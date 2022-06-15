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15 июня, среда | Последнее обновление — 19:35 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Украинские СМИ сообщили о попавших в плен американских наемниках
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В Германии назвали способы восстановления поставок газа по «Северному потоку»
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Отмена экономических санкций и энергетического эмбарго против России помогла бы решить ситуацию вокруг снижения поставок газа по «Северному потоку», считает эксперт по вопросам экономики и энергетики фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге, член парламентского комитета по защите климата и энергетики Штеффен Котре.
«Решением могла бы быть отмена экономических санкций и энергетического эмбарго. Только так Германия может снова стать надежным импортером», – полагает парламентарий, передает ТАСС.
Он напомнил, что правительство ФРГ и страны ЕС заявили о намерении прекратить поставки энергоресурсов из России.
«В таком случае они не должны жаловаться на то, что сейчас со стороны России принимаются меры в этом отношении. Никакой поставщик не будет беспокоиться о клиентах, которые в скором времени в известной мере перестанут быть таковыми», – заявил Котре.
Ранее стало известно, что Газпром останавливает эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на станции «Портовая», с четверга компания сможет поставлять в «Северный поток» не более 67 млн куб. м. в сутки.
До этого Газпром снизил прокачку по газопроводу «Северный поток» до 100 млн кубометров в сутки, причиной стали задержки в работе компании Siemens. Уточняется, что «поставки газа в газопровод «Северный поток» в настоящее время могут быть обеспечены в объеме до 100 млн куб. м в сутки (при плановом объеме 167 млн куб. м в сутки)».
Также в компании Siemens Energy пояснили, что одну из газовых турбин для «Северного потока – 1» после ремонта пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
Ранее Федеральное сетевое агентство ФРГ сообщило, что поступление газа по трубопроводу «Северный поток» в Германию сократилось, но недостающие объемы компенсируются из других источников, «энергобезопасность обеспечена».
В Германии жестко ответили на ультиматум Зеленского Шольцу
Читатели немецкого издания ZDF заступились за Россию и обрушились с критикой на президента Украины Владимира Зеленского, призвавшего федерального канцлера Олафа Шольца прекратить попытки балансировать между Киевом и Москвой.
«Этот кровопийца должен наконец оставить нас, немцев, в покое. У Германии в любом случае нет его наглости. По крайней мере, то, что нужно стране, мы получаем из России. Почему немецкий народ должен отказываться от своего процветания? Нам нужна Россия», – написал один из читателей, передает РИА «Новости».
Другой пользователь напомнил, что Россия обладает крупнейшими запасами газа, урана и нефти; на нее приходится 19,67% мирового производства зерна. «Без Украины Германия справится, а без России нет», – считает он.
Еще один читатель заявил, что в Германии любят Россию. «ЕС не нужно еще одно коррумпированное государство в блоке», – отметил он. «Если он не хочет балансировать, мы должны выбрать Россию, которая может многое предложить, а не только требовать, как этот коррумпированный украинский нищий», – возмутился читатель.
«Россия – самая большая страна в мире, с огромным запасом природных ресурсов и богатой историей. Украина – очень молодая нация, история которой попахивает нацизмом», – высказал мнение другой пользователь.
«Поддержка Украины дорого обходится и без необходимости ставит под угрозу процветание нашей страны. Украину лучше бы бросить», – считает один из комментаторов.
Другой читатель удивился словам Зеленского: «Настали удивительные времена! Зеленский требует что-то от Шольца. Актер, играющий президента коррумпированной страны, диктует канцлеру самого могущественного государства Европы. Это было немыслимо еще год назад».
При этом комментаторы заключили, что «комик становится все более дерзким и возмутительным».
Ранее украинский президент Владимир Зеленский подверг критике канцлера Германии Олафа Шольца за то, что Берлин не передал Киеву тяжелые вооружения. Зеленский считает, что Шольц должен определиться со своей позицией.
Также президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ZDF заявил, что время играет на Россию, а не на Украину, и призвал действовать.
Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что Зеленский невольно признал успех российской спецоперации.
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Немецкие СМИ сообщили о «язвительном выпаде» Зеленского в адрес Меркель
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Президент Украины Владимир Зеленский «язвительно» высказался в адрес бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, пишет обозреватель Сюзанна Байер в журнале Spiegel.
По ее мнению, в своем интервью телеканалу ZDF украинский лидер подверг критике не только нынешнего главу немецкого правительства Олафа Шольца, но и его предшественницу. «По словам Зеленского, отношения между правительствами Германии и Украины были недоверительными задолго до того, как Шольц стал канцлером. Это заявление можно расценивать как язвительный выпад в адрес бывшего канцлера Ангелы Меркель», – передает РИА «Новости» ее слова.
Накануне Зеленский в очередной раз подверг критике канцлера Германии Олафа Шольца за то, что Берлин не передал Киеву тяжелые вооружения.
Напомним, посол Украины в Германии Андрей Мельник резко критикует Берлин за нерешительность в вопросе передачи Киеву вооружений. Так, по мнению Мельника, Германия могла бы направить на Украину не менее 100 Marder из запасов промышленности и более 30 – из запасов бундесвера, как и 88 Leopard 1. Кроме того, он раскритиковал немецкие власти за отсутствие гостеприимства к беженцам с Украины.
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Зеленский раскритиковал Германию
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Украинский президент Владимир Зеленский подверг критике канцлера Германии Олафа Шольца за то, что Берлин не передал Киеву тяжелые вооружения.
Зеленский считает, что Шольц должен определиться со своей позицией. По мнению украинского президента, немецкие власти не должны пытаться сделать шпагат «между Украиной и связями с Россией», пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на ZDF.
«Германия должна действовать активно, Шольц должен гарантировать, что Берлин полностью поддерживает Украину», – заявил Зеленский, отметив, что США, Великобритания и страны Балтии оказывают Украине активную поддержку. Франция и Германия, по словам президента Украины, поначалу также поддерживали Киев, но лишь в политическом и риторическом смысле.
Напомним, посол Украины в Германии Андрей Мельник резко критикует Берлин за нерешительность в вопросе передачи Киеву вооружений. Так, по мнению Мельника, Германия могла бы направить на Украину не менее 100 Marder из запасов промышленности и более 30 – из запасов бундесвера, как и 88 Leopard 1.Кроме того, он раскритиковал немецкие власти за отсутствие гостеприимства к беженцам с Украины.
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Пушков назвал крупнейший провал Меркель
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Остановка сертификации «Северного потока – 2» стала крупнейшим провалом экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
По его словам, Меркель несет ответственность за нынешний кризис, поскольку она «втянула Украину в евроинтеграцию, противопоставляя ее России».
«В итоге детище Меркель «Северный поток – 2», в необходимости и полезности которого для Германии она была убеждена, стал жертвой ее же политики поощрения агрессивных сил в Киеве», – написал Пушков в Telegram.
По его словам, это и был самый крупный провал германского политика «с точки зрения подлинных, а не надуманных интересов Германии».
Накануне в Кремле заявили об отсутствии надежд на запуск проекта «Северный поток – 2». В прошлую среду представитель Министерства экономики Германии заявила, что проект «Северный поток – 2» фактически умер после начала спецоперации России на Украине. В начале мая Газпром решил задействовать сухопутные газотранспортные мощности проекта «Северный поток – 2» для развития газоснабжения регионов Северо-Запада России.
В апреле министр экономики Германии Роберт Хабек предложил немцам «меньше отапливать свое жилище, меньше шататься по саунам и реже принимать душ». По его словам, так ФРГ станет «более независимой от поставок российских энергоносителей – всей этой нечистой нефти и газа». Другой министр Германии, глава Минсельхоза ФРГ Джем Оздемир в марте предлагал немцам есть меньше мяса, чтобы противостоять России.
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Шольц призвал жителей Германии анонимно сообщать об активах россиян
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Власти ФРГ намерены ввести горячую линию для сбора анонимных сведений об активах в стране, которые могут подпадать под европейские санкции против России, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на мероприятии международной организации Financial Action Task Force.
«Агрессия России против Украины показала, что санкции срочно должны стать более действенными, особенно против олигархов и скрытых активов... Кроме того, мы создадим специальную горячую линию для анонимных осведомителей», – приводит издание Spiegel слова Шольца, передает РИА «Новости».
Кроме того, предполагается ввести национальный реестр, в который, помимо прочего, будут внесены данные об активах, которые подлежат санкционному режиму или же чье происхождение точно не установлено.
Ранее глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер в интервью газете Financial Times заявил, что не одобряет идею изъятия личных активов россиян для финансирования за их счет восстановления Украины.
До этого сообщалось, что ЕС хочет рассмотреть возможность использования доходов от замороженных активов предпринимателей, попавших под его санкции, для восстановления Украины.
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Газпром заявил о проблеме с прокачкой газа по «Северному потоку»
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Газпром снизил прокачку газа по «Северному потоку» до 100 млн кубометров в сутки, причиной стали задержки в работе компании Siemens, сообщили в пресс-службе Газпрома.
«В связи с несвоевременным возвратом компанией Siemens (Германия) газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса ГПА и выявленными техническими неисправностями двигателей (получено предписание Ростехнадзора о временном запрете деятельности) в настоящее время на КС «Портовая» может быть использовано только три газоперекачивающих агрегата», – сообщается в Telegram-канале Газпрома.
Уточняется, что «поставки газа в газопровод «Северный поток» в настоящее время могут быть обеспечены в объеме до 100 млн куб. м в сутки (при плановом объеме 167 млн куб. м в сутки)».
Ранее на платформе CEGH REMIT сообщалось, что доступные мощности для прокачки газа по «Северному потоку» будут снижены с 3 по 17 июня из-за запланированной регулярной инспекции трубопровода.
Ежегодная инспекция «Северного потока» запланирована на 11 июля, это может вызвать сокращение потока газа, направляемого в хранилища, сообщил немецкий регулятор – Федеральное сетевое агентство.
Экспортный газопровод из России в Европу «Северный поток» совокупной мощностью 55 млрд куб. м газа проходит по дну Балтийского моря из Выборга в России до Грайфсвальда в Германии. Оператором выступает компания Nord Stream AG, в которой 51% принадлежит дочернему предприятию Газпрома, по 15,5% – германским Wintershall Dea и E.ON, еще по 9% – нидерландской N. V. Nederlandse Gasuie и французской Engie.
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Посол Украины раскритиковал Германию за отсутствие гостеприимства
Посол Украины в Германии Андрей Мельник вновь раскритиковал немецкие власти за отсутствие гостеприимства к беженцам с Украины, сообщает Bild.
Он призвал власти ФРГ задуматься, почему украинские беженцы не желают оставаться. «Большинство украинцев возвращаются из Германии, не получив должного гостеприимства», – посетовал дипломат в интервью изданию, сообщает РИА «Новости».
Кроме того, Мельник заявил, что на вступление Украины в ЕС уйдут годы.
«Нам не нужен вход через черный ход, нам нужен справедливый процесс», – сказал посол.
Мельник резко критикует Берлин за нерешительность в вопросе передачи Киеву вооружений. Так, недавно в интервью медиагруппе Funke он выразил разочарование тем, что обещанные 15 зенитных самоходных установок Gepard могут быть доставлены только в конце июля, а еще 15 – в конце августа. По мнению Мельника, Германия могла бы направить на Украину не менее 100 Marder из запасов промышленности и более 30 – из запасов бундесвера, как и 88 Leopard 1.
На этом фоне в Германии требуют отставки Мельника с поста посла Украины.
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Siemens объяснила проблему с оборудованием для «Северного потока»
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Одну из газовых турбин для «Северного потока — 1» после ремонта пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России, заявили в компании Siemens Energy.
Капремонт турбины в настоящее время проводится в Монреале. «В связи с санкциями, введенными Канадой, Siemens Energy в настоящее время не может отгружать отремонтированные турбины заказчику. На этом фоне мы проинформировали правительства Канады и Германии и работаем над приемлемым решением», – приводит комментарий Siemens Energy РБК.
В Siemens Energy уточнили, что для бесперебойной эксплуатации газопровода турбины нужно регулярно ремонтировать. Одна из них была доставлена в Монреаль, поскольку только там было возможно это сделать.
Siemens Energy в 2009 году поставила газовые турбины для компрессорной станции трубопровода «Северный поток – 1» в Россию. Речь идет о так называемых аэродеривативных газовых турбинах, которые производятся в Канаде и используются уже более 10 лет. Они приводят в действие компрессоры с целью повышения давления в газопроводе.
Как сообщает «Коммерсант», для компрессорной станции «Портовая», которая обеспечивает нагнетание газа в газопровод «Северный поток» длиной 1,2 тыс. км, в 2008 году были закуплены восемь ГПА, разработанных на основе газовых турбин Rolls-Royce. Базой для этих турбин стали авиационные двигатели, из-за чего власти Канады сейчас рассматривают их как товар двойного назначения. Кроме того, Канада ввела прямые санкции в отношении Газпрома. По данным газеты, у остальных находящихся в эксплуатации ГПА также заканчивается ресурс, который можно продлить еще примерно на пять тысяч часов (208 суток).
Ранее Газпром снизил прокачку по газопроводу «Северный поток» до 100 млн кубометров в сутки, причиной стали задержки в работе компании Siemens. Уточняется, что «поставки газа в газопровод «Северный поток» в настоящее время могут быть обеспечены в объеме до 100 млн куб. м в сутки (при плановом объеме 167 млн куб. м в сутки)».
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Оператор «Северного потока» предупредил о снижении объемов
Ежегодная инспекция «Северного потока» запланирована на 11 июля, это может вызвать сокращение потока газа, направляемого в хранилища, сообщил немецкий регулятор – Федеральное сетевое агентство.
«Ежегодная инспекция Nord Stream 1 запланирована на 11 июля. Во время проверки газопровод не сможет транспортировать газ до двух недель. Это также может привести к тому, что в этот период в хранилища будет поступать меньше газа», – приводит сообщение РИА «Новости».
Указывается, что в настоящее время газообеспечение Германии стабильно, поставки по-прежнему гарантированы, их уровень сейчас стандартный. Газохранилища страны заполнены на 54,22%, что выше, чем в 2015, 2017, 2018 и 2021 годах. Газохранилище Rehden заполнено на 7,4%.
Ранее Федеральное сетевое агентство сообщило, что газохранилища в Германии заполнены на 49,6%.
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Газпром останавливает эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens
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Газпром останавливает эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на станции «Портовая», с четверга компания сможет поставлять в «Северный поток» не более 67 млн куб. м. в сутки, говорится в сообщении холдинга.
«В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) Газпром останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая», – приводит сообщение ТАСС.
Таким образом, суточная производительность компрессорной станции «Портовая» с 01.30 мск 16 июня составит до 67 млн куб. м в сутки по сравнению с предыдущим снижением прокачки до 100 млн куб. м.
Ранее Газпром снизил прокачку по газопроводу «Северный поток» до 100 млн кубометров в сутки, причиной стали задержки в работе компании Siemens. Уточняется, что «поставки газа в газопровод «Северный поток» в настоящее время могут быть обеспечены в объеме до 100 млн куб. м в сутки (при плановом объеме 167 млн куб. м в сутки)».
Также в компании Siemens Energy пояснили, что одну из газовых турбин для «Северного потока – 1» после ремонта пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
В Германии заявили об угрозе массовой остановки производства в случае отказа от газа из России
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Согласно исследованию Института по исследованию рынка труда и карьеры (IAB), почти половина немецких компаний уже повысила цены на продукцию, еще 27% намерены сделать это, 58% компаний не сможет в короткие сроки заместить российский газ, отмечает журнал Wirtschaftsdienst.
По информации агентства DPA, риски, связанные с возможным газовым эмбарго в отношении России, оцениваются немецкими фирмами как высокие, поэтому большая часть компаний (58%) не сможет в короткие сроки заместить российский газ, передает Deutsche Welle (признан в России иноагентом).
Так, если поставки российского газа будут прекращены, около двух третей компаний в ФРГ с энергоемким производством и потребностью в природном газе опасаются значительного сокращения производства вплоть до его полной остановки. Среди компаний с неэнергоемким производством данного сценария ожидает каждый пятый респондент.
При этом 14% из почти двух тысяч опрошенных фирм заявили об уже произошедшем сокращении производства как одном из следствий спецоперации на Украине. Кроме того, 70% компаний пострадали от скачков цен на энергоносители, а 25% фирм сообщили о проблемах с поставками комплектующих и материалов, подчеркивает издание.
Также почти каждый второй респондент заявил, что уже был вынужден повысить цены на продукцию из-за экономических последствий войны. Значительно выше среднего данный показатель оказался в строительной отрасли (77%), сфере транспорта (75%) и гостиничном бизнесе (73%), а также промышленности (67%). Еще 27% опрошенных компаний заявили, что ожидают повышения цен.
Отмечается, что в целом рынок труда в Германии пока не пострадал. Менее 12% компаний заявили, что были вынуждены перевести сотрудников на работу по сокращенному графику или отказаться от сверхурочной работы. Об увольнениях персонала пока не сообщается.
Ранее власти Германии решили переименовать компанию Gazprom Germania GmbH («Газпром Германия») в Securing Energy for Europe GmbH (SEFE), а также обеспечить ей многомиллиардный заем для спасения от возможного банкротства.
В мае правительство России утвердило перечень юридических лиц, против которых вводятся ответные санкции, в список вошла 31 компания. В числе компаний оказались бывшие европейские «дочки» Газпрома – Gazprom Germania GmbH (Германия), GAZPROM Schweiz AG (Швейцария), Gazprom NGV Europe GmbH (Германия) – трейдеры и операторы подземных хранилищ газа.
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В Германии решили переименовать немецкое подразделение Газпрома
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Власти Германии решили переименовать компанию Gazprom Germania GmbH («Газпром Германия») в Securing Energy for Europe GmbH (SEFE), а также обеспечить ей многомиллиардный заем для спасения от возможного банкротства, сообщили в кабмине ФРГ.
«Наконец GPG (Gazprom Germania GmbH – прим. ВЗГЛЯД) будет переименована в Securing Energy for Europe GmbH (SEFE). Это также посылает рынку четкий сигнал о том, что целью принимаемых мер является обеспечение энергоснабжения Германии и Европы», – приводит ТАСС текст документа.
Также правительство Германии приняло решение продлить попечительское управление над бывшим немецким подразделением Газпрома Gazprom Germania Gmbh и выделить компании заем для избежания банкротства, передает РИА «Новости».
При этом уточняется, что бизнес-модель SEFE также выстроена на этой основе.
В мае правительство России утвердило перечень юридических лиц, против которых вводятся ответные санкции, в список вошла 31 компания. В числе компаний оказались бывшие европейские «дочки» Газпрома – Gazprom Germania GmbH (Германия), GAZPROM Schweiz AG (Швейцария), Gazprom NGV Europe GmbH (Германия) – трейдеры и операторы подземных хранилищ газа.
Германия начала переговоры с Канадой о турбинах для «Северного потока»
В Минэкономики Германии подтвердили, что ведут переговоры с Канадой о поставках турбин для «Северного потока», об этом заявила на брифинге представитель министерства Беате Барон.
«Мы продолжаем изучать положение дел, прежде всего, федеральное сетевое агентство ведет переговоры. Мы видим, что сегодня на рынке есть первые снижения в поставках, которые предприятия могут компенсировать на рынке, таким образом обеспечение по-прежнему гарантировано. <...> Уже идут переговоры с Канадой, чтобы выяснить возникшие вопросы», – приводит ее слова РИА «Новости».
Ранее Газпром снизил прокачку по газопроводу «Северный поток» до 100 млн кубометров в сутки, причиной стали задержки в работе компании Siemens. Уточняется, что «поставки газа в газопровод «Северный поток» в настоящее время могут быть обеспечены в объеме до 100 млн куб. м в сутки (при плановом объеме 167 млн куб. м в сутки)».
В компании Siemens Energy пояснили, что одну из газовых турбин для «Северного потока – 1» после ремонта пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
Кабмин Германии продлил внешнее управление над Gazprom Germania
Немецкие власти намерены взять Gazprom Germania GmbH («Газпром Германия») под долгосрочное управление, сообщили в пресс-службе кабинета министров страны.
«Ведомство федерального канцлера, министерство по делам экономики и защиты климата, а также министерство финансов приняли решение продлить сроки нахождения Gazprom Germania GmbH под внешним управлением на период после сентября 2022 года», – цитирует сообщение ТАСС.
Это должно обеспечить энергобезопасность Германии, немецкое правительство намерено не допустить банкротства компании.
Российские санкции против компании Gazprom Germania и дочерних предприятий, находящихся под ее управлением, могут обойтись потребителям газа в Германии в дополнительные 5 млрд евро в год, сообщила Welt am Sonntag со ссылкой на представителей отрасли.
В Германии заявили о снижении притока газа по «Северному потоку»
Поступление газа по трубопроводу «Северный поток» в Германию сократилось, но недостающие объемы компенсируются из других источников, «энергобезопасность обеспечена», сообщило в своем ежедневном отчете Федеральное сетевое агентство ФРГ.
«Объем поступающего по «Северному потоку – 1» газа находится на уровне 59,1% от технической мощности и на данный момент больше не падает», – приводит сообщение ТАСС.
Ранее Газпром снизил прокачку по газопроводу «Северный поток» до 100 млн кубометров в сутки, причиной стали задержки в работе компании Siemens. Уточняется, что «поставки газа в газопровод «Северный поток» в настоящее время могут быть обеспечены в объеме до 100 млн куб. м в сутки (при плановом объеме 167 млн куб. м в сутки)».
Также в компании Siemens Energy пояснили, что одну из газовых турбин для «Северного потока – 1» после ремонта пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
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