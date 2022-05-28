Неонацистский символ убрали со стены рядом с советским памятником в Вене

Москва пригрозила ВСУ обнулением в случае угрозы российским городам

Есть риск, что Украина разместит американские РСЗО HIMARS и M270 MLRS вблизи российских границ и получит возможность наносить удары по российским городам, в этом случае Вооруженные силы России предпримут необходимые шаги для обнуления возможностей ВСУ, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Как сообщают американские СМИ, администрация может передать Киеву РСЗО HIMARS и M270 MLRS, которые будут оснащены управляемыми ракетами М31 GMLRS. Подобные сведения нуждаются в тщательной проверке. (…) Есть риск, что такие средства разместят вблизи российских границ и у украинцев появится возможность наносить удары по российским городам. Подобная ситуация для нас неприемлема и недопустима. Уверен, что наши Вооруженные Силы предпримут необходимые шаги для обнуления возможностей ВСУ», – заявил Антонов, слова которого приводит пресс-служба посольства России в США в своем Telegram-канале.

«На данный момент мы исходим из заявления официального представителя Пентагона Джона Кирби о том, что окончательное решение по этому вопросу не принято. Надеемся, здравый смысл восторжествует и Вашингтон не пойдет на столь провокационный шаг. Хотел бы подчеркнуть: по дипломатическим каналам мы не неоднократно доводили до Соединенных Штатов, что беспрецедентная накачка Украины вооружениями существенно повышает риски эскалации конфликта. (…) Американцы прекрасно осознают, что своими действиями отдаляют перспективы достижения мира. США все глубже втягиваются в кризис на Украине. Это чревато непредсказуемыми последствиями для глобальной безопасности», – подчеркнул глава российской дипломатической миссии в Вашингтоне.

«Призываем прекратить бессмысленную и крайне рискованную накачку республики оружием. Важно отказаться от угроз в наш адрес и заявлений о военной победе Украины. Для скорейшего завершения конфликта Вашингтону и Киеву необходимо признать реальность. Это позволило бы продвинуться по пути политического урегулирования и не допустить ухудшения ситуации в сфере международной стабильности», – заявил дипломат.

Ранее американские СМИ сообщили, что администрация Джо Байдена одобрила поставку Киеву ракетных систем залпового огня (РСЗО), способных бить «на десятки миль дальше любой артиллерийской установки, которая сегодня есть в распоряжении у Украины», а также систем на колесных шасси HIMARS, у которых примерно та же дальность пуска ракет.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Запад, опасаясь разгрома украинских войск, организовал поставки летального оружия Киеву и направил на Украину военных советников и сотрудников ЧВК. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву угрожающего России оружия. На этом фоне на Западе допустили конфликт России и НАТО из-за поставок оружия Украине.

Накануне стало известно о планах администрации президента США Джо Байдена передать Украине в рамках нового пакета военной помощи, о котором может быть объявлено на следующей неделе, «продвинутые ракетные системы дальнего действия», включая РСЗО.

В прошлый четверг американские СМИ сообщали, что власти США якобы не хотят поставлять на Украину высокоточные реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270 американского производства из опасений, что это оружие будет использовано для нанесения ударов по территории России, которая может расценить это как обострение военного конфликта. Военный эксперт Константин Сивков в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил отказ администрации США поставлять Украине РСЗО М270 американского производства.

В начале мая постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против России на Украине. В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу предупредил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием для ВСУ будут уничтожаться.

В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.

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