Путин объявил о продлении программы льготной ипотеки для многодетных семей

В России предложили вспоминать убитых по вине США детей у американского посольства

Российские активисты предложили ежегодно в День защиты детей у посольств США по всему миру вспоминать всех убитых несовершеннолетних, погибших по вине американских военных и их сателлитов.

Согласно инициативе, ежегодно в этот день необходимо проводить акции у посольств США по всему миру, которые будут напоминать международному сообществу об ответственности американских военных за гибель невинных детей в развязанных ими конфликтах, передает «Общественная служба новостей».

У здания посольства США в Москве 1 июня активисты провели акцию «Кровь детей Донбасса на руках американской военщины». Мероприятие было приуроченно к Международному дню защиты детей. Его главная цель - напомнить миру о том, что США в течение многих лет поддерживали и спонсировали преступный режим на Украине.

С 00.00 мск часов активисты проецировали видеоролик на здание американского посольства. В записи рассказывалось о погибших в ходе так называемой «АТО» детях Луганской и Донецкой народных республик, а также о «кровавой роли США». Кроме того, в ролике сообщалось о несовершеннолетних, ставших жертвами американской военщины в различных точках планеты: Ираке, Хиросиме и Нагасаки, Афганистане, Корее, Вьетнаме, Сирии и в других государствах.

С 09:00 мск у двух КПП здания посольства США участники акции развернули восьмиметровые баннеры с фотографиями детей Донбасса и свидетельствами преступлений американского военного командования. В память о них перед фасадом здания посольства на Новинском бульваре были зажжены 50 поминальных свечей.

Активисты раздавали прохожим справочные листовки, информирующие о военных преступлениях Пентагона. Музыкальным сопровождением мероприятия стали композиции американских и британских исполнителей и групп, в которых обличается агрессивная американская политика: Black Sabbath – War Pigs (против войны во Вьетнаме), Pink – Dear Mr President (против политики Джорджа Буша), The Black Eyed Peas – Where is the Love (против лицемерной внешней политики США).

«Власти США всегда должны помнить, что, поддерживая киевских мясников, являются прямыми соучастниками убийства детей Донбасса. Эта кровь на их руках. Снабжая украинский режим вооружением, военной техникой и боеприпасами, направляя военных инструкторов, координируя всю военную активность укронацистов американская власть должна полностью разделять ответственность с киевской кровавой хунтой. Сегодня, в Международный день защиты детей, мы хотим помянуть всех убитых американской военщиной малышей, погибших из-за безнаказанности американского милитаризма и предлагаем проводить такие акции ежегодно у посольств США по всему миру», – рассказал участник акции Анатолий Гусев.

По мнению другого участника акции Сергея Середкина, сила в правде. Это тот основной посыл, который собравшиеся хотят сказать сегодня американцам.

«Правда сегодня на нашей стороне, на стороне защитников русского Донбасса. Мы не позволим убивать наших детей. А за каждого убиенного ребёнка США придется отвечать и каяться. Государство, закрывающее глаза и поощряющее убийства детей, обречено на историческое забвение», – заключил активист.

Напомним, утром в среду общественные активисты спроецировали видео на стены здания посольства Соединенных Штатов в Москве. В записи рассказывалось о роли американских военных в гибели детей Донбасса.