|
|
Участников акции протеста в Ереване задержала полиция
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Полиция задержала 111 участников акции оппозиции у правительственного здания в Ереване, которые пытались прорваться через оцепление.
Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна в понедельник попытались прорвать полицейское оцепление у правительственного здания, чтобы позволить оппозиционным депутатам войти туда и встретиться с представителями министерства, изложить позицию по проекту заявления о Карабахе, передает РИА «Новости».
«На данный момент в полицейские отделения доставлены 111 человек», – сказал представитель армянского ведомства.
Ранее многотысячное шествие с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна прошло в Ереване, до этого в городе прошел митинг.
Противники Никола Пашиняна считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану в карабахском вопросе при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.
Лидер фракции «Честь имею» и экс-глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян заявил, что с 25 апреля начинается «второй этап борьбы, который будет более активным, динамичным, и его целью будет мобилизация большего числа людей». Ванецян проводит акции протеста на площади Свободы в Ереване с 17 апреля.
Норвегия решила переименовать Белоруссию
Глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельд сообщила, что власти страны решили переименовать Белоруссию из Hviterussland (Белая Россия) в Belarus.
По ее словам, таким образом Норвегия хочет поддержать борьбу за демократию, передает РИА «Новости».
«С сегодняшнего дня, Международного дня солидарности с Белоруссией, мы больше не используем название Hviterussland на норвежском языке. Я была счастлива вчера сказать об этом лидеру демократического движения Светлане Тихановской», – отметила она.
Старое название Белоруссии на норвежском языке – Hviterussland дословно переводилось как «Белая Россия»: от норвежского hvite – «белый», Russland – «Россия».
Ранее министерство иностранных дел Дании решил использовать название Беларусь (Belarus) в официальных обращениях к Белоруссии.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский впервые с начала спецоперации России выехал на восток Украины
Президент Украины Владимир Зеленский посетил Харьковскую область и Харьков, где встретился с украинскими военными, сообщил глава офиса президента Андрей Ермак.
Он сообщил в Telegram-канале, что украинский лидер встретился в Харькове с украинскими военными и провел совещание. Также Зеленский наградил военнослужащих.
Поездка Зеленского на восток страны стала первой с начала спецоперации России на Украине.
Ранее сообщалось, что советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк захотел искоренить понятие «русские» в Донбассе и Харьковской области.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В НАТО раскрыли детали новой стратегии альянса
Новая стратегия Североатлантического альянса включит в себя Китай, который ранее в документе не фигурировал, сообщил итальянский представитель в НАТО Франческо Мария Тало.
«Мы скорректируем статус России, которая в предыдущей версии обозначалась в качестве «партнера». Мы включим Китай, который до этого не упоминался. Мы будем продуманно подходить к современным вызовам в сфере кибербезопасности, гибридных угроз, новых технологий, изменения климата», – цитирует РИА «Новости» Тало.
По его словам, НАТО теперь следует учитывать «разрушительные последствия» возвышения Китая, особенно в области технологий.
«Мы столкнулись с новой державой, которая поставила перед собой цель технологического превосходства. И это не демократично», – сказал Тало.
Ранее госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что новая стратегия НАТО коснется, в том числе, сдерживания России.
Также агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя НАТО сообщило, что в новой стратегической концепции альянса, которая будет принята на июньском саммите НАТО в Мадриде, поведение России может быть обозначено как «непосредственная угроза».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Захарова рассказала о неудаче премьер-министра Эстонии
Призыв премьер-министра Эстонии Каи Каллас к западным лидерам прекратить звонить российскому лидеру Владимиру Путину потерпел неудачу, заявила представитель МИД России Мария Захарова.
«У премьер-министра Эстонии Каи Каллас, которая потребовала от западных лидеров не звонить Путину, неудача – все западные лидеры от рук отбились, звонят и звонят», – написала Захарова в Telegram.
По ее словам, женщина даже в СМИ начала публиковаться на тему «как перестать звонить в Москву», а «хозяева ее не унимаются, оборвали провода».
«Волнуюсь я за эстонскую начальницу. Чем ответит? Повреждение кабеля, хакерская атака, нейтрализация спутника – не вариант же. Наверное, будет продолжать призывать не звонить. Думаю, пора начать требовать: поручить своему МИДу вызвать послов Франции, Германии, Италии и отчитать их как следует», – говорится в сообщении.
Ранее Премьер Эстонии призвала западные страны прекратить звонить Владимиру Путину, поскольку это не дает результатов. Также Каллас заявила, что поддерживает снос в республике «красноармейских» памятников.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ЕП захотели без Венгрии решить вопрос о нефтяном эмбарго против России
ЕС мог бы решить вопрос о нефтяном эмбарго против России без компромиссов с Венгрией, заявил глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии (ЕНП) – Манфред Вебер.
Вебер «устал от того, что весь ЕС всегда должен следовать за колеблющимися, когда дело доходит до санкционных решений». Он пригрозил найти межправительственные решения без участия Венгрии, если ее премьер Виктор Орбан заблокирует санкции против России. По словам Вебера, «если невозможно поступить иначе, то этот путь нельзя исключать». Он призвал показать Орбану, что Будапешт не может держать остальную часть ЕС в заложниках, передает ТАСС со ссылкой на DPA.
Напомним, Комитет постоянных представителей 27 стран Евросоюза (КОРЕПЕР) на экстренной встрече перед саммитом ЕС не смог согласовать облегченную версию нефтяного эмбарго против России. Саммит ЕС пройдет 30-31 мая, он будет в основном посвящен Украине.
Украинских беженцев потребовали выслать из Австрии за массовую драку
Глава венской фракции Партии свободы Австрии Доминик обратился к украинским беженцам, виновным в массовой драке с таксистами, порекомендовав им быстрее покинуть Австрию.
«Вместо того чтобы сражаться за свою страну, украинские мужчины избивают таксистов перед роскошными отелями в Вене. Убирайтесь из нашей страны!» – написал он в Twitter, передает «Ридус».
Он также назвал подозреваемых в драке «преступниками-дезертирами».
Ранее сообщалось, что группа молодых людей на автомобилях с украинскими номерами избила двух таксистов в столице Австрии из-за замечания о неправильной парковке, один из пострадавших в тяжелом состоянии в больнице.
Также пьяные украинцы зарезали поляка на улице в Варшаве.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Немецкого журналиста ужаснули масштабы русофобии в Германии
|
|
Количество антироссийской пропаганды в Берлине привело в ужас московского корреспондента Junge Welt Ульриха Хайдена, который вернулся в Германию из России.
По словам журналиста, на вокзале в Берлине он увидел огромный плакат в поддержку Украины. Там же был вывешен портрет президента Украины Владимира Зеленского, снабженный провокационными антироссийскими лозунгами.
«Меня охватил ужас. Антироссийская пропаганда, русофобия, фактически травля России – на главном вокзале Германии? Меня как будто кулаком в лицо двинули: эй, парень, ты в другую Германию приехал!» – передает РИА «Новости» слова Хайдена.
Кроме того, журналиста поразило количество мер безопасности в Трептов-парке, где находится братская могила и крупнейший в Берлине монумент советским воинам. На захоронении дежурило множество полицейских, экипированных для разгона демонстраций, кроме того, в месте воинской славы запретили любую российскую символику и исполнение военных песен. При этом Хайден отметил, что многие посетители пытались нарушить эти требования.
Напомним, депутат немецкого Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Эдгар Науйок поддержал открытое письмо немецкой интеллигенции к президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру Олафу Шольцу с требованием не допускать дискриминации по отношению к выходцам из России и к русской культуре.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперты назвали провалившееся наступление ВСУ в Херсонской области «атакой обреченных»
|
|
«За три месяца ВСУ не смогли совершить ни одного контрнаступления. Все эти попытки делаются только для создания информационной картинки», – заявил газете ВЗГЛЯД военный блогер Михаил Онуфриенко. Ранее в Херсонской области сообщили о провалившемся контрнаступлении ВСУ.
«Украина постоянно сообщает о каких-то контрнаступлениях под Херсоном. Каждый раз это заканчивалось обстрелами и старыми фотографиями с аэропорта в Чернобаевке. Таким образом в медиапространство транслировались якобы успехи ВСУ. При этом никаких наступлений не было. А бои шли на линиях соприкосновения», – рассказал харьковский политолог, военный блогер Михаил Онуфриенко.
По словам эксперта, в селе Давыдов Брод Херсонской области произошла аналогичная ситуация. «Масштабы этого якобы контрнаступления не соответствуют той рекламной кампании, которую пытается вести официальный Киев. Атака одной батальонной группой – это не фронтовая операция. Это даже не те действия, которые могли бы привести к захвату нескольких сел в этом районе, не говоря уже о городах Херсонской области. Это просто акты отчаяния», – подчеркнул собеседник.
«С момента начала спецоперации ВСУ не смогли провести ни одного реального контрнаступления. Да, они заняли те области, которые наши войска оставили без боя. И руководство ВСУ все время ориентируется на создание картинки. Не будучи в состоянии побеждать даже в локальных схватках, они занимаются затягиванием конфликта. И ради этой показухи не жалеют своих же бойцов, что видно из ситуации в селе Давыдов Брод», – сказал Онуфриенко.
«Теперь они могут попытаться снова атаковать остров Змеиный. Но не думаю, что это будет эффективно. Что же касается Херсона, то взять его ВСУ не удастся ни при каких раскладах», – подчеркнул собеседник.
В то же время ВС России на этом направлении действительно могут перейти в наступление, отмечает эксперт. «В спецоперации задействованы далеко не все силы. Более того, на складах хранится колоссальное количество техники, которую в любой момент можно перебросить в необходимые районы. Нужна просто команда сверху», – заключил Онуфриенко.
В свою очередь военный блогер Юрий Подоляка рассказал, что «29 мая в 22.30 ВСУ решили предпринять новую атаку на Бериславском направлении: судя по всему, «атака» 28 мая, где в огневой мешок попал и был уничтожен целый батальон, была своеобразной «разведкой боем» с печальным для ВСУ итогом».
«И даже несмотря на это, планы «наступления» решили не отменять, а потому сразу несколько батальонов ВСУ из района Апостолово на севере и в районе Давыдова Брода с запада попытались предпринять одновременную ночную атаку», – пояснил он.
«Но очень похоже, что впечатление от разгрома 28 мая на вояк было гнетущим, и в атаку им идти очень не хотелось, а потому, как только обе колонны попали под артналет, они сразу же с облегчением развернулись обратно. Все, что произошло этой ночью, трудно назвать наступлением. По сути это была атака обреченных, которая закончилась, даже не начавшись», – резюмировал блогер.
Ранее замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил о попытках украинских военных прорвать линию обороны в Херсонской области. «Украинские войска за последние дни дважды пытались прорвать линию обороны в Херсонской области в районе села Давыдов Брод. Военные Украины пытались прорвать и захватить плацдарм и отрезать Херсонскую и Запорожскую области, но потерпели поражение и понесли очень большие потери», – передает слова Стремоусова РИА «Новости».
Как сообщил замглавы военно-гражданской администрации, «около 70 человек убитыми находятся на поле боя». В результате только первой попытки прорыва украинская армия потеряла, предположительно, около 200 военных и 20 единиц военной техники. По словам Стремоусова, «все попытки прорыва, которые предпринимает украинская армия, заканчиваются гибелью солдат, которых гонят на убой».
Ранее Херсонская область закрыла границы со стороны Николаевской и Днепропетровской областей. «Сейчас проезд в целях безопасности перекрыт. После последних обстрелов с украинской стороны погибли мирные люди, которые оказались в буферной зоне. Так что там очень небезопасно», – заявил Стремоусов РИА «Новости».
Напомним, российские войска вошли в Херсон 24 февраля. Позднее они взяли под контроль и Херсонскую область, включая Скадовск. Власти Херсонской области заявили о намерении обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав России. Замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов уточнил, что Херсонская область до конца года полностью перейдет на российское законодательство.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Сериал «Слуга народа» провалился в Италии
В Италии зрительские рейтинги телесериала «Слуга народа» с Владимиром Зеленским в главной роли оказались низкими, сообщают СМИ.
Как пишет Fatto Quotidiano, даже первые серии смотрели только 3% аудитории, некоторые серии собирали всего 2% (чуть более 100 тыс. при том, что наиболее рейтинговые программы собирают по несколько миллионов зрителей), передает ТАСС.
Канал La7 объяснил задержки выпуска продолжения сериала тем, что картина проходит дубляж. При этом издание сообщало, что обсуждалось прекращение показа новых серий, но в итоге показ решили завершить в летний нерейтинговый период и вне прайм-тайм.
Напомним, Зеленский исполняет в сериале роль учителя истории Василия Голобородько, который выдвигается в президенты Украины и побеждает на них.
Власти Херсонской области рассказали о провале наступления ВСУ
|
|
Попытки украинских военных прорвать линию обороны в Херсонской области завершились тем, что они потеряли не менее 70 солдат убитыми на поле боя, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
Стремоусов рассказал, что «украинские войска за последние дни дважды пытались прорвать линию обороны в Херсонской области в районе села Давыдов Брод». Военные Украины «пытались прорвать и захватить плацдарм и отрезать Херсонскую и Запорожскую области», но «потерпели поражение и понесли очень большие потери», передает РИА «Новости».
Как сообщил Стремоусов, «около 70 человек убитыми находятся на месте поля боя». В результате только первой попытки прорыва украинская армия потеряла, предположительно, около 200 военных и 20 единиц военной техники. По словам замглавы администрации, «все попытки прорыва, которые предпринимает украинская армия, заканчиваются гибелью солдат, которых гонят на убой». «Это все бесполезные попытки каким-то образом прорвать линию обороны между Николаевской и Херсонской областями», – сказал он.
Напомним, Стремоусов заявил, что регион будет стремиться стать одним из субъектов Российской Федерации. Руководство Херсонской области решило закрыть границу с подконтрольными украинским властям территориями.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Байдена сочли слишком токсичным для Юго-Восточной Азии
|
|
Экономическая инициатива в Индо-Тихоокеанском регионе (IPEF, Indo-Pacific Economic Framework), объявленная президентом США Джо Байденом, стала «посмешищем для стран Юго-Восточной Азии», которые вместо реальной помощи получили лишь «пустые обещания» от американской администрации, сообщили СМИ.
Как говорится в опубликованной редакционной статье индонезийской газеты Jakarta Post, Байден пригласил семь из десяти членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) присоединиться к новому формату с целью «дистанцирования их от Китая – главного торгового партнера». Однако, отмечается в статье, «вместо того, чтобы обсудить конкретные экономические преимущества IPEF, представители АСЕАН выслушивали наставления президента США о скрытой опасности коррупции и отказах крупных корпораций выполнять свои налоговые обязательства», передает ТАСС.
«Его предложения слишком токсичны для региона, а инициатива IPEF стала посмешищем для стран Юго-Восточной Азии», – указывает газета. «Индонезия и другие страны Юго-Восточной Азии нуждаются в присутствии Соединенных Штатов, особенно чтобы сбалансировать активизацию действий Пекина в Южно-Китайском море. Вместе с тем главная задача членов АСЕАН заключается в доступе к прибыльному американскому рынку», – пишет издание.
Jakarta Post также напоминает, что на прошедшем 12–13 мая в Вашингтоне саммите США – АСЕАН Байден выступил с «пустыми экономическими обещаниями для региона», предложив помощь лишь в размере 250 млн долларов. «Это мизер по сравнению с объявленными в ноябре прошлого года обязательствами Китая по выделению региональному блоку 1,5 млрд долларов», – указывается в статье.
Президент США, находясь на прошлой неделе с визитом в Токио, рассказал, что IPEF будет создавать новые правила для экономики XXI века, которые помогут экономикам всех стран-участниц развиваться быстрее и на равных условиях. Байден предложил участникам IPEF взять на себя первые в своем роде обязательства, которые гарантировали бы стабильную и надежную работу цепочек поставок тех или иных товаров. Американский лидер пригласил присоединиться к новому формату Австралию, Бруней, Вьетнам, Индию, Индонезию, Малайзию, Новую Зеландию, Республику Корея, Сингапур, Таиланд, Филиппины и Японию.
Напомним, Байден заявил, что Соединенные Штаты готовы военным путем защищать Тайвань, если возникнет такая необходимость.
МИД Китая заявил, что США не стоит недооценивать решительность и возможности Пекина по защите суверенитета и территориальной целостности. Кроме того, Китай не позволит никакой стране вмешиваться в его внутренние дела, включая вопрос Тайваня, отметили в ведомстве.
Глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи заявил, что в случае вмешательства Соединенных Штатов во внутренние дела Китая страной будут приняты решительные меры для защиты суверенитета и национальных интересов.
Американист Малек Дудаков пояснил газете ВЗГЛЯД, что «заявления о готовности США вступить в военный конфликт с Китаем – грандиозная провокация, которая может вынудить Китай действовать военными методами, чтобы избавить себя от угрозы со стороны союзников Вашингтона».
В результате удара по заводу «Океан» в Николаеве уничтожено 15 украинских танков и БМП
|
|
В результате артиллерийского удара по ангару на территории судостроительного завода «Океан» в городе Николаеве уничтожено более 15 украинских танков и боевых машин пехоты и пять артиллерийских орудий крупного калибра, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования поражены два командно-наблюдательных пункта батальонов ВСУ, узел связи, а также 34 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.
Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены три пункта управления и 67 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.
Всего в результате ударов авиации за сутки уничтожено до 320 националистов, а также 47 единиц вооружения и военной техники ВСУ», – говорится в официальном Telegram-канале
Минобороны.
«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Северодонецк, Новочервоное, Василевка Луганской народной республики (ЛНР), Пантелеймоновка, Григоровка, Красногоровка, Невельское Донецкой народной республики, Петраполье, Петровское, Глинское Харьковской области, Чернобаевка и Александровка Херсонской области.
Кроме того, в районах населенных пунктов Малая Камышеваха, Каменка, Бражковка, Глинское Харьковской области и Чернобаевка Херсонской области перехвачены девять украинских реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч», – сообщил Конашенков.
«Ракетными войсками и артиллерией поражены 62 пункта управления, в том числе оперативного командования «Юг» в районе населенного пункта Новый Буг Николаевской области, а также 593 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ и 55 артиллерийских и минометных батарей на огневых позициях.
Уничтожены четыре установки реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», 46 единиц вооружения и украинской военной техники, а также склад боеприпасов в районе Новомихайловки Донецкой народной республики», – отметили в российском оборонном ведомстве.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 183 самолета, 128 вертолетов, 1064 беспилотных летательных аппарата, 325 зенитных ракетных комплексов, 3323 танка и других боевых бронированных машин, 451 установка реактивных систем залпового огня, 1731 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 3294 единицы специальной военной автомобильной техники», – подытожили в Минобороны.
В конце прошлой недели Минобороны сообщило о поражении 469 районов сосредоточения живой силы ВСУ.
Силуанов объяснил схему выплаты Россией госдолга иностранцам
|
|
Механизм расчетов с держателями российских еврооблигаций будет аналогичен механизму оплаты российского газа в рублях, сообщил министр финансов России Антон Силуанов.
Силуанов напомнил, что за газ России «зачисляют валюту», она «по поручению» покупателя «меняется на рубли и таким образом происходит расчет». По его словам, «механизм расчетов по евробондам будет действовать таким же образом, только в другую сторону», пишут «Ведомости».
Как пояснил Силуанов, будет использован Национальный расчетный депозитарий, платежи будут проводиться в обход западной расчетной инфраструктуры, инвесторам нужно будет открыть валютные и рублевые счета в российском банке, передает ТАСС.
Напомним, Минфин США сообщил, что срок действия американской генеральной лицензии, позволяющей России производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга, решено не продлевать после 25 мая. Минфин России сообщал, что Россия продолжит исполнять обязательства по внешнему госдолгу, несмотря на отказ США продлевать лицензию.
НАТО заявило об отсутствии «ограничений» на восточном фланге
|
|
Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что в связи с действиями России у НАТО «нет никаких ограничений», чтобы «иметь прочную позицию на восточном фланге».
По словам Джоанэ, альянс должен «гарантировать, что каждый квадратный дюйм территории НАТО защищен статьей 5» устава НАТО и «союзниками». По словам Джоанэ, Москва в Основополагающем акте Россия – НАТО «взяла на себя обязательства не нападать на соседей» и «проводить регулярные консультации с НАТО». По мнению альянса, нарушены оба пункта. «Поэтому я думаю, что на самом деле этот Основополагающий акт по сути не действует из-за России», – приводит слова Джоанэ РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.
В апреле глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Основополагающий акт Россия – НАТО от 1997 года не отвечает современной обстановке в мире, его дни прошли. В марте президент Польши Анджей Дуда заявил, что Основополагающий акт Россия – НАТО перестал существовать. Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что угроза столкновения НАТО и России существует, но Москва предупреждала мир, что вопрос вступления Украины в НАТО «рано или поздно взорвется».
Рогозин опроверг нехватку средств на ядерный буксир «Зевс»
Роскосмосу хватает средств для работы над проектом ядерного буксира «Зевс» до 2024 года, заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
«Несмотря на вчерашние броские заголовки в СМИ, финансовых средств по 2024 год для работы над «Зевсом» нам хватает, потому «экспертам» истерить не стоит», – цитирует ТАСС Рогозина.
Ранее Рогозин заявил, что Россия могла бы выпустить инвестиционные деньги вместо своих замороженных за рубежом активов, а один триллион из них может ускорить создание новых космических кораблей и ядерного буксира.