Греф поразился «необыкновенной гибкости» экономики России

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17 июня, пятница | Последнее обновление — 09:34 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Раскрыты тайные требования европейских лидеров к Зеленскому
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Создается впечатление, что западные СМИ рассказывают о виртуальном Донецке, который якобы ментально украинский и который обстреливает Россия. Такого Донецка не существует.
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Глобальная игра, которая завертелась с огромной скоростью после начала специальной военной операции на Украине, будет идти долго – и рассчитывать на наступление какого-либо постоянного статуса вообще не стоит.
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Ряд российских экспертов хотят, чтобы сербы определились, с кем они – с Россией или с Западом. Однако слишком настойчивые требования приведут лишь к тому, что сербы окажутся с Западом – причем не по своей воле.
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На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Греф поразился «необыкновенной гибкости» экономики России
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Российская экономика вернется к уровням 2021 года примерно через десять лет, если ничего не предпринимать в нынешней ситуации, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе делового завтрака «Сбера» на Петербургском международном экономическом форуме. При этом глава госбанка заявил, что российская экономика продемонстрировала «совершенно необыкновенную гибкость».
«Если ничего не делать в текущей ситуации, то примерно такая консенсуальная траектория российской экономики, возврат ее на уровень 2021 года, может занять примерно 10 лет», – приводит его слова ТАСС.
При этом глава госбанка заявил, что российская экономика продемонстрировала «совершенно необыкновенную гибкость».
«Никто не ожидал, что такими темпами будут происходить перестройка и подстройка под новую ситуацию, и конечно же, это происходит во многом благодаря тому, что экономика приобрела за эти годы уникальный опыт. Большей частью он является частным», – сказал Греф.
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, которое еще больше усилилось после начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса. При этом глава государства отметил, что отечественный бизнес в условиях «санкционной агрессии» проявляет себя очень достойно. Президент добавил, что у Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри.
Европейские предприятия начали закрываться без российских энергоресурсов
Некоторые европейские предприятия вынуждены закрыться из-за отсутствия дешевых российских энергоносителей на своем рынке, пишет The Wall Street Journal.
По информации газеты, эти фабрики не могут выдержать конкуренции на глобальном рынке с американскими и ближневосточными фабриками, поскольку цены там на энергоносители значительно ниже, чем в Европе. В настоящее время цены на газ в Европе почти в три раза выше, чем на рынке США, передает ТАСС текст статьи WSJ.
При этом европейские предприятия пытаются найти альтернативы российским энергоносителям, поскольку опасаются, что Москва якобы может внезапно прекратить поставки газа.
В то же время отмечается, что европейская индустрия может оказаться в невыгодном конкурентном положении в долгосрочной перспективе из-за поэтапного отказа от российских энергоносителей, если предприятия Европы не смогут внедрить технологии, позволяющие резко сократить потребление ископаемого топлива. При этом эти технологии потребуют больших инвестиций, указывает газета.
2 июня послы стран Евросоюза на встрече в Люксембурге одобрили шестой пакет санкций против России. Его ключевым пунктом стал запрет на поставки российской нефти морским путем, который должен вступить в силу через полгода. Под санкции не попали поставки через нефтепровод «Дружба», однако послы согласовали возможность введения такого запрета. Кроме того, теперь запрещается предоставлять услуги российским компаниям в нефтяной отрасли. При этом разные члены Евросоюза выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что Европейская комиссия последние несколько лет ведет недальновидную политику в энергетической сфере.
Американская Baker Hughes отказалась обслуживать турбины и компрессоры крупнейших СПГ-проектов в России
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Американская компания Baker Hughes отзывает своих инженеров по сервису ключевого технологического оборудования (газовые турбины и компрессоры) с проектов «Ямал СПГ» «Новатэка» и «Сахалин-2» Газпрома, проектных инженеров со строящегося проекта «Новатэка» «Арктик СПГ-2».
Компания также прекращает все отгрузки оборудования для СПГ-проектов в РФ, сообщили изданию источники среди российских контрагентов компании. Это ставит под вопрос дальнейшую эксплуатацию и пусконаладку иностранного оборудования, а также делает невозможной поставку запчастей для его ремонтов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники среди российских контрагентов компании.
Американская компания разрывает соглашения, несмотря на то, что прямых санкционных ограничений на сервис и поставку газовых турбин в РФ нет (запрещено заключение новых контрактов), а Газпром и «Новатэк» не находятся под прямыми санкциями США или ЕС.
Ранее ЕС запретил поставку в Россию оборудования для производства СПГ.
Сейчас в России в стадии активного строительства два СПГ-завода: проект Газпрома в Усть-Луге на 13 млн тонн и «Арктик СПГ-2» «Новатэка» на 20 млн тонн.
«Новатэк» заканчивает строительство первой линии для «Арктик СПГ-2»: как говорят источники, компания уже полностью законтрактовала основное оборудование и для последующих двух линий, однако не все оно поставлено. Вторая очередь завода готова на 40%, строительство третьей линии пока не началось. Газпром традиционно раскрывает мало информации о своем проекте в Усть-Луге, но учитывая, что подготовительные работы на площадке начались только в мае 2021 года, маловероятно, что какое-либо основное оборудование уже было отгружено.
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Анонсировано большое выступление Путина на форуме в Петербурге
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Выступление президента Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ в пятницу будет большим, он готовится к выступлению, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Завтра Путин работает уже непосредственно на форуме, в 2 часа дня большая пленарка. Пленарное заседание, большое выступление Путина ожидаем, президент готовится к нему», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
Также, по словам представителя Кремля, Путин встретится с главами государств, которые принимают участие в форуме, в частности, с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
«Завтра также будет часть рабочего визита президента Казахстана Токаева, состоится беседа двух президентов, рабочий обед двух президентов, иные встречи с главами государств и правительств, которые принимают участие в форуме. И завтра же встреча с представителями, руководителями российских СМИ», – заявил Песков.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.
Министр Решетников призвал «купить время» для перестройки экономики России
России нужно «купить время» для перестройки экономики, ее структура будет зависеть от принимаемых сейчас решений, заявил министр экономического развития России Максим Решетников на сессии ПМЭФ-2022.
Он сравнил нынешнюю ситуацию в экономике с периодом, когда власти принимали меры против пандемии. «Ту практику, которую мы в COVID наработали: методы, подходы к принятию решений, ту скорость и готовность идти на серьезные шаги – мы действительно все это использовали и в этой ситуации», – цитирует РИА «Новости» Решетникова.
«Если в COVID была задача переждать и так или иначе мы понимали, что да, мир будет другим после COVID, но в общем и целом он будет похожим, то сейчас мы понимаем, что степень похожести – в общем, она совсем другая будет. И наша задача – также купить время, но это время нужно, чтобы произошла структурная перестройка», – сказал министр.
Он отметил, что для России сейчас изменились как внешние, так и внутренние условия. «Глубина этих изменений другая, и решения, которые принимаются, по масштабам – те же отсрочки по соцвзносам, возмещение НДС, масштаб наших кредитных программ, готовность государств участвовать, в том числе в рисках кредитования – все это имеет принципиально другой формат», – подчеркнул глава Минэкономразвития.
Решетников указал, что какие будут модели будущего и какая будет структура будущего, зависит от тех решений, которые сейчас принимаются.
Министр также сообщил, что Минэкономразвития сейчас прогнозирует темпы роста потребительских цен в РФ по итогам текущего года в 17,5%. Спад ВВП России в 2022 году министерство ожидает на уровне 7,8%, а в 2023 году – на 0,7%.
«Вы сказали, что мы соревнуемся в катастрофичности прогнозов, скорее нет, наверное. Последний месяц наоборот пошла волна улучшения оценок, улучшения прогнозов. Центральный банк недавно уточнил свой прогноз в лучшую сторону. Мы тоже готовимся уточнить прогноз в лучшую сторону», – заявил Решетников.
Ранее Решетников заявил, что экономика РФ проходит нынешний этап лучше, чем ожидали власти: инфляция и спад ВПП по итогам текущего года будут меньше, чем прогнозировало Минэкономразвития.
На минувшей неделе Банк России улучшил свой прогноз по инфляции на 2022 год до 14–17%.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.
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На концерны Scania, Volvo, MAN, Mercedes и Iveco пожаловались в Генпрокуратуру
«Общественная потребительская инициатива» обратилась в Генпрокуратуру, МВД и другие органы с просьбой привлечь к уголовной ответственности представительства крупнейших грузовых автоконцернов Scania, Volvo, MAN, Mercedes и Iveco. ОПИ также призывает взять под контроль запчасти и детали на их складах в России.
«Следуя санкционной политике иностранных государств, крупнейшие западные автоконцерны объявили о бессрочном приостановлении деятельности в России. Среди них правообладатели таких брендов, как Scania, Volvo, MAN, Mercedes-Benz и Iveco, под которыми ранее (до введения санкций) на российский рынок выпускались наиболее популярные в транспортно-логистической отрасли грузовые автомобили, включая седельные тягачи», – говорится в документах, которые глава ОПИ Олег Павлов направил в адрес руководителей силовых структур. Текст публикуют «Известия».
По словам Павлова, созданные на территории России для представления интересов автоконцернов их российские дочерние компании также прекратили производить, импортировать и поставлять автомобили и запчасти к ним, а заодно и осуществлять техническое обслуживание и ремонт.
«По нашему глубокому убеждению, такие решения являются противоправными и общественно опасными, посягающими на законные интересы бесчисленного множества российских граждан и организаций», – отмечается в документах. В конечном счете это влечет чрезвычайно негативные последствия для рынка и безопасности дорожного движения, подчеркивают авторы обращений.
В письмах сообщается, что действия автоконцернов привели к многократному росту цен на еще оставшиеся у дилеров грузовые автомобили, запчасти, техническое обслуживание и ремонт. Из-за этого также увеличилась себестоимость грузоперевозок по России, что вынуждает транспортные компании либо повышать тарифы на услуги, либо прекращать свою деятельность.
«Поскольку грузоперевозчики выполняют в экономике функцию доставки как сырья и оборудования, так и произведенной продукции, повышение тарифов неминуемо приводит к росту себестоимости и розничной цены товаров. Таким образом, формируется один из факторов потребительской инфляции, а вместе с тем – снижения уровня благосостояния российских граждан», – подчеркивает Павлов.
Также он просит обратить внимание на остановку российских автомобильных заводов указанных брендов, которая приводит к уменьшению налоговых поступлений в бюджет и безработице.
«Сегодня в нашу организацию, а также в общественное движение «За безопасный транспорт» поступают сотни обращений от пострадавших водителей. Мы очень внимательно следим за этой отраслью, так как это гораздо серьезнее, чем такие же действия в отношении импортных легковых автомобилей. Если там отсутствие запчастей сказывается только на конкретных водителях, то тут на всех россиянах, так как все товары перевозятся грузовиками», – пояснил инициатор обращения.
По его словам, сегодня только силовые службы могут как-то оперативно повлиять на эту ситуацию. «Важно понимать, что у российских дочерних компаний иностранных автоконцернов имеются достаточные возможности для возобновления поставок автомобилей, запчастей и сервисов на российской рынок, в том числе у них есть запасы продукции, производственное оборудование, трудовые ресурсы и деловые связи для продолжения прежней деятельности», – подчеркнул Павлов.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, что российский авторынок ждут масштабные потрясения.
IKEA объявила о продаже фабрик в России
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Шведская компания IKEA продаст четыре фабрики в Ленинградской, Кировской, Московской и Новгородской областях и оставит розничный бизнес в России на паузе. Компания заявила также, что планирует организовать распродажу товаров с российских складов.
«За последние несколько месяцев ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру сильно ухудшилась. Ввиду этого мы не видим возможности возобновить продажи в обозримом будущем. Как следствие, Группа компаний «Интер ИКЕА» и Группа компаний «Ингка» приняли решение сократить масштаб бизнеса в России. <...> Розничный бизнес ИКЕА в России остается на паузе», – передает ТАСС сообщение компании.
В IKEA сообщили РИА «Новости», что компания организует распродажу товаров, которые находятся на российских складах.
«Для обеспечения необходимых бизнес-процессов мы организуем продажу товаров для дома, которые находятся на наших складах – сотрудникам и клиентам», – сказал представитель ретейлера.
В компании уточнили, что сроки проведения будут анонсированы на сайте.
В сообщении Группы компаний «Ингка» говорится, что торговые центры «Мега» продолжат работу, несмотря на уход компании IKEA. «Торговые центры «Мега» продолжат работать и предоставлять доступ потребителям к необходимым товарам. «Химки бизнес парк» также продолжит работу», – говорится в заявлении.
Напомним, 3 марта шведская компания IKEA приостановила свою деятельность в России и Белоруссии в связи с событиями на Украине.
Глава ЦБ высказалась за отмену валютных ограничений в России
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У Центробанка нет планов запрещать хождение в стране доллара, евро, валютные ограничения, действующие сейчас в России, нужно отменить, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на ПМЭФ-2022.
«По мере стабилизации финансовой системы валютные ограничения постепенно ослабляются, и – мое мнение – большинство из них должны быть сняты», – цитирует «Коммерсант» Набиуллину.
По ее словам, регулятору нужно работать над восстановлением доверия частных инвесторов к фондовому рынку. «Мы много работали, чтобы люди пришли на фондовый рынок, сейчас у них разочарование, и это вызов для нас»,– подчеркнула она.
Набиуллина ответила отрицательно на вопрос о том, может ли быть запрещен оборот в России долларов и евро. Председатель ЦБ России также отметила, что валютные вклады граждан конфискованы не будут, передает ТАСС.
Также она заявила, что устойчивость финансовой системы является безусловной ценностью.
«Устойчивость финансовой системы – это безусловная ценность. Это то, что не должно меняться. Устойчивость финансовой системы – это очень важно, и мы будет за этим следить безусловно», – подчеркнула Набиуллина.
Также она отметила, что сейчас перед финансовой системой страны стоит достаточно срочная задача по созданию новой системы международных расчетов, основанной на партнерстве.
«О том, что должно меняться, и то, какие задачи перед финансовой системой стоят. Первое, и достаточно срочное, – это создание всей системы международных расчетов», – заявила глава ЦБ, уточнив, что новая система международных расчетов должна быть основана на партнерствах.
Петербургский международный экономический форум проходит с 15 по 18 июня.
Центробанк с 20 мая разрешил банкам без ограничений продавать любую наличную иностранную валюту, за исключением долларов США и евро. Регулятор пояснил, что до 9 сентября граждане могут купить только те доллары США и евро, которые поступили в кассы банков, начиная с 9 апреля. Ранее эти ограничения распространялись на все виды наличной валюты.
Ранее Набиуллина опровергла принудительную конвертацию валютных счетов.
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Производство стекла в России упало на 30%
Загрузка производства листового стекла, которое используется, прежде всего, в строительстве, снизилось на 30%, сообщили в пресс-службе Минпромторга.
В мае 2022 года загрузка стекольных производств в России составила около 70%, а в прошлом году, начиная с марта, она держалась на уровне почти 100% из-за высокого спроса, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу.
По данным ведомства, снизился и объем производства, поскольку он напрямую зависит от загрузки. Точных данных по снижению производства по сравнению с прошлым годом в Минмпромторге не привели. Но по сравнению с апрелем в мае выпуск листового стекла сократился на 20%, приводит данные министерство со ссылкой на информацию от производителей. В пресс-службе министерства подчеркнули, что потребности внутреннего рынка в стекле полностью обеспечены.
В Минпромторге сообщили, что до конца апреля 2022 года производство листового стекла в России росло. В апреле объем производства вырос на 3% по сравнению с мартом, а по итогам января – апреля 2022 года рост составил почти 21% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).
В мае потребление листового стекла в России сократилось, прежде всего, из-за снижения объемов строительства, заявил заместитель директора департамента металлургии и материалов Минпромторга Роман Куприн на форуме в рамках выставки «Мир стекла» в начале июня. По его словам, за первые четыре месяца 2022 года спрос снизился на 20%.
При этом Минстрой не зафиксировал снижения объемов строительства. В ведомстве сообщили, что за этот период ввод жилья вырос на 60%, рост выданных разрешений на его строительство вырос на 24%. Однако первый заместитель министра строительства и ЖКХ Александр Ломакин признал, что многие застройщики не начинают новые проекты по возведению не только жилья, но и бизнес-центров и торговых комплексов. При этом уже начатые проекты, финансируемые в том числе из федеральных и региональных бюджетов, «продолжают реализовывать и начинают по графику», говорит он. «Ни в одном регионе остановок нет», – заверил Ломакин.
Спрос на стекло, а вслед за ним и производство падает также из-за сокращения экспорта. Почти 30% российского стекла шло на экспорт, в том числе в страны Европы, объясняет Куприн. По его словам, стекольная продукция имеет высокую зависимость от импортного оборудования, говорит Куприн. В прошлом году из-за высокой загрузки производители не проводили плановый ремонт, во время которого нужно останавливать производство. Поэтому ремонт нужно будет проводить в этом году. Но из-за западных санкций осложнились поставки оборудования.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как Запад пытается лишить Россию лития – ключевого для всей современной электроники и металлургии элемента, необходимого также и для производства стекла.
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Гражданская авиация получит более тысячи отечественных самолетов к 2030 году
Российская гражданская авиация получит более 1 тыс. отечественных самолетов до 2030 года, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
«До 2030 года предприятиями авиационной промышленности подтверждена возможность поставки более тысячи самолетов для нужд гражданской авиации – при одновременном замещении иностранных комплектующих российскими и модернизации производств там, где это необходимо», – заявил Мантуров в интервью ТАСС.
По его словам, планируется произвести 142 самолета SSJ New, на которых будет больше российских комплектующих, 270 МС-21, 70 Ил-114-300 и 70 Ту-214, а также 12 Ил-96-300.
Также к этому сроку планируется поставить свыше 760 вертолетов.
Ранее вице-премьер Юрий Борисов сообщал, что запуск массового серийного производства российских самолетов различных классов потребует от трех до пяти лет.
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Сбербанк предложил допустить самозанятых к параллельному импорту
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Сбербанк предложил расширить налоговый режим для самозанятых на занимающихся торговлей и параллельным импортом, а также расширить список стран, граждане которых могут получить такой статус в России, заявил зампред правления кредитной организации Анатолий Попов.
«Наше предложение – новые виды деятельности. Уже упомянуты нежилые помещения, мы полностью поддерживаем. Второе – это продажа товаров и параллельный импорт», – сказал он, выступая в рамках ПМЭФ, передает РИА «Новости».
Попов заявил, что это сейчас будет востребованным механизмом у предприятий, поскольку им нужен легальный способ покупки товаров.
«Параллельный импорт предполагает механизмы, которые традиционным импортом сделать нельзя. Для этого нужен налоговый режим, чтобы предприятия могли провести легальную закупку у частного лица какого-то товара», – пояснил он журналистам.
Также Сбербанк предлагает ежегодно индексировать максимальный доход, который облагается налогом, на размер инфляции. Сейчас этот лимит составляет 2,4 млн рублей в год.
Налоговый режим для самозанятых на профессиональный доход позволяет гражданам установить на смартфон мобильное приложение «Мой налог» и работать легально без посещения налоговых органов и сдачи отчетности.
Налоговая ставка в рамках этого режима при работе с физлицами составляет 4%, с юридическими – 6%.
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Россиянам пообещали новый способ оплаты смартфоном по картам «Мир» с октября
У держателей карт «Мир» появится новый способ оплаты без предъявления «пластика»: на смартфоне у клиента будет формироваться QR-код, который продавец считает на кассе и спишет деньги.
С 25 октября банкам, которые выпускают и обеспечивают прием карт «Мир», станет доступен новый сценарий проведения платежей – операции оплаты и возврата с использованием QR-кодов, сформированных на мобильном устройстве клиента, сообщают «Известия» со ссылкой на бюллетень национальной платежной системы. В документе подчеркнуто, что такие операции будут осуществляться только после аутентификации держателя карты. Для считывания QR-кода нового типа также понадобятся доработки на стороне продавцов.
В пресс-службе платежной системы «Мир» сообщили, что планируют предоставить банкам техническую возможность реализовать сервис оплаты с использованием QR-кодов, сформированных в мобильных устройствах держателей карт. Там уточнили, что по мере внедрения технологии в контуре банка кредитные организации смогут начать предоставлять этот сервис своим клиентам.
«QR-код в данном случае выступает еще одним форм-фактором карты и позволяет оплачивать товары и услуги без предъявления банковской карты, только с помощью смартфона. Держатель карты «Мир» формирует QR-код на своем мобильном устройстве и предъявляет его для считывания сканером в торговом предприятии», – пояснили в национальной платежной системе.
«Этот способ будет удобнее, чем действующий сейчас в системе быстрых платежей (СБП). Предполагается, что покупатель будет только открывать мобильное приложение банка и показывать QR-код продавцу. Сейчас же пользователям необходимо выполнить на порядок больше действий: включить камеру смартфона, отсканировать QR-код, открыть мобильное приложение и подтвердить платеж», – сообщили в банке «Открытие», в котором планируют внедрять такой способ оплаты. В кредитной организации уточнили, что новый способ предусматривает несколько сценариев генерации QR-кодов: в мобильном приложении банка и в MirPay.
В начале марта компания Apple заявила о прекращении работы платежного сервиса Apple Pay. После этого российские пользователи подали коллективный иск в Пресненский суд Москвы к компании Apple.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, кто заменит сбежавшие из России американские платежные системы.
Добавим также, что в начале июня у российских туристов появилась возможность беспрепятственно оплачивать услуги картой «Мир» почти во всех отелях Турции.
Стало известно о полетах самолетов российских бизнесменов в обход санкций ЕС
Несколько частных самолетов и вертолетов, принадлежащих или имеющих отношение к российским бизнесменам, смогли совершить полеты в европейском воздушном пространстве, несмотря на санкции Евросоюза, сообщает Die Welt.
С момента введения санкций изданию, как отмечается, удалось отследить около 30 таких полетов. Указывается, что данные об этих рейсах находятся в открытом доступе на специализированных сайтах. К примеру, утверждается, что в начале марта самолет с номером T7-7AA, якобы принадлежащий российскому бизнесмену Альберту Авдоляну, но зарегистрированный в Сан-Марино и находящийся под управлением швейцарской компании, смог вылететь из Ниццы в Стамбул, передает ТАСС.
Как подчеркивает издание, представители ЕС признают, что в связи с непрозрачными схемами регистрации собственности, при которых для сокрытия владельца используются иностранные компании и офшоры, применение санкций в отношении бизнес-джетов и вертолетов оказывается затруднено.
Напомним, 27 февраля министры иностранных дел 27 стран Евросоюза одобрили полное закрытие воздушного пространства сообщества для российских самолетов. 28 февраля Россия закрыла воздушное пространство для 36 стран в качестве ответной меры. Полеты из этих стран могут быть выполнены по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Силуанов предостерег от превращения бюджетного «лекарства» в наркотик
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Бюджет – это очень сложный инструмент как созидания, так и разрушения, важно найти баланс, чтобы бюджетное «лекарство» не превращалось в наркотик для экономики, заявил глава российского Минфина Антон Силуанов на сессии ПМЭФ «Российская экономика: современные вызовы и точки опоры».
«Бюджет – такой, знаете, очень сложный инструмент. Это инструмент, с одной стороны, и созидания, а с другой стороны – этот инструмент может быть и источником разрушения. Здесь очень важно найти эту грань, потому что сейчас мы слышим: давайте больше финансирования, давайте больше вкладывать туда. Мы смотрим на наши финансовые ресурсные возможности», – передает РИА «Новости» его слова.
Силуанов добавил, что масштабная поддержка экономики возможна только на временной основе. «Такое может быть, но постоянно политика такого дисбаланса не может продолжаться. Потому что это в конечном счете, если возвращаться к началу нашей дискуссии – это приведет к инфляции, это приведет к снижению доходов населения и это в конечном счете приведет к снижению уровня жизни наших граждан», – объяснил он.
Также министр подчеркнул, что «такое бюджетное лекарство не должно превращаться в наркотик, который понятно к каким последствиям может привести».
По его словам, глобализация, к которой раньше шли, оказалась ангажированной по принципу «свой-чужой». «Глобализация, к которой мы раньше шли, совсем не такая комфортная к странам, потому что здесь очень четко проявилось то, что «свой-чужой». Глобализация очень политически получилась ангажирована. В этой связи мы столкнулись со всеми этими препятствиями, с которыми мы сейчас работаем, и теперь понятно, что делать. Понятно, на что нужно опираться в первую очередь», – отметил он.
Кроме того, Силуанов пояснил, что «не надо замыкаться». «Ни в коем случае нельзя этого делать, но с опорой, и в первую очередь на собственные те критические технологии, которые мы должны производить, а жизнь показала, что без этого нельзя», – сказал он.
По мнению главы Минфина, России нужно принять доктрину технологической безопасности по аналогии с доктриной продовольственной безопасности.
«Нам нужна сейчас собственная, как раньше была новая экономическая политика, новая промышленная политика, с опорой не только на собственные силы... Это как есть у нас доктрина продовольственной безопасности, так нужна доктрина технологической безопасности. Следующее, нам в этой связи нужно больше свободных предпринимателей, меньше администрирования, административного воздействия, больше защиты собственности», – сказал он.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.
Ранее в Минфине заявили, что экспортная пошлина на нефть в России с 1 июля повысится на 10,4 доллара – до 55,2 доллара с 44,8 доллара за тонну в июне.
Напомним, Россия в мае стала вторым по величине экспортером нефти в Индию, сообщили источники Reuters. По данным агентства, Россия обошла Саудовскую Аравию, сместив ее на третье место.
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Минфин частично закрыл информацию об исполнении бюджета для защиты от санкций
В связи с оказываемым давлением со стороны США, ЕС, Великобритании и других недружественных государств на Российскую Федерацию и отдельных лиц возникла необходимость частичного ограничения распространения информации, в том числе о формировании бюджетной отчетности, сообщили в Минфине.
«Применяемые в отношении Российской Федерации санкции различаются по механизму их действия и степени негативных последствий. В связи с оказываемым давлением со стороны США, ЕС, Великобритании и других недружественных государств на Российскую Федерацию и отдельных лиц возникла необходимость частичного ограничения распространения информации, в том числе о формировании бюджетной отчетности. Это поможет минимизировать риск введения дополнительных санкций», – приводит РИА «Новости» сообщение финансового ведомства.
Министерство опубликовало только общие данные о поступивших в казну доходах, общую сумму исполненных расходов, а также сведения о величине бюджетного профицита, который, по предварительной оценке Минфина, за пять месяцев текущего года составил 1,495 трлн рублей.
При этом Минфин перестал публиковать информацию об источниках финансирования дефицита бюджета, информацию об исполнении расходов по разделам и подразделам бюджета, а также в разрезе государственных программ, а кроме того, уточненные данные об исполнении бюджета за предыдущие месяцы: опубликованные материалы содержат только предварительные оценки за последний период и параметры, утвержденные законом о бюджете на текущий год.
Ранее глава правительства Михаил Мишустин на совещании о ходе исполнения федерального бюджета на этот год назвал главные задачи экономики на год.
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Пенсионные фонды США оказались под угрозой убытков из-за санкций против России
Американский инвестиционный гигант PIMCO предупредил власти США о возможных потерях пенсионных фондов страны от санкций, вводимых против России, пишет Bloomberg.
По его данным, руководители компании, в управлении которой находятся активы на 2 трлн долларов, донесли до министерства финансов, что «пенсионные фонды США понесут потери, если инвестиционным управляющим придется списывать российские вложения», передает Прайм.
Министерство ранее отказалось продлевать лицензию, которая позволяла России продолжать обслуживание суверенного долга в иностранных валютах, и закрыло возможности для операций на вторичном рынке.
Руководители PIMCO также доказывают, что дефолт позволит России сохранить валютные резервы, которые в противном случае выплачивались бы кредиторам, и расширит ее возможности «для финансирования боевых действий на Украине».
Накануне сенатор Алексей Пушков заявил, что Соединенные Штаты не выдерживают собственных санкций против России. По его словам, там это уже поняли, но бояться признать.
Так сенатор прокомментировал сообщение Bloomberg о том, что американские власти были вынуждены тайно стимулировать сельскохозяйственные и судоходные компании, запуганные санкциями, наращивать объемы закупаемых у России удобрений.
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