В России стартовала новая программа подготовки руководителей здравоохранения

В России 17 июня стартовала программа подготовки руководителей здравоохранения под названием «Лидерство в медицине». Организатором стала Мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Программа началась с посещения Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка» и дискуссии с мастером программы Денисом Проценко, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

Менторами будут около 110 руководителей больниц из пяти регионов России.

«Мы бы очень хотели, что программа «Лидерство в медицине» была в первую очередь ориентирована на человека, уверена, что вы сможете помочь в этом. Все возможности для развития страны, для помощи людям в новом формате у вас есть», – сказала корпоративный директор АНО «Россия – страна возможностей» Марина Ершова на открытии программы.

По словам Дениса Проценко, современных руководителей нужно учить пациентоцентрированной системе здравоохранения. Когда все процессы вращаются только вокруг больного.

«Главное в ней – безопасность и комфорт пациента во время лечения. И этому можно научить», - отметил Денис Проценко.

Помимо профзнаний участники должны обладать надпрофессиональными компетенциями, – это умение работать в команде, стратегическое управление, проектный менеджмент, цифровые навыки и компетенции.

«Учиться никогда не поздно. Я поздравляю вас с открытием очередного цикла. Желаю, чтобы время провели не напрасно, чтобы вспоминали о том, что услышали, еще многие годы. Это накладывает большую ответственность на лекторов. Не знаю, смогу ли вас удовлетворить, но постараюсь быть честным и отвечать на вопросы, которые вы задаете, так, как я думаю», – отметил Леонид Рошаль в видеообращении к участникам.

Обучение по программе будет проходить с июня по август в гибридном формате, который включает в себя три очных модуля и межмодульная работа в режиме онлайн.

«Этот курс необычный, к его организации привлечено много выпускников конкурса «Лидеры России» и участников трека «Лидеры России. Здравоохранение», организованного при участии Министерства здравоохранения России, где главным наставником является лично министр, профессор Михаил Альбертович Мурашко», – обратился к участникам программы заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

Стартовый обучающий модуль начнется после посещения «Коммунарки» и пройдет в необычном для программ Мастерской управления «Сенеж» формате.

Первый модуль завершится 20 июня, его тема – современное лидерство. Второй модуль – с 10 по 13 июля - управление командой, цифровые технологии в медицине, а третий модуль пройдет с 15 по 18 августа. Слушатели будут обсуждать современными методы управления проектам.