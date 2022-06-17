Путин и Симоньян обменялись шутками об окончании сессии ПМЭФ

Президент России Владимир Путин и модератор пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян обменялись шутками об окончании пленарки форума по просьбе «начальства, требовавшего закругляться».

«Мне вот сообщают, что мы должны уже с вами закругляться», – сказала Симоньян. «Начальство?» – спросил Путин, чем вызвал смех в зале, передает РИА «Новости».

«Да, не ваше, мое… Начальство форума, в чьем временном распоряжении я нахожусь в течение этих часов, что работаю модератором этой панели», – пошутила Симоньян.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.

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