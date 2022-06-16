Коротченко: Помогающие в Донбассе гражданские заслужили статус ветерана боевых действий

«Инициатива «Единой России» восстанавливает социальную справедливость в отношении гражданских лиц, которые ежедневно рискуют собой, помогая Донбассу возвращаться к мирной жизни», – рассказал газете ВЗГЛЯД главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Ранее в Госдуму внесли законопроект о признании гражданских участников спецоперации ветеранами боевых действий.

«Единая Россия» предлагает очень правильную и своевременную инициативу. Ее суть в том, чтобы приравнять тех, кто помогает восстанавливать мирную жизнь в Донбассе, к ветеранам боевых действий. Сейчас же гражданскому специалисту статус ветерана боевых действий присваивается, только если он получит травму или ранение», – сказал Игорь Коротченко.

«ВСУ не прекращают обстреливать гражданские объекты и жилую инфраструктуру. И в таких условиях, постоянно рискуя собственной жизнью, граждане России сегодня работают на территории Донбасса врачами, строителями и другими гражданскими специалистами, помогают обеспечивать нормальные процессы жизнедеятельности», – отметил собеседник.

«Поэтому принятие такого решения станет по сути восстановлением социальной справедливости в отношении этой категории россиян. Статус ветеранов боевых действий даст им определенную социальную поддержку от государства, конкретный набор льгот», – рассказал эксперт.

«Уверен, что это абсолютно справедливое и оправданное решение. Инициатива безусловно заслуживает поддержки и скорейшей реализации на деле», – резюмировал Коротченко.

В четверг «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о наделении гражданских лиц, привлеченных к выполнению задач специальной военной операции России на Украине, статусом ветеранов боевых действий. Речь идет о гражданском персонале Вооруженных сил РФ, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах.

После принятия документа они смогут получить соответствующие меры социальной поддержки. К ним относятся налоговые льготы и ряд других преимуществ, говорится в сообщении на сайте партии.

Напомним, 26 марта Владимир Путин подписал закон «Единой России» о признании ветеранами боевых действий участников спецоперации на Украине. Он распространяет на этих солдат и офицеров ряд мер социальной поддержки. Как отмечал Андрей Турчак, инициатива дает возможность подчеркнуть заслуги военнослужащих, задействованных в СВО, перед государством и обществом.

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