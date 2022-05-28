Эксперты назвали оптимальный курс рубля

Курс в 60-65 рублей за доллар является равновесным, его укрепление позитивно для сдерживания внутренних цен, но негативно влияет на доходы бюджетной системы и издержки экспортеров, следует из данных ежеквартального прогноза Института хозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН.

По данным исследования, текущее укрепление рубля влияет на конкурентоспособность российских производителей на внутреннем и внешнем рынках, для выравнивания дисбаланса в курсе рубля «требуется нащупать равновесные значения курса с учетом всех имеющихся обстоятельств», передает РБК со ссылкой на отчетность.

«Параметры равновесия курса должны определяться несколькими факторами – дефицитом бюджета, оттоком капитала и уровнем торгового баланса, указывают эксперты РАН. В последнем элементе – торговом балансе – сейчас наблюдается значительный перевес в сторону положительного сальдо», – говорится в отчете.

Авторы доклада отметили, что из-за сжатия импорта при действующих ограничениях на использование резервных валют Центробанком и Минфином возникает проблема с избытком предложения на внутреннем рынке валюты, что приводит к укреплению курса рубля. При этом бюджетное правило уже не может выступать сдерживающим фактором курса рубля. Они считают, что тезисы об искусственном характере текущего рубля неуместны.

«Скорее, в период 2018–2021 годов курс был искусственно занижен за счет действия бюджетного правила», – отметили авторы исследования.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что высокий курс рубля создает риски для российской экономики, поскольку это делает российскую продукцию неконкурентной на внешнем рынке, поэтому необходимо возвращаться к равновесному курсу национальной валюты.

До этого пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что усиление рубля к доллару постоянно обсуждается на совещаниях у президента и в правительстве.

Напомним, Банк России вернулся к закупкам валюты для удержания рубля от неконтролируемого укрепления.

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