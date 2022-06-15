Президент Казахстана призвал не политизировать вопрос русского языка

Позиции русского языка в Казахстане не изменились, языковой вопрос не стоит политизировать, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на канале «Россия-24».

«Я полагаю, что те, кто утверждает, что позиции русского языка в Казахстане уменьшились, сузились и тем более стали ущербными, очень сильно идут против истины. Это все рассуждения от лукавого в целях политизации той или иной ситуации», – передает ТАСС его слова.

Токаев добавил, что в целом позиции русского языка в Казахстане не претерпели какого-либо ухудшения. Он отметил, что казахам без знания русского языка будет сложно, но при этом им нужно знать и свой язык.

Кроме того, по словам президента Казахстана, преемственность дружбы и союзничества в отношениях России и Казахстана сохраняется, а власти республики будут делать все возможное для этого.

«Преемственность дружбы, союзничества между нашими странами сохраняется в полном объеме. Во всяком случае я как глава государства буду делать все возможное для сохранения поистине дружественных взаимоотношений между нашими странами», – заключил он, подчеркивая, что дружба между Казахстаном и Россией должна носить вечный характер.

Ранее Токаев процитировал главу СССР Иосифа Сталина, сказав: «Мы, азиаты, должны держаться вместе». Также президент поручил в нынешней уникальной геополитической ситуации дать режим наибольшего благоприятствования российским компаниям в Казахстане.

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