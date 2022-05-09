В Берлине возложили венки к памятникам советским воинам в День Победы

Представители России, Германии и ряда стран СНГ возложили венки и живые цветы к мемориалам павшим советским воинам в берлинских парках Трептов и Тиргартен в день 77-летия Победы.

Почтить память героев в понедельник пришли сотрудники посольства России в Германии во главе с руководителем диппредставительства Сергеем Нечаевым, послы ряда стран СНГ, представители духовенства, общественных организаций, соотечественники, проживающие в ФРГ.

Как передает корреспондент ТАСС, в Трептове собравшиеся у подножия монумента минутой молчания почтили память павших в Великой Отечественной войне, а затем возложили цветы в небольшом внутреннем зале.

«77 лет назад была одержана героическая победа над нацизмом, была освобождена Германия, была освобождена Европа, и поэтому этот день, за который мы заплатили огромным количеством жертв, останется на много-много поколений, навсегда. Это наша вечная память, наш генетический код», – сказал Нечаев. «И мы рады сегодня ветеранам, которые сегодня с нами, за эту Победу», – добавил он. Российский дипломат напомнил, что только на территории Германии покоится прах около 700 тыс. советских воинов.

Мемориал в парке Трептов по традиции в День Победы является самым посещаемым среди советских мемориалов в Берлине. Начиная с утра к мемориалу идут люди с цветами, российскими триколорами и красными знаменами. По случаю праздника церемония возложения венков прошла также на мемориале в Тиргартене.

У советских мемориалов 8–9 мая приняты усиленные меры безопасности. У Трептов-парка, в Тиргартене стоят десятки полицейских фургонов, стражи порядка внимательно следят за всеми входящими на территорию мемориалов. Всего в Берлине в понедельник дежурство несут около 1,7 тыс. полицейских. Ранее полиция Берлина во избежание конфликтов и провокаций на акциях по случаю годовщины окончания Второй мировой войны в Европе и Дня Победы запретила 8 и 9 мая демонстрировать на территории советских мемориалов российские и украинские флаги, носить военную форму и исполнять военные песни. При этом есть много исключений - эти правила не действуют для дипломатов, официальных делегаций и ветеранов. Пока инцидентов не зафиксировано.

После отмененного в прошлом году из-за пандемии централизованного шествия «Бессмертного полка» акция снова состоялась в столице ФРГ. В ней было заявлено около 1,5 тыс. участников.

Ее участники прошли от Бранденбургских ворот по улице 17 июня в сторону советского мемориала в парке Тиргартен, где прошло возложение цветов и была объявлена минута молчания.

Шествия организованы в этом году примерно в 10 городах Германии, включая Мюнхен, Гамбург, Франкфурт-на-Майне, Дортмунд, Ганновер.

Ранее в понедельник неизвестные облили красной краской посла России в Польше Сергея Андреева, когда он возлагал венок на кладбище советских воинов в Варшаве.

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