Эксперт: Россияне получили «прививку» от тяги к иностранным соцсетям

«Российские онлайн-сервисы с точки зрения контента и монетизации становятся намного интереснее для блогеров, чем западные площадки. Многие блогеры, а за ними и инвесторы, переходят в наши соцсети», – сказал газете ВЗГЛЯД ИТ-эксперт Владимир Зыков. Ранее в Общественной палате призвали повысить статус популярных российских блогеров.

«Отечественные интернет-площадки тщательно соблюдают законодательство РФ, администраторы следят этим. Это автоматически гарантирует безопасность пользователям, в том числе блогерам и их аудитории», – пояснил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Что касается администрации западных ИТ-гигантов, то они давно игнорировали большую часть российских требований, даже когда наши власти обращались с ними мягко, напоминает эксперт. «Вспомните принятый в 2015 году закон о переносе персональных данных россиян на территорию РФ. Тогда за его неисполнение в России был заблокирован LinkedIn, но Facebook* и Twitter заблокировать тогда у нас не решились. Затем этот закон был немного отредактирован: кроме блокировки в качестве мер наказания были введены более мягкие, промежуточные меры – штрафные санкции. В любом случае, все это не остановило администраторов западных ИТ-компаний», – посетовал собеседник.

При этом, продолжил Зыков, российских блогеров – тысячников и миллионников – YouTube и Facebook продолжают несправедливо блокировать. «Возникшая теперь ситуация – это своеобразная «прививка» для россиян от приверженности к иностранным площадкам. Прививка болезненная, но нужная. И теперь блогеры, а за ними и инвесторы, которые намеревались вкладываться, допустим, в Instagram*, переходят в российские соцсети, способствуя их развитию», – отметил собеседник.

Сейчас по своему функционалу «ВКонтакте» становится мощнее, чем Facebook или Instagram, отмечает эксперт. «Скажем, в российской соцсети можно продавать свои товары, а также создавать свои сайты – такая опция предоставляет внутри сообществ. Кстати, по числу пользователей наши сервисы также превосходят западные, что делает их использование более интересным также и с финансовой точки зрения», – резюмировал Зыков.

Во вторник – в Международный день блогера – руководитель рабочей группы Общественной палаты по защите прав пользователей в интернете Александр Малькевич приравнять популярных блогеров по статусу к СМИ, наделив их соответствующими обязанностями и правами, передает РИА «Новости». Так он прокомментировал заявление СПЧ о необходимости ввести регулирование блогерской сферы. «СМИ у нас живут под воздействием закона о СМИ, отвечают за достоверность информации, аналогичная история должна быть и с блогерами», – объяснил эксперт.

Ранее другой член Общественной палаты России, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк заявил газете ВЗГЛЯД, что YouTube превратился в максимально ангажированный в политическом плане хостинг, который цензурирует российских блогеров и сайты социально значимых проектов, действуя в интересах стран Запада. «Если раньше цензурирование на YouTube велось фрагментарно, то теперь видеохостинг перешел к тактике полной зачистки. При этом в такой своей политике администрация пренебрегает правилами модерации собственного сервиса, нарушая принцип нейтральности», – указал аналитик.