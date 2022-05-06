Захарова пристыдила испанскую газету за цензуру

Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что в конце апреля дала письменное интервью испанской газете ABC, которое по неназванной причине так и не было опубликовано.

«Вниманию испанского издания «А-Бэ-Сэ» и Мадридской ассоциации прессы. Сейчас вам будет стыдно перед испанцами за ваше вранье о том, что ответы на присланные изданию «А-Бэ-Сэ» вопросы к письменному интервью «не являются интервью», «не предполагались для публикации целиком», «без личной беседы не отвечают стандартам интервью» и т.д.», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

«29 апреля после направления нами ответов на вопросы для письменного интервью заведующий международной редакцией А.Родригес Гарридо написал пресс-секретарю российского посольства в Мадриде: «Спасибо за усилия, Дмитрий, в бумажном издании мы дадим ему разворот, потому что на бумаге место всегда ограничено, а если что-то не войдет, то дадим более длинную версию в сети. Мы сделаем все возможное, чтобы она (М.В.Захарова) увидела, что мы уважаем работу, которую она нам прислала», – привела официальный представитель МИД фрагмент переписки.

«Мы полностью согласились с представленной схемой: сокращенный вариант в газете, расширенный на сайте. А потом что-то пошло не так в Мадриде. И несколько дней интервью не выходило», – отметила Захарова.

По ее словам, 3 мая представители МИД России поинтересовались у московского корреспондента «А-Бэ-Сэ», нет ли информации о выходе интервью, которое он же и переводил на испанский. «Он сказал дословно: «Нет пока. Я в недоумении», – рассказала Захарова, опубликовав скриншоты переписки.

«А-Бэ-Сэ» запросила интервью, согласовала письменный формат, направила вопросы, САМА перевела полный текст на испанский, предложила опубликовать в сокращенном виде в газете и расширенном на сайте, а потом передумала его размещать без цензуры. (…) Чтобы как-то замять скандал с цензурой издание придумало историю про «угрозы и давление». Учитывая, что никаких фактов не предъявлено, считаем это намеренной дезинформацией», – подчеркнула Захарова.

«После такого вранья редакции, которая еще и местный союз журналистов ввела в заблуждение, газете надо было бы провести внутреннее расследование и установить истину», – заключила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Она добавила, что интервью в полном объеме было опубликовано на сайте МИД России.

Между тем газета ABC признала, что не стала публиковать письменное интервью с Захаровой. При этом испанское издание утверждает, что якобы рассчитывало провести беседу с дипломатом в очной форме, передает ТАСС.

По версии СМИ, газета не запрашивала у официального представителя МИД России статью с ее мнением, а рассчитывала на «очное интервью <…> с возможностью задать вопросы и переспросить». В издании утверждали, что после получения ответов на вопросы «А-бэ-сэ» решила не публиковать то, что находится в сфере пропаганды». При этом газета уточняет, что ее предложение провести интервью с Захаровой «в рамках подлинных информационных кодексов» остается в силе.

Как пояснили в российском министерстве, в марте в посольство в Мадриде поступил запрос на интервью с официальным представителем МИД России. В середине апреля шеф-корреспондент московского бюро испанского СМИ прислал вопросы издания на почту пресс-центра Департамента информации и печати МИД России, а в конце месяца ему были направлены исчерпывающие ответы. Как добавили в ведомстве, сначала заведующий международной редакцией издания сообщил, что объем интервью превышает выделяемый под печать разворот в газете, и предложил опубликовать его полностью в электронной версии СМИ, а на бумаге – сократить. За этим последовало длительное согласование даты публикации, которая неоднократно переносилась по просьбе «А-бэ-сэ» под разными предлогами.

«3 мая редакция уведомила о принятом решении: «в таком формате» интервью не выйдет. Ожидаемо, никаких логических объяснений этому не последовало, поскольку совершенно очевидно, что электронный формат публикации не имеет лимитов на количество слов, символов или печатных знаков», – отметили в МИДе. «Нет сомнений, налицо факт неприкрытой цензуры. С чем не мог не согласиться и корреспондент «А-бэ-сэ» Рафаэль Морено Маньюэко, который подтвердил это в телефонном разговоре», – добавили в министерстве.

Сама Захарова в эфире радиостанции Sputnik заявляла, что средствам массовой информации Запада запрещают брать интервью у представителей российской власти. Она отметила, что подобные инциденты наблюдались при запросе немецких и испанских журналистов. Представитель МИД России констатировала, что подобная тенденция стала новой реальностью.