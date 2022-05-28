Иностранные наемники разместились в детсаде и школе Бахмута в ДНР

Украинские войска и иностранные наемники разместились в детском саду и школе в населенном пункте Бахмут ДНР, а в Лисичанске ЛНР в горном техникуме оборудовали опорный пункт ВСУ, сообщили в Министерстве обороны России.

«В Бахмуте Донецкой Народной Республики в детском саду № 49 и школе № 18 дислоцированы подразделения ВСУ и иностранные наемники, а на подступах к зданиям развернуты блокпосты и оборудованы огневые точки», – говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале.

Также в ведомстве заявили, что в Лисичанске Луганской Народной Республики в горном техникуме оборудован опорный пункт ВСУ, в подвале размещен склад боеприпасов, а на прилегающей территории – тяжелое вооружение.

Кроме того, в Славянске ДНР в зданиях школ № 14 и 20 националистами оборудованы огневые позиции, на прилегающей территории размещена бронетехника, крупнокалиберная артиллерия и РСЗО. В помещениях учебных заведений под предлогом обеспечения безопасности насильно удерживаются жители близлежащих домов.

«Также в Карловке Донецкой Народной Республики на нижних и верхних этажах многоквартирных жилых домов по улице Гагарина украинскими неонацистами оборудованы огневые позиции и склады боеприпасов. При этом местным жителям запрещено покидать свои квартиры, все попытки граждан эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются», – заявили в Минобороны.

В военном ведомстве указали, что «все это происходит при молчаливом согласии «одурманенных» русофобскими настроениями стран так называемого коллективного Запада, которые продолжают закрывать глаза на многочисленные военные преступления киевского режимам».

Ранее в Минобороны заявили, что украинские националисты проводят обстрел поселков ДНР «Точкой-У» из элеватора в городе Северске, провоцируя российские войска на ответный огонь.