Генпрокуратура Украины заявила об аресте счетов «Росатом Восточная Европа»

Счета компании «Росатом Восточная Европа» арестованы, 99 тыс. долларов, которые на них были, переданы в управление Нацагентству по розыску и менеджменту активов (АРМА), заявила генпрокуратура Украины.

Ведомство сообщило в Telegram, что «по данным следствия, в городе Киеве осуществляет свою деятельность ООО «Росатом Восточная Европа», конечным бенефициарным владельцем которой является государственная структура, подконтрольная правительству России».

«Банковские счета компании арестованы, а денежные средства, размещенные на них в размере более 3 млн гривен (99 тыс. долларов), переданы в управление АРМА», – добавили в генпрокуратуре.

По заявлению ведомства, счета арестованы в рамках расследования уголовного дела «по фактам присвоения или завладения имуществом и финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины».

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