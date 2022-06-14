Анонсирована встреча Путина с военкорами в рамках ПМЭФ

В Госдуме предложили отозвать признание независимости трех стран

Россия может в будущем отозвать свое признание трех стран – Украины, Латвии и Эстонии, заявил депутат Госдумы Евгений Федоров, внесший на рассмотрение российского парламента законопроект об отмене постановления Госсовета СССР «О признании независимости Литовской республики».

«Это мы только начали с Литвы. И понятно почему – Литва более опасна для Российской Федерации в плане ситуации, связанной с Калининградской областью и в противостоянии с НАТО и США. Поэтому сейчас важнее Литва, но это не означает, что на ней мы остановимся», – пояснил политик в комментарии «Sputnik Латвия».

По словам Федорова, именно на примере Литвы лучше всего работает закон 1990 года «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР», потому что «с Литвой есть конкретная территориальная проблема».

«Это Вильнюс, Клайпеда и Игналинская АЭС. В законе прописан особый порядок выхода из СССР этих территорий», – говорит политик. Он также подчеркивает, что Литва – это еще и «ворота НАТО в Прибалтике».

«Есть ряд аргументов, из-за которых Литва должна быть первая в этом списке. А после того как будет отработан механизм будем отрабатывать его и на других территориях НАТО. И не только НАТО. Вот, Украина, например, также незаконно выходила из СССР», – подчеркнул он.

Депутат добавил, что не ставит задачу именно забрать территории. Цель – ликвидировать угрозы. «У нас есть право, как у правопреемника Советского Союза, определить их как конфликтные, спорные. Это относится не ко всем территориям. Если страны угрозы не несут, то с ними мы ничего менять не будем – по-прежнему будет мир и дружба», – подчеркнул он.

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