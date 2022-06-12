Пушилин не увидел оснований для помилования наемников в ДНР

Эксперт объяснил разногласия по поводу вступления Украины в ЕС

Украину тащат в ЕС исключительно по политическим мотивам, но с экономической точки зрения это абсурд, потому что богатым странам Евросоюза придется содержать Украину за свой счет, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич. Ранее Австрия выдвинула неожиданное условие предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС.

«Евросоюз стремится к выравниванию уровня социально-экономического развития. Принцип ЕС – богатые страны помогают бедным. Соответственно, если в ЕС вступают богатые страны, такие как Финляндия и Швеция в 1995 году, то Европейский союз становится богаче и может больше помогать бедным – тем же странам Прибалтики, которые вошли в ЕС в 2004 году», – напомнил главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.

Если к таким бедным членам ЕС как Болгария, Румыния, Литва и Латвия добавится многомиллионная Украина, «то полюс бедности в ЕС резко увеличится», что будет особенно заметно после выхода из ЕС Великобритании 31 января 2020 года. «Те деньги, которые перераспределяются в Брюсселе в пользу бедных, надо будет перераспределять самой бедной, то есть Украине», – пояснил собеседник.

Другой вопрос, готовы ли страны Прибалтики отказаться от части своих средств. Для них «вступление Украины в ЕС абсолютно невыгодно с экономической точки зрения». «Собственную экономику Эстония, Латвия и Литва давно уничтожили. Эта же проблема касается целиком Польши, которая последние полтора десятилетия пользуется уникальными дотациями и субвенциями со стороны Европейского совета. Но если появится гораздо более бедная Украина, то деньги пойдут туда, а не в Польшу. С экономической точки зрения – вступление Украины в ЕС – это абсурд», – подчеркнул собеседник.

Дания, Нидерланды и Германия понимают, что деньги придется выкладывать из карманов их гражданам. «В Евросоюзе уже утомились отдавать деньги Афинам. Деньги уходят, а социально-экономические проблемы так и не решаются. Поэтому в ЕС по поводу Украины есть разные точные зрения. С точки зрения политики Украину тащат в ЕС, и заодно чтобы Россию позлить. А с точки зрения экономики европейские чиновники хватаются за волосы и абсолютно не понимают, как обеспечить эту страну и ее интеграцию в ЕС», – пояснил главный научный сотрудник Института Европы РАН.

Накануне австрийский канцлер Карл Нехаммер заявил, что Вена согласится на предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, если такой же статус получат «страны Западных Балкан и Молдавия». Ранее Нехаммер призвал создать «европейскую подготовительную зону» для Украины и Молдавии в качестве переходного этапа между сотрудничеством и полным вступлением в ЕС.

По словам канцлера, так называемое «подготовительное пространство» позволит странам достичь стандартов Евросоюза, аналогичных Европейской экономической зоне или Европейскому соглашению о свободной торговле. По его словам, в ходе споров о членстве Киева в ЕС необходимо избавиться от эмоций, потому что быстрое вступление Украины «нереалистично».

Напомним, Нидерланды и Дания выступили против предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Амстердам говорит о несоответствии Киева критериям в сферах стабильности институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона, права человека, уважение и защиту меньшинств. В Копенгагене считают, что Украина должна «фундаментально улучшить законодательную и институциональную базу».

Германия предлагает компромисс – дать Киеву условный статус кандидата.

Еврокомиссия рассмотрит вопрос о рекомендации предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз 17 июня. Ранее депутаты Европарламента призвали Совет ЕС усилить поддержку Украины и обеспечить ей кандидатский статус.

Киев заявлял, что сыт по горло «специальными решениями» и отдельными моделями интеграции в Европейский союз и хочет полноправного членства, о чем говорил в мае министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Через несколько дней после начала Россией спецоперации на Украине главы Болгарии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Словении, Чехии и Эстонии выступили за скорейшее вступление Украины в Европейский союз. В открытом письме, опубликованном на сайте польского лидера, президенты выразили «глубокую уверенность в том, что Украина заслуживает немедленной перспективы вступления в ЕС».

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