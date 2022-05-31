Путин попросил главу Бурятии обратить внимание на проблему аварийного жилья

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Бурятии Алексеем Цыденовым попросил его обратить внимание на проблему аварийного жилья и безработицы в республике.

«Продолжают оставаться вопросы, которые требуют нашего с вами, и вашего в первую очередь, повышенного внимания. Один из них – это аварийное жилье. Пожалуйста, не забывайте про это. Надо помогать людям, которые в такой ситуации оказались, живут в такой обстановке в течение многих лет», – сказал Путин в ходе встречи, сообщает РИА «Новости».

Он добавил, что для того, чтобы проблема была решена, возможности есть, и попросил Цыденова целенаправленно работать в этом направлении вместе с правительством для полного решения этого вопроса в рамках существующих законодательных решений.

«Хочу отметить положительную динамику и в области промышленности, и в области сельского хозяйства – в республике удалось этого добиться. Но остается проблема, тем не менее, достаточно высокой безработицы», – также сказал президент.

Путин подчеркнул, что в современных условиях нужно обратить особое внимание на рынок труда, тем более что в республике «есть хорошие инвестиционные проекты, которые потребуют значительного количества новых хорошо подготовленных рабочих рук».

Цыденов был избран главой Бурятии в сентябре 2017 года, согласно российскому законодательству, срок его полномочий истекает в 2022 году.

Рабочая встреча проходила по видеосвязи. Руководитель региона доложил президенту о социально-экономическом положении в республике.