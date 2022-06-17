Обвиняемый в подготовке теракта у Кремля получил пожизненный срок

Второй западный окружной военный суд приговорил к пожизненному сроку заключения Тоджиддина Назарова за попытку организовать теракты рядом с Кремлем и штаб-квартиры ГРУ в Москве.

Первые восемь лет лишения свободы Назаров должен провести в тюрьме. Также суд назначил ему штраф в 1,5 млн рублей, передает РИА «Новости».

Назарова обвиняют в 23 преступлениях террористической направленности с 2014 по 2020 годы.

По данным следствия, один из лидеров запрещенной в России организации «Исламское государство*» Тоджиддин Назаров (Абу-Усама Нораки) пытался дистанционно организовать несколько терактов в России, приказав подручным взорвать военнослужащих у штаб-квартиры ГРУ на Хорошевском шоссе и пассажиров МЦК, но в обоих случаях готовивших теракты успели вычислить и задержать сотрудники ФСБ.

В Сирии в августе 2016 года Назаров создал террористическое сообщество, с помощью которого планировал теракт в Новосибирске, а также теракты на транспорте в Москве. Обвинение заявляет, что в июне 2017 года в Петербурге Назаров предоставил взрывчатые вещества для подрыва железнодорожных цистерн, но преступление до конца не довел из-за задержания исполнителей.

В октябре 2017 года он планировал провести теракты у Кремля, на Старой площади, на улице Знаменка у комплекса зданий Минобороны, около зданий Минюста и ФСБ, отмечает следствие.