Глава МВД Польши попытался оправдать нападение на российского посла в Варшаве

Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский заявил, что может понять нападение на посла России Сергея Андреева на кладбище советских воинов в Варшаве.

«Собрание противников российской агрессии на Украину, где каждый день происходит преступление геноцида, было законным. Эмоции украинских женщин, участвующих в манифестации, чьи мужья мужественно борются за защиту Родины, понятны», – цитирует РИА «Новости» его сообщение в Twitter.

По словам Каминьского, «польские власти не рекомендовали послу России возлагать цветы 9 мая в Варшаве».

Напомним, в День Победы неизвестные облили красной краской посла России в Польше Сергея Андреева, когда он возлагал венок на кладбище советских воинов в Варшаве. Андреев сообщил, что серьезно не пострадал в результате нападения.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что срыв церемонии возложения цветов на кладбище советских воинов в Варшаве в День Победы доказывает реинкарнацию фашизма на Западе.

Российская дипмиссия в Польше заявила протест в связи с нападением на посла Сергея Андреева на кладбище советских воинов в Варшаве.

Сам Андреев рассказал подробности нападения и сделал выводы относительно того, что его облили сиропом, потому что вещество было сладким на вкус.

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