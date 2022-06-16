Асад объявил о начале процедуры признания Сирией ДНР

Вырвавшиеся с «Азота» мирные жители рассказали об иностранных наемниках на территории завода

На химическом комбинате «Азот» в Северодонецке, который удерживают украинские боевики, находится много иностранных наемников, рассказали мирные жители, которым удалось вырваться из бомбоубежища предприятия.

Анна и ее невестка Алина со своими детьми прожили в бомбоубежище у так называемой второй проходной «Азота» два месяца с 5 апреля после того, как в их дом попал снаряд. На заводе Анна обратила внимание на иностранных боевиков. «Много наемников, очень много. Сколько их было, не знаю, они держались отдельно от остальных. Разговаривали в основном друг с другом, на английском языке. И на других иностранных языках», – передает РИА «Новости» ее слова.

Женщина добавила, что иностранные и украинские боевики не разрешали мирным гражданам выходить из убежища. «Они объясняли нам, что снаружи опасно, идет какая-то зачистка. До вечера не выходите», – рассказала она.

По словам Анны, родственников мужского пола Анны и Алины, которые хотели привезти им продукты, на «Азот» тоже не пускали.

Однако 10 июня, когда внимание боевиков ослабло, женщинам удалось выбраться с завода. «Мы прибежали к моему мужу. Муж нас забрал и привез сюда», – рассказала Алина.

Женщина добавили, что выходить с завода пришлось пешком, вместе с детьми. «У меня двое детей, у Алины ребенок. Два года, пять лет и восемь. Но ничего, дошли», – рассказала Анна.

Сейчас они размещены в соседнем селе Новая Астрахань.

Накануне киевские власти сорвали эвакуацию гражданского населения с территории завода «Азот» по гуманитарному коридору в город Сватово постоянными обстрелами.

Ранее посол ЛНР в России сообщил, что украинские силовики, укрывающиеся на заводе «Азот» в Северодонецке, не имеют возможности для выхода, они полностью заблокированы.

В прошлый четверг в Минобороны РФ сообщали, что украинские силовики насильно удерживают жителей Северодонецка в подвалах заминированного завода «Азот», там же заминированы емкости с химическими веществами, которые украинская сторона взорвет при отступлении. Газета ВЗГЛЯД разбирала оставшиеся у засевших на «Азоте» украинских боевиков варианты.

Украинские боевики, остающиеся на заводе «Азот» в Северодонецке, потребовали выпустить их в соседний город Лисичанск с заложниками из числа местных жителей. Как сообщалось, в бомбоубежищах завода находятся около 300 боевиков и свыше 1 тыс. мирных граждан, в том числе работники завода, члены их семей и жители соседних кварталов.

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