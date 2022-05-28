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28 мая, суббота | Последнее обновление — 14:14 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В РПЦ отреагировали на объявление УПЦ независимости
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256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Россия решила поднять вопрос о биолабораториях США в СБ ООН
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Российская сторона планирует поставить вопрос о военно-биологической деятельности США на Украине в СБ ООН, заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков.
«Намерены в ближайшее время завершить подготовку материалов и инициировать на площадке КБТО (Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия – прим. ВЗГЛЯД) и в СБ ООН мероприятия, предписанные упомянутыми статьями Конвенции. Соответствующие встречи будут иметь открытый характер», – заявил дипломат ТАСС.
Напомним, СК решил расследовать роль США в бесчеловечных экспериментах, проводившихся представителями Соединенных Штатов в биолабораториях на Украине.
Кроме того, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов сообщил, что Минобороны России получило новые сведения о бесчеловечных опытах Соединенных Штатов в биолабораториях на Украине, в том числе в психиатрической больнице №1 (село Стрелечье Харьковской области).
Начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял, что американские инструкторы обучали в биолабораториях на Украине экстренному реагированию на вспышки натуральной оспы.
В конце апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал расследовать деятельность биологических лабораторий США на Украине, где были найдены опасные патогены, в том числе «возбудители туберкулеза, сибирской язвы, холеры и бруцеллеза».
Москва пригрозила ВСУ обнулением в случае угрозы российским городам
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Есть риск, что Украина разместит американские РСЗО HIMARS и M270 MLRS вблизи российских границ и получит возможность наносить удары по российским городам, в этом случае Вооруженные силы России предпримут необходимые шаги для обнуления возможностей ВСУ, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Как сообщают американские СМИ, администрация может передать Киеву РСЗО HIMARS и M270 MLRS, которые будут оснащены управляемыми ракетами М31 GMLRS. Подобные сведения нуждаются в тщательной проверке. (…) Есть риск, что такие средства разместят вблизи российских границ и у украинцев появится возможность наносить удары по российским городам. Подобная ситуация для нас неприемлема и недопустима. Уверен, что наши Вооруженные Силы предпримут необходимые шаги для обнуления возможностей ВСУ», – заявил Антонов, слова которого приводит пресс-служба посольства России в США в своем Telegram-канале.
«На данный момент мы исходим из заявления официального представителя Пентагона Джона Кирби о том, что окончательное решение по этому вопросу не принято. Надеемся, здравый смысл восторжествует и Вашингтон не пойдет на столь провокационный шаг. Хотел бы подчеркнуть: по дипломатическим каналам мы не неоднократно доводили до Соединенных Штатов, что беспрецедентная накачка Украины вооружениями существенно повышает риски эскалации конфликта. (…) Американцы прекрасно осознают, что своими действиями отдаляют перспективы достижения мира. США все глубже втягиваются в кризис на Украине. Это чревато непредсказуемыми последствиями для глобальной безопасности», – подчеркнул глава российской дипломатической миссии в Вашингтоне.
«Призываем прекратить бессмысленную и крайне рискованную накачку республики оружием. Важно отказаться от угроз в наш адрес и заявлений о военной победе Украины. Для скорейшего завершения конфликта Вашингтону и Киеву необходимо признать реальность. Это позволило бы продвинуться по пути политического урегулирования и не допустить ухудшения ситуации в сфере международной стабильности», – заявил дипломат.
Ранее американские СМИ сообщили, что администрация Джо Байдена одобрила поставку Киеву ракетных систем залпового огня (РСЗО), способных бить «на десятки миль дальше любой артиллерийской установки, которая сегодня есть в распоряжении у Украины», а также систем на колесных шасси HIMARS, у которых примерно та же дальность пуска ракет.
Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Запад, опасаясь разгрома украинских войск, организовал поставки летального оружия Киеву и направил на Украину военных советников и сотрудников ЧВК. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву угрожающего России оружия. На этом фоне на Западе допустили конфликт России и НАТО из-за поставок оружия Украине.
Накануне стало известно о планах администрации президента США Джо Байдена передать Украине в рамках нового пакета военной помощи, о котором может быть объявлено на следующей неделе, «продвинутые ракетные системы дальнего действия», включая РСЗО.
В прошлый четверг американские СМИ сообщали, что власти США якобы не хотят поставлять на Украину высокоточные реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270 американского производства из опасений, что это оружие будет использовано для нанесения ударов по территории России, которая может расценить это как обострение военного конфликта. Военный эксперт Константин Сивков в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил отказ администрации США поставлять Украине РСЗО М270 американского производства.
В начале мая постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против России на Украине. В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу предупредил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием для ВСУ будут уничтожаться.
В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.
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СМИ: Россия сможет обслуживать внешний долг без лицензии США
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Решение США не продлевать лицензию, разрешавшую обслуживание гособлигаций России в долларах, повысило риск дефолта, однако остались сохранены условия, благодаря которым у России есть все шансы избежать такого сценария.
В документации всех российских выпусков обнаруживается условие «Возмещение в другой валюте» (Currency Indemnity), и оно теоретически открывает способ для платежей в рублях без оснований объявить российский дефолт. Оно независимо от другого условия «Выплата в альтернативных валютах» (Alternative Payment Currency), которое содержится в бумагах, выпущенных с 2018 года, и допускает законные выплаты в рублях, если, к примеру, санкции препятствуют платежу в оригинальной валюте, пишет РБК.
Это означает, что если Россия платит держателю в валюте, отличной от доллара, то платежное обязательство будет считаться выполненным, если инвестор в ближайший возможный день сможет обменять полученное количество другой валюты на доллары в актуальном размере. При этом, если же при конвертации сумма в долларах будет меньше за счет действующего курса, то Россия обязана возместить эту недостачу держателю, а также компенсировать ему все транзакционные издержки.
Как пояснила глава отдела политических рисков консалтинговой компании Hawthorn Advisors Максимилиан Хесс, Россия сможет доказать отсутствие дефолта, если иностранные держатели ее бумаг действительно смогут обменять полученные рубли на доллары.
Профессор Школы права Университета Вирджинии, исследователь суверенных долгов Миту Гулати подтвердил, что такое «хитрое» условие действительно потенциально позволяет России выполнить свои обязательства по бондам даже через рублевые выплаты.
Уточняется, что без лицензии США американские инвесторы не имеют права проводить транзакции с Минфином России, то есть при новом способе выплат не смогут ничего сделать с полученными рублями. Однако неамериканские инвесторы (которых большинство) смогут в теории получить рубли и обменять их на доллары через НРД, в этом случае у них не будет оснований заявлять о дефолте.
Несмотря на это, Хесс допускает, что Международная ассоциация по свопам и деривативам (ISDA, регулирует выплаты финансовых инструментов, страхующих инвесторов от дефолтов эмитентов) или кредитно-рейтинговые агентства все равно признают российский дефолт, если Минфин осуществит выплаты нерезидентам в рублях, поскольку «есть проблемы с конвертируемостью рубля».
Ранее Минфин США заявил, что срок действия американской генеральной лицензии, позволяющей России производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга, решено не продлевать после 25 мая.
Между тем России 27 мая предстоит платеж по еврооблигациям.
В конце апреля Минфин России заявлял, что исполнил в долларах обязательства по суверенным еврооблигациям с погашением в 2022 и 2042 годах. В мае СМИ сообщили, что американский Минфин аннулирует действие так называемой генеральной лицензии, исключающей из-под антироссийских санкций выплаты по обслуживанию части суверенного долга России. Однако даже сам Минфин США признает, что наступление технического дефолта в России не изменит в корне ситуацию, так как страна в условиях санкций все равно не имеет доступ к мировому рынку капитала.
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Россия подняла вопрос разграничения морских акваторий с США в Беринговом проливе
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Вопросы разграничения морских акваторий России с США в Беринговом проливе все еще не решены, заявил первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.
Завершение договорного закрепления государственной границы РФ на участках, не оформленных в международно-правовом отношении, является одним из основных направлений российской государственной пограничной политики, отметил Кулишов в интервью «Российской газете» по случаю предстоящего Дня пограничника.
«Российская Федерация не имеет территориальных притязаний ни к одному из сопредельных государств и последовательно ведет дело по бесконфликтному завершению процесса международно-правового оформления государственной границы на основе общепризнанных принципов и норм международного права», – передает РИА «Новости» слова генерала.
В настоящее время не завершена работа по международно-правовому оформлению государственной границы России с пятью государствами: Украиной, Южной Осетией, Азербайджаном, Казахстаном и США, отметил Кулишов.
«В частности, с 2014 года в связи с прекращением по инициативе украинской стороны пограничного сотрудничества с Российской Федерацией приостановлена демаркация российско-украинского участка. Не оформлена государственная граница между Россией и Украиной в районе Крымского полуострова. Она определяется на основании федерального законодательства о принятии Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации», – сказал он.
«Остаются неурегулированными вопросы разграничения морских акваторий с США в Беринговом проливе», – добавил Кулишов.
Генерал отметил, что работа по обозначению государственной границы на местности с остальными партнерами продолжается в плановом порядке.
«Не закреплена международными договорами государственная граница с Эстонией, Грузией и Японией, что преимущественно связано с сохранением деструктивной позиции вышеуказанных сопредельных государств по признанию прохождения границ», – сказал Кулишов.
«Так, власти Эстонии в нарушение ранее достигнутых договоренностей о прохождении государственной границы в одностороннем порядке внесли дополнительные условия при ратификации Договора о границе, что создало ложный контекст и сложности для толкования его положений. В этой связи подпись Российской Федерации под указанным Договором отозвана в сентябре 2005 года», – пояснил он.
По его словам, делимитация государственной границы с Грузией завершена на 91%. «Вместе с тем с 2008 года в связи с позицией Грузии в отношении независимости Южной Осетии и Абхазии данная работа приостановлена», – добавил Кулишов.
А власти Японии предъявляют официальные территориальные претензии к РФ на южные Курильские острова, передача под юрисдикцию СССР которых была зафиксирована международно-правовыми договоренностями по итогам Второй мировой войны, напомнил генерал.
Газета ВЗГЛЯД писала, что разрыв ущербного договора между Москвой и Вашингтоном о линии разграничения морских пространств 1990 года грозит новым конфликтом между Россией и США.
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США назвали единственную способную изменить мировой порядок страну
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Вашингтон считает Китай единственной страной, которая желает и может изменить нынешний международный порядок, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в своей речи, посвященной курсу США в отношении КНР.
«Китай – единственная страна, имеющая как намерение изменить международный порядок, так и все растущую экономическую, дипломатическую, военную и технологическую мощь для этого», – цитирует его РИА «Новости».
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты готовы военным путем защищать Тайвань, если возникнет такая необходимость.
МИД Китая заявил, что США не стоит недооценивать решительность и возможности Пекина по защите суверенитета и территориальной целостности. Кроме того, Китай не позволит никакой стране вмешиваться в его внутренние дела, включая вопрос Тайваня, отметили в ведомстве.
Глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи заявил, что в случае вмешательства Соединенных Штатов во внутренние дела Китая страной будут приняты решительные меры для защиты суверенитета и национальных интересов.
Американист Малек Дудаков пояснил газете ВЗГЛЯД, что «заявления о готовности США вступить в военный конфликт с Китаем – грандиозная провокация, которая может вынудить Китай действовать военными методами, чтобы избавить себя от угрозы со стороны союзников Вашингтона».
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Греция решила передать США иранскую нефть с танкера под флагом России
Иранскую нефть, которая перевозилась задержанным в Греции танкером Lana (Pegas) под российским флагом, передадут США, сообщило министерство морского флота и островной политики Греции.
В сообщении ведомства говорится, что «на основе судебного решения ожидается, что груз танкера Lana будет передан США». Отмечается, что «расходы на перегрузку берут на себя американские власти». Сейчас танкер «находится в порту Каристос», передает ТАСС.
Напомним, в апреле Греция задержала танкер Pegas. Через несколько дней его переименовали в Lana из-за санкций ЕС. Требование о задержании касалось только судна, а не его груза. По оценкам, танкер перевозил 115 тыс. тонн иранской нефти. В итоге танкер решено было освободить, поскольку «право собственности на судно было передано компании, не подпадающей под санкции».
Однако США потребовали арестовать груз, утверждая, что загруженная в танкер нефть иранского происхождения, а компания, которая получит выгоду от ее продажи, внесена в черный список США как подозреваемая в финансировании терроризма.
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Минобороны связало распространение оспы обезьян с биолабораториями США в Нигерии
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В Нигерии, откуда пришла оспа обезьян, под контролем США работают несколько биологических лабораторий, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игорь Кириллов.
«В соответствии с имеющейся информацией, в Нигерии функционирует как минимум четыре подконтрольных Вашингтону биолаборатории», – цитирует Кириллова ТАСС.
Он напомнил, что, согласно докладу ВОЗ, западноафриканский штамм возбудителя этого заболевания был занесен из Нигерии.
Кириллов подчеркнул, что возвращение возбудителя натуральной оспы, которым интересуется Пентагон, станет глобальной катастрофой для всего мира. Начальник войск РХБЗ уточнил, что возбудитель такой оспы является таким же заразным, как и COVID-19, но его летальность в 10 раз выше.
«Отсутствие надлежащего контроля и нарушения требований биобезопасности в США могут стать причиной использования этого возбудителя в террористических целях. В период с 2014 по 2021 год в лабораториях Федерального агентства по лекарственным средствам и НИИ инфекционных болезней армии США (Мэриленд), Центра исследования вакцин (Пенсильвания) неоднократно обнаруживались неучтенные ампулы с вирусом», – заявил он.
По его словам, инструкторы США обучали в биолабораториях на Украине экстренному реагированию на вспышки натуральной оспы.
«В рамках проведения специальной военной операции в биолабораториях на территории Украины были обнаружены материалы американских инструкторов по обучению украинских специалистов экстренному реагированию на вспышки натуральной оспы», – приводит слова Кириллова РИА «Новости».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что финансируемые США биолаборатории находятся на территории Армении, Казахстана и стран Центральной Азии.
До этого ВОЗ сообщала, что не считает, что нынешняя вспышка оспы обезьян за пределами Африки потребует срочной массовой вакцинации населения. Также организация рекомендовала не вводить ограничения на поездки из-за вспышки оспы обезьян за пределами эндемичных государств, но применять меры реагирования.
В начале недели ВОЗ заявляла о 92 подтвержденных случаях заболевания оспой обезьян и 28 предполагаемых. Сообщения о них поступили из 12 стран, не являющихся эндемичными. В Роспотребнадзоре сообщили, что случаи инфицирования оспой обезьян в России не выявлены, вероятность завоза заболевания оценивается как низкая из-за ограниченного авиасообщения.
США собрались передать Украине системы залпового огня
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Соединенные Штаты планируют на следующей неделе объявить о новом пакете военной помощи Украине, в который могут войти системы залпового огня, сообщил телеканал CNN.
По информации источников в Белом доме, администрация президента США Джо Байдена готовится «направить Украине продвинутые ракетные системы дальнего действия». Как уточняет телеканал, власти США склоняются к тому, чтобы включить эти системы в расширенный пакет военной помощи Украине, о котором может быть объявлено на следующей неделе, передает ТАСС.
Как отмечают источники телеканала, американское руководство «на протяжении нескольких недель не решалось» отправлять Киеву данные вооружения из опасений того, что украинские военные «могут использовать их для наступательных действий на территории России».
Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву угрожающего России оружия. Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Запад, опасаясь разгрома украинских войск, организовал поставки летального оружия Киеву и направил на Украину военных советников и сотрудников частных военных компаний.
В прошлый четверг американские СМИ сообщали, что власти США якобы не хотят поставлять на Украину высокоточные реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270 американского производства из опасений, что это оружие будет использовано для нанесения ударов по территории России, которая может расценить это как обострение военного конфликта. Военный эксперт Константин Сивков в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил отказ администрации США поставлять Украине РСЗО М270 американского производства.
В начале мая постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против России на Украине. В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу предупредил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием для ВСУ будут уничтожаться.
В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.
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Администрация Байдена одобрила поставку американских РСЗО Украине
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Администрация Джо Байдена одобрила поставку ракетных систем залпового огня (РСЗО) Украине, сообщили источники The New York Times. Белый дом намерен объявить о новом пакете помощи Киеву на следующей неделе, сообщили источники The Wall Street Journal.
Планируемые к отправке РСЗО, по словам источников, способны бить «на десятки миль дальше любой артиллерийской установки, которая сегодня есть в распоряжении у Украины». Помимо этого, в новый пакет помощи также включат системы HIMARS, у которых примерно та же дальность пуска ракет, но сами эти машины передвигаются на колесных шасси, передает РИА «Новости».
Источники издания не смогли сказать, сколько единиц техники планируют поставить США Украине. Как отмечается, в Вашингтоне рассчитывают, что потребуется хотя бы одна неделя, чтобы обучить украинских военнослужащих использованию новых типов вооружений.
Ранее на Западе допустили конфликт России и НАТО из-за поставок оружия Украине. Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Запад, опасаясь разгрома украинских войск, организовал поставки летального оружия Киеву и направил на Украину военных советников и сотрудников ЧВК. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву угрожающего России оружия.
Накануне стало известно о планах администрации президента США Джо Байдена передать Украине в рамках нового пакета военной помощи, о котором может быть объявлено на следующей неделе, «продвинутые ракетные системы дальнего действия», включая РСЗО.
В прошлый четверг американские СМИ сообщали, что власти США якобы не хотят поставлять на Украину высокоточные реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270 американского производства из опасений, что это оружие будет использовано для нанесения ударов по территории России, которая может расценить это как обострение военного конфликта. Военный эксперт Константин Сивков в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил отказ администрации США поставлять Украине РСЗО М270 американского производства.
В начале мая постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против России на Украине. В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу предупредил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием для ВСУ будут уничтожаться.
В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.
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Американские СМИ заявили о провале попытки США изолировать Россию
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Страны за пределами США и Европы склонны рассматривать спецоперацию России на Украине как региональный конфликт, а не как глобальный кризис, из чего американские СМИ сделали вывод, что США не смогли убедить весь мир безоговорочно поддержать Украину.
«В большей части остального мира ответный пыл, очевидный для Запада на действия России на Украине, отсутствует. Вместо этого такие страны, как Индия, Бразилия, Мексика, Южная Африка, Турция и Индонезия, остались в основном пассивны, действуя преимущественно для защиты своих экономических и стратегических интересов», – пишет портал Politico.
Уточняется, что конкретная политика остальных стран различна. Так, Индия воздержались от всех резолюций ООН, направленных на наказание России. Другие страны проголосовали только за некоторые из них. Но все они отказались публично критиковать Россию, а некоторые, в частности, Индия, «окончательно обозлились» на США. Тем же путем пошла даже Саудовская Аравия, которая долгое время поддерживала тесные военные связи с США, и отвергла просьбу Вашингтона прокачать больше нефти, чтобы ослабить рост цен после введения западных санкций в отношении России.
Источники сходятся во мнении, что другие страны поставили свои национальные интересы выше призывов США изолировать Россию и ввести санкции против нее. Так, Израиль и Турция отказались публично осудить Россию и в данный момент всеми силами пытаются сохранить дипломатические отношения, а также возможность выступать в качестве посредников между Киевом и Москвой.
Укрепить экономические связи с Россией удалось Индии, которая после введения ряда пакетов антироссийских санкций воспользовалась льготными ценами на энергоресурсы и закупила российской нефти в два раза больше, чем за весь 2021 год.
По информации издания, остальные страны пошли путем сосредоточения на содействии урегулированию ситуации на Украине путем переговоров, а не на использовании войны как повода для изоляции России, а тем более для ее ослабления.
Таким образом, произошедшее расхождение во взглядах гарантирует, что усилия США низвести Россию до статуса изгоя потерпят неудачу – не потому, что многие страны поддерживают российскую спецоперацию, а потому, что они хотят защитить собственные интересы, которые завязаны на эффективном взаимодействии с Москвой, подчеркивает издание. Более того, по мнению издания, остальные страны уверены, что публичное осуждение России ничего не даст для прекращения боевых действий на Украине.
Ранее китайские СМИ заявили, что ЕС все сильнее страдает от энергетического кризиса, население и предприятия охвачены паникой, при этом в Европе признают, что отказ от российских энергоресурсов нанесет еще больший вред.
До этого агентство Bloomberg сообщило, что экономика Евросоюза оказалась под угрозой рецессии на фоне кризиса на Украине и связанных с ним антироссийских санкций.
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В Красном Лимане захвачен комплекс спутникового интернета Starlink
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Российские военные в Красном Лимане обнаружили трофейный комплекс спутникового интернета Starlink, которым пользовались военнослужащие ВСУ, сообщил военный корреспондент Александр Коц.
«Крутейший трофей группировки «О» в Красном Лимане. Парни из самарской отдельной роты специального назначения и разведчики 21 мотострелковой бригады получили подарок от Илона Маска – комплекс спутникового интернета Starlink, которым пользовались здесь ВСУ», – написал Коц в своем Telegram-канале Kotsnews.
Он пояснил, что через подобные станции проводили пресс-конференции с «Азовстали» боевики националистического батальона «Азов», также с помощью него они публиковали видеозаписи.
«Насколько я знаю, это первый подобный комплекс, взятый нашими бойцами. Надеюсь, их отметят за это по достоинству», – заключил военкор.
Ранее американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск обвинил российских хакеров в активизации предполагаемых кибератак на оборудование спутниковой сети Starlink. При этом он не привел никаких доказательств.
В начале мая глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин комментировал информацию о том, что спутники Маска помогали вооруженным силам Украины. По его словам, таким образом, Маск «причастен к снабжению фашистских сил на Украине средствами военной связи». Рогозин отмечал, что основателю SpaceX «придется отвечать по-взрослому».
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Starlink в последнее время фактически стал частью военной инфраструктуры украинских вооруженных сил.
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Госдеп призвал не отключать Россию от интернета
Вашингтон призывает «вовлеченных игроков по всему миру» не отключать Россию от интернета, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.
Прайс заявил, что, по мнению США, информация должна «продолжать поступать» в Россию, а интернет – «оставаться свободным и открытым внутри самой России». При этом он подчеркнул, что Вашингтон предпринимает все возможные усилия для поддержки журналистов и их организации в России вне зависимости от того, находятся ли те сейчас в стране или за ее пределами, передает РИА «Новости».
Напомним, Россия предложила заключить соглашение о международном управлении интернетом. 1 мая 2022 года глава российского государства Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности страны. Еще одной важной составляющей сегодняшней работы по созданию независимого и современного российского онлайн-сектора являются центры обработки данных.
Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявил, что задача суверенного интернета заключается не в изоляции, а в том, чтобы обеспечить безопасность и независимость отечественного сегмента, несмотря на возможные ограничения со стороны Запада.
В 2019 году Путин объяснил, что закон об устойчивой работе российского сегмента интернета нужен для того, чтобы обеспечить суверенность и возможность работать в Сети всем россиянам. В 2021 году заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев рассказал, что у России есть план действий на случай отключения от глобальной Сети. По его словам, страна обладает техническими возможностями, чтобы обеспечить автономную работу Рунета, и для этого все готово как технологически, так и на законодательном уровне.
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Представитель ООН собралась обсудить в Москве экспорт российских удобрений
Москву посетит генсек Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен, сообщил пресс-секретарь постпредства России при ООН Федор Стржижовский.
Стржижовский сообщил, что Гринспен намерена «обсудить проблему экспорта российских удобрений», которому сейчас мешают санкции. В июне Москву собирается посетить замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. Он продолжит диалог, «начатый в ходе его предыдущего визита». Планируется обсудить «весь спектр гуманитарного содействия по Украине», передает РИА «Новости».
Напомним, замглавы МИД России Андрей Руденко указывал, что заявления, будто «санкции не затрагивают продовольствие и удобрения», не соответствуют действительности. Он пояснял, что «есть вопросы, связанные с проплатой таких поставок, есть вопросы со страховками, с доступом российских кораблей в европейские порты и другие».
Цены на бензин в США установили новый рекорд
Стоимость бензина в США вновь обновила исторический максимум, достигнув 4,6 доллара за один галлон (3,785 литра), следует из данных некоммерческой Американской автомобильной ассоциации, отслеживающей расценки на более чем 60 тыс. АЗС в стране.
Так, средняя стоимость галлона бензина марки Regular (соответствует бензину АИ-92 в РФ) к утру четверга поднялась до 4,6 доллара (в среду этот показатель составлял 4,599 доллара). Во всех штатах перед периодом отпусков стоимость галлона топлива превысила 4 доллара за галлон, передает ТАСС.
В штате Калифорния сохраняются самые высокие цены на бензин, там один галлон топлива стоит 6,07 доллара, на отдельных заправках стоимость галлона бензина превышает 7 долларов.
Ранее сообщалось, что, по словам президента Ассоциации нефти и газа Тима Стюарта, США переживают самый тяжелый кризис в энергетике за последние 50 лет.
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Военные США прошли маршем по центру Тбилиси
Американские военные инструкторы, готовящие грузинских солдат, приняли участие в торжествах на площади Свободы в Тбилиси по случаю 31-го Дня независимости, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Они вместе с представителями видов и родов Сил обороны Грузии прошли торжественным маршем по центру столицы страны.
Традиционно в этот день приняли присягу новобранцы. Над Тбилиси пролетели пять военных самолетов Су и шесть вертолетов – Ми и «ирокезы», модернизированные на местном предприятии «Дельта». Память погибших в боях за Грузию почтили минутой молчания.
Мероприятия в Тбилиси и других городах Грузии проводятся под слоганом «К Европе» – Грузия рассчитывает в конце июня получить статус страны-кандидата на членство в Евросоюз.
Президент Грузии, Верховный главнокомандующий Саломэ Зурабишвили, выступая на площади Свободы, заявила, что «народ Грузии 26 мая навсегда отказался от рабства и жизни в составе другой страны».
«У нас появился исторический шанс на пути к Европе», – сказала президент.
Она назвала четыре принципа строительства независимой европейской Грузии: это справедливый суд, культура толерантности, соблюдение и защита всех прав человека, баланс ветвей власти.
Также Саломэ Зурабишвили, говоря о вызовах, заявила о «тотальной солидарности» Грузии с Украиной, которая «защищает не только свою свободу, но и свободу Грузии и других государств Европы».
Президент обратилась к жителям Абхазии и Южной Осетии, предложив им выбрать «общее европейское будущее» с Грузией, и осудила намеченный на 17 июля в Южной Осетии референдум о присоединении к России.
Она возложила на Москву ответственность за последствия этого референдума.
Грузия провозгласила независимость 26 мая 1918 года, но спустя три года была советизирована Красной Армией. Грузия восстановила независимость в 1991 году.
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Около «Азовстали» в Мариуполе найден американский бронированный «Хаммер»
В промзоне завода «Азовсталь» в освобожденном Мариуполе обнаружен поврежденный американский бронеавтомобиль «Хаммер» (HMMWV, Humvee) армейской модификации.
Автомобиль находится под открытым небом между корпусами завода. Машина имеет пустынную расцветку, на крыше бронеавтомобиля располагается башня с пулеметной турелью, номер модификации найденного американского бронеавтомобиля – TM 9-2320-387-24P, передает корреспондент РИА «Новости».
Напомним, в прошлую пятницу министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что территория комбината «Азовсталь» полностью освобождена. В плен сдались 2439 нацистов «Азова» и военнослужащих ВСУ. Командира нацистов полка «Азов» пришлось вывозить с территории завода в бронеавтомобиле, чтобы спасти от расправы мариупольцев. Минобороны России опубликовало кадры выхода последних боевиков «Азова» (запрещен в России) с комбината «Азовсталь» в Мариуполе.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о праве боевиков «сберечь свою жизнь». В Киеве и на Западе называют происходящее не сдачей в плен, а «эвакуацией».
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