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В Приднестровье сообщили о взрывах рядом с приграничным с Украиной селом
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Рядом с приграничным с Украиной селом Воронково в Рыбницком районе вечером в пятницу прогремело несколько взрывов, сообщают СМИ Приднестровья.
Приднестровский телеканал ТСВ сообщил, что якобы были замечены беспилотники. На данный момент известно, что пострадавших нет, передает РИА «Новости».
До этого в Приднестровье заявили о стрельбе на границе с Украиной. Кроме того, там удалось нейтрализовать беспилотник со взрывчаткой, предположительно направлявшийся с территории Украины.
Напомним, в конце апреля в Приднестровье произошло три теракта: в здании Министерства государственной безопасности в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка «Маяк». Введен «красный» уровень террористической опасности.
СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье «Теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия». Власти заявили, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину.
Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что ВС Украины способны захватить территорию Приднестровья. В Кремле такие заявления назвали провокационными.
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В России оценили желание Польши убрать границу с Украиной
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«Польша на Западной Украине может оказаться только в одном случае – если ей это разрешит Москва. Других вариантов нет», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Морозов. Ранее польский президент Анджей Дуда заявил, что границы между Польшей и Украиной в будущем не будет.
«Все прочитали эти слова Дуды не как «мы с украинцами братья навеки». В них слышится конкретный геополитический сигнал: Польша по-прежнему рассматривает западные части Украины как свою территорию, или, по крайней мере, как территорию, которая может войти в состав Польши на каких-то условиях», – рассказал российский политик.
«Это давняя мечта поляков. Не исключаю, что часть проживающих там выходцев из Польши, имеющих польские корни, тоже об этом мечтают», – добавил он. «Но тут важно помнить, что такие события начинаются тогда, когда национальное государство находится в состоянии распада. Именно в таком состоянии сегодня находится Украина», – отметил депутат.
«Состояние распада – это следствие самой природы современного украинского государства. Каким будет украинское государство через 10-20 лет – никто не знает», – рассказал собеседник.
«С другой стороны, Дуда, конечно, может заявлять что угодно. Но украинцев он спрашивать вряд ли станет, а вот в Москву ему придется позвонить. И здесь ему скажут, что будущее этих территорий должны определять местные жители после завершения российской спецоперации. Они сами выскажутся, в какой стране они хотят жить», – заявил депутат.
«Но Россия, естественно, выступит против расширения Польши, потому что это равнозначно расширению польской русофобии. Нас этот вариант категорически не устраивает», – резюмировал политик.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что между Украиной и Польшей в будущем границы не будет, чтобы два государства могли отстраивать «общее счастье и общую силу».
«На десятилетия, а может быть, дай Бог, на столетия братское для Польши государство, и как, надеюсь, пророчески сказал Владимир Зеленский, между нашими странами – Польшей и Украиной – не будет больше границы. Этой границы не будет! Чтобы мы жили вместе на этой земле, строя и отстраивая совместно свое общее счастье и общую силу, которая позволит отражать любую опасность или любую возможную угрозу», – сказал президент Польши.
Что понимается под выражением «границы больше не будет» Дуда не пояснил.
О том, что Польша хочет включить западные области Украины в состав своей страны, ранее сообщала российская Служба внешней разведки. Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что «раздел» Украины, как прежде делили саму Польшу – это та мысль, которая сейчас занимает наиболее влиятельных людей в Варшаве.
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СБ ООН единогласно принял заявление по Украине
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Совет Безопасности ООН впервые с начала специальной военной операции РФ единогласно принял заявление по Украине.
«Я буду считать, что члены Совета Безопасности согласны с этим заявлением, которое будет опубликовано в качестве официального документа Совета Безопасности», – приводит РИА «Новости» слова заместителя постпреда США при ООН Ричарда Миллса.
В заявлении говорится, что «Совет Безопасности выражает глубокую озабоченность по поводу поддержания мира и безопасности Украины». Совбез напоминает, что все государства-члены взяли на себя в соответствии с Уставом ООН обязательство разрешать международные споры мирными средствами. «Совет Безопасности выражает поддержку усилиям генерального секретаря по поиску мирного решения», – сказано в заявлении. Также Совет Безопасности просит генсека ООН информировать Совбез о развитии ситуации.
Заявление председателя является документом СБ ООН, которое согласовывается с участием всех членов Совбеза. Документ делается от имени председателя, при этом не имеет обязательной силы по сравнению с резолюцией, передает ТАСС.
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Медведев: Поляки провозгласили раздел Украины
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«Польский президент Анджей Дуда официально признал территориальные претензии к Украине. Маски сброшены», – заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев напомнил, что президент Польши Анджей Дуда заявил, что между Польшей и Украиной на десятилетия, а то и столетия больше не будет границы.
«Повод для этого высказывания он выбрал более чем подходящий – День национальной конституции. Национальное самосознание поляков явно окрепло на фоне глубочайшего кризиса в соседней стране, измученной ублюдочным правлением киевского режима. А вместе с ним неуклонно растут и территориальные аппетиты», – написал Медведев у себя в Telegram-канале.
По его словам, Западная Украина будет для алчущей возврата земель Польши желанным приобретением. «Конечно, под завесой красивых слов о вечном братстве. Но на что только не поведется безропотный украинский сосед ради иллюзорной мечты о счастливой жизни под зонтиком Евросоюза», – считает замглавы Совбеза.
«Не стоит обольщаться и предаваться напрасным грезам. Какие бы заклинания ни произносила эта самая Дуда, речь идет о фактической аннексии Польшей территорий Западной Украины. Почва прощупывается медленно, но верно. Фантомные боли былого величия, которые несколько столетий мучают поляков, никуда не исчезли. Задача проста – вернуть себе вожделенные исторические земли, прикрываясь агрессивной антироссийской риторикой и лживыми мантрами про общее счастье с «безграничной» Украиной. Отомстить за многочисленные разделы Польши», – полагает Медведев.
Он считает, самим украинцам это мнимое братство не принесет ничего, кроме окончательной утраты своей государственности. «А может, они того и хотят?» – добавил он.
Ранее президент Польши Анджей Дуда пообещал убрать границу между Украиной и Польшей.«На десятилетия, а может быть, дай Бог, на столетия братское для Польши государство, и как, надеюсь, пророчески сказал Владимир Зеленский, между нашими странами – Польшей и Украиной – не будет больше границы. Этой границы не будет! Чтобы мы жили вместе на этой земле, строя и отстраивая совместно свое общее счастье и общую силу, которая позволит отражать любую опасность или любую возможную угрозу», – сказал президент Польши. Что понимается под выражением «границы больше не будет», Дуда не пояснил.
О том, что Польша хочет включить западные области Украины в состав своей страны, ранее сообщала российская Служба внешней разведки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Польша в последние месяцы стала враждебной и может быть угрозой для территориальной целостности Украины.
Между тем депутат Госдумы Олег Морозов заявил, что «Польша на Западной Украине может оказаться только в одном случае – если ей это разрешит Москва. Других вариантов нет».
Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что «раздел» Украины, как прежде делили саму Польшу, – это та мысль, которая сейчас занимает наиболее влиятельных людей в Варшаве.
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В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о причастности англичан к провокации в Буче
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История с провокациями в Буче детально обсуждалась, данные о причастных к ней сообщат своевременно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что граждане Великобритании осуществляли съемку в Буче и потом «вбрасывали в информационное пространство».
«Безусловно, эта тема обсуждалась. Хорошо известно и достаточно детально аргументированно показано, что это является абсолютным вымыслом и специально срежиссированной инсценировкой», – передает РИА «Новости» заявление представителя Кремля.
Он добавил, что информация о том, кем это было срежиссированно, «своевременно появится».
Лукашенко ранее заявил, что «показуху» в Буче организовали «англичане».
Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространили фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в киевском городе Буче. В Москве происходящее назвали полноценной военно-информационной войной против России.
Постпред России при ООН Василий Небензя назвал события в Буче провокацией, направленной на дискредитацию и дегуманизацию российских военных и оказание политического давления на Россию.
В Минобороны России призвали международные организации расследовать провокацию в Буче, а также назвали произошедшее «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Военные подчеркнули, что все подразделения ВС РФ покинули город еще 30 марта.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Немецкое издание удалило рассказ эвакуированной с «Азовстали» украинки Усмановой
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Немецкое онлайн-издание Spiegel убрало с сайта видеоматериал из Мариуполя под названием «Я думал, что я не выживу» с показаниями эвакуированной при помощи российских военных с «Азовстали» гражданки Украины Натальи Усмановой, пояснив, что материал имел «выявленные впоследствии несоответствия в содержании».
В пресс-службе издательства Spiegel заявили, что «мы все еще находимся в процессе выяснения этого вопроса (о несоответствиях в содержании), как было объявлено, мы будем публиковать новые данные на веб-сайте», передает РИА «Новости».
Там не стали пояснять, о каких именно несоответствиях идет речь. Вместо видео на странице разместили фотографию Усмановой у автобуса, на котором ее и других вывозили с территории завода, где блокированы украинские националисты из батальона «Азов» (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело – прим. ВЗГЛЯД), в село Безыменное Новоазовского района ДНР.
По данным газеты Junge Welt, удаленный ролик представлял собой трехминутную видеозапись рассказа Усмановой. На сайте агентства Reuters есть видео с ее ответами на вопросы журналистов, однако там доступен только ролик продолжительностью в минуту. В нем оставлены только слова об интенсивности обстрелов и тяжелых условиях пребывания в бункере, об этом говорится и в статье агентства к этому видео.
Однако общение журналистов с Усмановой было записано на видео и представителями других СМИ, в том числе РИА «Новости». Женщина, в частности, рассказывала о том, как боевики «Азова» не сообщали ничего об открытии гуманитарных коридоров (об этом люди узнавали из радиоэфира), а также не выпускали тех, кто хотел уйти с завода. Кроме того, она сказала, что после всего Украина перестала существовать для нее как государство.
Заявление Усмановой опровергает утверждения Запада о том, что эвакуации людей с завода якобы препятствует Россия.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России открывают с 08.00 до 18.00 мск 5, 6 и 7 мая гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц с «Азовстали».
Из-за попытки противника выйти на огневые позиции ситуация на «Азовстали» обострилась, но штурм предприятия не проводят.
Покинувшие завод мирные граждане ничего не знали ни об открывавшихся специально для них гуманитарных коридорах, ни о готовившейся эвакуации, эту информацию боевики от них скрывали.
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В Кремле ответили на слова Лукашенко о «затянутости» спецоперации
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Российская специальная военная операция на Украине идет по плану, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко про якобы затягивание спецоперации.
«Операция идет по плану», – передает ТАСС слова Пескова.
Ранее Лукашенко заявил, что недостаточно ознакомлен с ходом операции России на Украине, чтобы говорить, что все идет «по плану», но полагает, что она «затянулась». По его словам, боевые действия на Украине могут закончиться в течение недели, но Запад в этом не заинтересован. Глава Белоруссии подчеркивал, что США хотят утопить Россию в войне с Украиной.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Большинство поляков поддержало ввод войск на Украину
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За участие польской армии в миротворческой миссии на Украине высказались 56,8% опрошенных, если она будет организована НАТО, ООН или Евросоюзом, следует из данных исследования IBRiS по заказу «Республики».
Согласно исследованию, за введение польских солдат на Украину высказались 56,8% опрошенных, противоположного мнения было 32,5%, воздержались 10,7%, передает польская газета Rzeczpospolita.
По информации издания, за отправку войск чаще выступают мужчины и люди старше 30 лет. Также за участие в такой миссии стоят люди, имеющие высшее образование (72%), голосовавшие на последних выборах за гражданскую коалицию по-PSL (71%), а на последних президентских выборах за Симона Головнина (73%) или Христофора Босака (72%).
С предложением ввести на Украину миротворческую миссию НАТО выступил в ходе визита в Киев вице-премьер Ярослав Качинский. По его словам, миротворческая миссия будет находиться на территории Украины, с полного согласия украинских властей.
«И такая миссия очень помогла бы в гуманитарном измерении, и благоприятно изменила бы стратегическую ситуацию в Украине», – отметил он. И оговорился, что она должна иметь «прикрытие от вооруженных сил», .
Это мнение поддержал премьер-министр Матеуш Моравецкий. «Никто не говорит о борьбе, мы говорим только о защите невинных людей, которые сегодня погибают», – заявил он.
Однако возможность отправки такой миссии на Украину исключил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, дав понять, что никто «не будет посылать натовских солдат или самолеты».
«Мы поступаем так, потому что на нас возлагается ответственность за то, чтобы этот конфликт не эскалировался за пределами Украины, потому что это повлекло бы еще большие страдания, смерть и разрушения», – объявил он.
Как рассуждает издание, такая миссия на Украине была бы возможна, если бы произошло «эффектное нападение русских на мирное население» или «гуманитарный конвой, с большим количеством жертв».
Польская сторона хочет направить войска на Украину, особенно на территорию Западной Украины, чтобы «охранять», пишет газета. При этом бывший офицер польской разведки отметил, что союзники Украины сделали ставку на военную поддержку этой страны.
«Видя, какие потери несут русские, они ставят не на миротворческую миссию, а на «вброс» в эту страну как можно больше оружия, чтобы ослабить Россию, вытеснить ее с территории Украины. Речь идет и о том, чтобы на оккупированных территориях развивать движение сопротивления», – рассказал он.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что между Украиной и Польшей в будущем границы не будет, чтобы два государства могли отстраивать «общее счастье и общую силу».
«На десятилетия, а может быть, дай Бог, на столетия братское для Польши государство, и как, надеюсь, пророчески сказал Владимир Зеленский, между нашими странами – Польшей и Украиной – не будет больше границы. Этой границы не будет! Чтобы мы жили вместе на этой земле, строя и отстраивая совместно свое общее счастье и общую силу, которая позволит отражать любую опасность или любую возможную угрозу», – сказал президент Польши.
Что понимается под выражением «границы больше не будет» Дуда не пояснил.
О том, что Польша хочет включить западные области Украины в состав своей страны, ранее сообщала российская Служба внешней разведки. Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что «раздел» Украины, как прежде делили саму Польшу – это та мысль, которая сейчас занимает наиболее влиятельных людей в Варшаве.
В Латвии заявили о планах Украины ударить по Крымскому мосту на 9 Мая
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Украинская сторона намеревается ударить по Крымскому мосту на День Победы, 9 мая, заявил представитель ВС Латвии Янис Слайдиныш.
«Это очень интересно, появилась информация, что 9 мая Украина планирует нанести удар по Крымскому мосту. Такую возможность надо иметь в виду, поскольку после поставок от западных стран у Украины есть такая возможность нанести удар по этому очень стратегически важному мосту», – заявил Слайдиныш в эфире Латвийского радио, передает РИА «Новости».
Он добавил, что по этому мосту прибывает снабжение для южного направления Вооруженных сил России.
Между тем член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков заявил, что защита Крымского моста ведется круглосуточно. «Уже не первый раз мы слышим о намерении Украины нанести удар по Крымскому мосту. Но мы знаем, что защита Крымского моста ведется в круглосуточном режиме», – сказал он в беседе с «Лентой.ру».
По его словам, на мосту действуют жесткие меры безопасности по транспорту, также «очень хорошо работает ФСБ» с гражданским населением по выявлению диверсионных групп.
«Мост защищен средствами воздушной обороны, в частности, обеспечена и подводная защита», – сказал сенатор.
Цеков предположил, что российские спецслужбы, вероятно, уже отследили возможную угрозу и предпримут соответствующие действия.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военные операции вооруженных сил Украины якобы не распространяются на территорию России.
В минувшее воскресенье в Курской области обрушился железнодорожный мост. Губернатор региона Роман Старовойт назвал обрушение моста диверсией. Днем ранее в Курской области обстреляли со стороны Украины пункт пропуска Крупец.
Помимо этого, в минувшую субботу снаряды попали по поселку в приграничном с Украиной районе Брянской области. Днем ранее отделение погрануправления ФСБ в Брянской области подверглось минометному обстрелу со стороны Украины.
Глава Херсонской области назвал регион неотъемлемой частью России
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Херсонская область уже является «неотъемлемой частью большой семьи» – Российской Федерации, заявил глава администрации региона Владимир Сальдо.
«Мы, как и прежде, будем открыты для всех, кто хочет побывать на юге, здесь, именно в Херсонской области, у Черного моря, и являемся мы теперь уже неотъемлемой частью большой семьи – Российской Федерации», – сказал Сальдо, передает РИА «Новости».
По его словам, «сейчас можно свободно и спокойно приезжать в Херсон, в том числе из любой территории Российской Федерации».
В пятницу секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак призвал не забегать вперед в вопросе о статусе Херсонской области, заявив, что это будут определять жители региона.
Накануне зампредседателя военно-гражданской администрации, глава комитета «За мир и порядок» Кирилл Стремоусов назвал Херсонскую область исконно русской территорией. После того как украинское военные выпустили по Херсону ракеты «Точка-У», местное население осознало, что российская армия их защищает от нацизма и полного исторического вандализма.
Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что операторы Херсона, Скадовска и Новой Каховки на юге Украины присоединены к российскому интернету после отключения Киевом связи в приграничных областях.
Напомним, российские войска вошли в Херсон 24 февраля. Позднее они взяли под контроль и Херсонскую область, включая Скадовск. В конце февраля киевские власти подтвердили потерю контроля над Бердянском. Сообщалось, что в Бердянске в Запорожской области начали подготовку к переходу на соцвыплаты в рублях.
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Российские средства ПВО сбили два самолета и 13 беспилотников ВСУ
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Российскими средствами противовоздушной обороны за минувшие сутки в районе населенного пункта Преображенное Луганской народной республики сбиты один Су-25 и один МиГ-29 воздушных сил Украины, а также перехвачены четыре баллистические ракеты «Точка-У», сообщили в Минобороны.
«Кроме того, уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов над населенными пунктами Барвенково, Балаклея Харьковской области, Старомихайловка, Ясиноватая Донецкой народной республики, Первомайск Луганской народной республики и Чернобаевка Херсонской области», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Также сообщается, что высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожен крупный склад боеприпасов украинской группировки войск, размещенный на территории завода «Энергомашспецсталь» в городе Краматорске. В районе населенного пункта Новотаврическое Запорожской области уничтожен тактический ракетный комплекс «Точка-У» украинских войск. Кроме того, поражены 10 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.
«Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией в течение ночи поражены 24 военных объекта Украины. Среди них: 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, артиллерийская батарея на огневых позициях, а также два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районе Краснополье Донецкой народной республики», – сообщили в военном ведомстве.
«Ракетными войсками в районе населенного пункта Никифоровка Донецкой народной республики уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса С-300, а также поражены пять районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ», – отметили в Минобороны.
«Артиллерийскими подразделениями поражено шесть пунктов управления, три склада боеприпасов, 187 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 26 украинских артиллерийских батарей. Уничтожено до 280 националистов и 41 единица военной техники ВСУ», – указано в сообщении.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 151 самолет, 112 вертолетов, 742 беспилотных летательных аппарата, 290 зенитных ракетных комплексов, 2854 танка и других боевых бронированных машин, 329 установок реактивных систем залпового огня, 1338 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2683 единицы специальной военной автомобильной техники», – заключили в Минобороны.
Накануне в Минобороны сообщили, что за минувшие сутки сбили три самолета украинских воздушных сил.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Экс-главком ЧФ не поверил в непричастность США к гибели крейсера «Москва»
Пентагон врет, утверждая, что не передавал Украине разведывательных данных по ракетному крейсеру «Москва», считает бывший командующий Черноморским флотом ВМФ России Владимир Комоедов. По словам адмирала, Украина технически не способна брать на прицел российские корабли.
«Они (американцы – прим. ВЗГЛЯД) нас как-то признали «империей зла». У них же «империя лжи». Врут американцы. Дают они все. ЦРУшники, целые отделы существуют, которые курируют. Обладают колоссальными техническими средствами в космосе. Воздушная разведка, морская, космическая. Они все прекрасно наблюдают. Крейсер – это не мотоцикл, его видно довольно прилично во всех технических средствах. Они вот сейчас завлекли всю Европу в обман и ее же самую обманули против России. Поэтому не верьте и сообщите о том, что это вруны. А по-украински выражаясь – брехня», – сказал Комоедов в комментарии «Газете.Ru».
«У Украины нет ничего. Ни одного спутника, ни одного самолета, который мог бы вести разведку. Они пользуются тем, что дают им. Может быть, береговые радиолокационные станции кругового обзора есть, но они только точку дадут, а сопровождать вряд ли они смогут», – подчеркнул Комоедов.
В четверг в американских СМИ появилась информация о том, что США якобы передали Киеву координаты крейсера «Москва». Различные СМИ приводили свои версии истории со ссылкой на разных неназванных представителей администрации и Пентагона. Одни утверждали, что американская сторона передавала координаты расположения корабля, другие – что американцы будто бы только подтвердили полученные самими украинцами данные.
Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил о непричастности США к гибели крейсера. «Украинцы располагают собственными возможностями в сфере разведки, чтобы отслеживать и брать на прицел российские военные корабли, что и произошло в этом случае», – заявлял он.
Напомним, флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения при пожаре, также на крейсере произошел взрыв боезапаса. Корабль затонул во время шторма при буксировке в порт. При тушении пожара на ракетном крейсере «Москва» один военнослужащий погиб, 27 членов экипажа пропали без вести, почти 400 членов экипажа были эвакуированы. Большинство офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы сообщили о желании продолжить службу на кораблях Черноморского флота.
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Кадыров рассказал о провале попытки контрнаступления украинских военных
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Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о провале попытки контрнаступления украинских военных в районе населенного пункта Воеводовка.
«Накануне украинские военнослужащие предприняли попытку контрнаступления в районе населенного пункта Воеводовка... Данный бессмысленный акт самопожертвования был, вероятнее всего, нацелен на возвращение утраченных огневых позиций. «Тщательно продуманное лучшими умами контрнаступление» с треском провалилось. В результате ответного огня противник понес существенные потери как живой силы, так и спецтехники. Уцелевшие по счастливому стечению обстоятельств укронацисты по традиции обратились в бегство», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
«Помимо всего прочего, был взят в плен один из нападавших. После непродолжительной беседы с нашими бойцами военнопленный выложил ценную информацию о местонахождении пункта управления противника в районе Воеводовки. Исходя из полученной информации, пункт управления вскоре был успешно уничтожен. Также билет в один конец получили командир нападавшего батальона и командир роты», – сообщил Кадыров.
«Очередная победа наших ребят не обошлась без ценного трофейного вооружения и специальной военной техники. Шаг за шагом российские войска приближают неминуемый конец бандеровских прихвостней и всей остальной погани. Не будет с нашей стороны внезапного всплеска милости по отношению к националистам после всех совершенных ими зверств!», – заявил Кадыров.
В четверг советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что ВСУ при условии поставки Западом большого количества оружия в первых числах июля якобы могут начать контрнаступление. Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко назвал явление о контрнаступлении ВСУ под Харьковом и Изюмом блефом.
Напомним, страны Запада продолжают заваливать Украину оружием в масштабах, невиданных за целые десятилетия. Однако выяснилось, что отправляя со своих складов десятки тысяч единиц вооружений, западные страны оставляют безоружными собственные армии. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что это означает для спецоперации на Украине?
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Китай назвал Украину «пушечным мясом» Запада
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Западные страны намерены использовать Украину в качестве пушечного мяса для ослабления России и принести украинцев в жертву для удовлетворения своих гегемонистских амбиций и геополитических целей, заявил министр иностранных дел Китая Лэ Юйчэн.
«У Китая нет каких-либо геополитических целей в этом кризисе. Некоторые крупные державы, напротив, никак не помогли в урегулировании этой проблемы или содействии мирным переговорам. Они пытаются использовать этот кризис для того, чтобы ослабить Россию и сражаться с ней до последнего украинца», – цитирует «Известия» Лэ Юйчена.
Глава китайского МИДа предположил, что некоторые большие страны заботятся не о мирных переговорах или прекращении огня, а также не о жизнях и безопасности жителей Украины. По словам дипломата, Украину используют в качестве пушечного мяса, чтобы ослабить Россию и принести украинцев в жертву для удовлетворения своих гегемонистских амбиций и геополитических целей.
Ранее Китай обвинил НАТО в провоцировании конфликта в Европе.
До этого США поддержали намерение Киева «выдавить россиян» с востока Украины.
Напомним, как указывали американские СМИ, заявление главы Пентагона Ллойда Остина о намерении США ослабить Россию говорят о готовности Вашингтона к многолетнему противостоянию с Москвой. В начале российской спецоперации на Украине президент США Джо Байден «настаивал на том, что не хочет превращать ее в столкновение США и России», однако в последнее время «линии размылись, а риторика стала более резкой», пишет New York Times.
Газета ВЗГЛЯД писала, как близко США подошли к прямому участию в украинском конфликте.
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В Минобороны заявили о сбитом над территорией ЛНР украинском Су-27
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Самолет Су-27 ВВС Украины сбит в ЛНР, также там перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч», сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Российскими средствами ПВО сбит самолет Су-27 военно-воздушных сил Украины в районе населенного пункта Платоновка Луганской народной республики», – цитирует Конашенкова ТАСС.
Он добавил, что было уничтожено семь беспилотников над населенными пунктами Харьковской области, ДНР ЛНР и в районе острова Змеиный.
«Также в районе города Изюма перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч», – заключил генерал-майор.
Всего за время проведения специальной операции, по данным российского военного ведомства, уничтожено 152 самолета, 112 вертолетов, 749 беспилотников, 291 ЗРК, 2 тыс. 867 танков и других бронированных машин, 331 установка РСЗО, 1 тыс. 345 орудий полевой артиллерии и минометов, 2 тыс. 698 единиц специальной автомобильной военной техники.
Ранее в пятницу Конашенков сообщал, что ВС России высокоточными авиаракетами поразили 31 район сосредоточения живой силы армии Украины.
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Зеленский пригласил Шольца посетить Киев 9 мая
Президент Украины Владимир Зеленский после апрельских политико-дипломатических скандалов с Германией призвал канцлера Олафа Шольца посетить Киев 9 мая, передает британский аналитический центр Chatham House.
«Говоря об Олафе Шольце, он приглашен на Украину. Он может сделать этот мощный политический шаг и приехать сюда 9 мая. Я не буду говорить о значимости этого, но вы достаточно образованны, чтобы понимать это», – передает РИА «Новости» его слова.
Зеленский добавил, что соответствующее приглашение он передал во время разговора 5 мая с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
Напомним, Шольц заявил, что не намерен в ближайшее время совершать визит в Киев после отказа в визите со стороны украинских властей президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру. В ответ посол Украины в ФРГ Мельник заявил, что «играть обиженную ливерную колбасу звучит не очень по-государственному», имея в виду немецкий фразеологизм «играть обиженную ливерную колбасу» (нем. beleidigte Leberwurst zu spielen), обозначающий обидевшегося без основания. Высказывание Мельника разозлило немцев. В Бундестаге потребовали выслать украинского дипломата из Германии.
Между тем в четверг Штайнмайер провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, в котором они обсудили «недоразумения прошлого». Штайнмайер заверил украинскую сторону в поддержке Берлина. Зеленский пригласил визави, а также все высшее руководство ФРГ с визитом в Киев. После этого Шольц заявил, что в ближайшее время Украину посетит глава МИД Анналена Бербок.
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