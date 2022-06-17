Орешкин: Доллар – не оружие, а наркотик

Доллар превратился в наркотик, на который подсадили весь мир, заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) помощник президента Максим Орешкин.

«Я бы сказал, что доллар – это не оружие. Это наркотик, на который подсадили весь мир с точки зрения расчетов, обслуживания банковской системы и так далее. Конечно, отказ от наркотика – это непростая история. Но осознание того, что это наркотик, а не благо, оно в мире сейчас растет, в большей части этого мира», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, с 1 апреля покупатели из недружественных стран могут оплачивать российский газ только рублями. На этом фоне произошло сильное укрепление курса российской национальной валюты.

Президент Владимир Путин отмечал, что «доллар, как известно, скукоживается, рубль укрепляется». Путин подчеркивал, что рубль в этом году демонстрирует лучшую динамику среди всех валют мира. Глава государства также заявлял, что ситуация в валютной сфере в России сейчас стабильная.

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