Netflix перестал работать в России без VPN

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27 мая, пятница | Последнее обновление — 13:35 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Россия выслала пятерых сотрудников посольства Хорватии в Москве
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До каких еще пределов будет в Европе простираться украинская монументальная пропаганда? Осквернение могил, проще говоря. И русских, и не русских – как на Пер Лашез.
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Главный лозунг «болонцев» простой: если твой диплом не признан на Западе – ты никто. Если тебя не напечатали в западном журнале, ты – второй сорт. Если ты, окончив бакалавриат, не уехал учиться за границу – ты лох.
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Принесет ли успех и решающий перелом в боевых действиях доставленное западными странами на Украину небольшое число современных вооружений и военной техники? «Это вряд ли», – сказал бы легендарный красноармеец Сухов.
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Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Netflix перестал работать в России без VPN
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Видеосервис Netflix («Нетфликс») стал недоступен пользователям из России без подключения к VPN-сервисам.
«Возникла проблема с подключением к Netflix. Повторите попытку позднее», – говорится в уведомлении сервиса, которое появляется при попытке зайти в мобильное приложение.
Веб-версия Netflix также недоступна российским пользователям. ТАСС направил запрос в Роскомнадзор с просьбой пояснить причины возникновения трудностей с доступом к сервису на территории РФ.
В начале марта Netflix приостановил работу на территории России в связи с событиями вокруг Украины. Ранее руководство компании также сообщило, что Netflix не будет транслировать 20 российских федеральных каналов первого и второго мультиплекса, несмотря на требование законодательства РФ.
Медведев назвал требования Зеленского «категоричными до идиотизма»
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Выдвигаемые украинским лидером Владимиром Зеленским условия для перемирия категоричны «до идиотизма» и невыполнимы, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Он требует сделать Донбасс и Крым снова украинскими, будто ему неведома воля их жителей. Вывести из Донбасса все войска, оставив украинской армии полный простор для репрессий против людей. А потом, возможно, станет о чем-то договариваться», – напомнил в своем Telegram-канале Медведев высказывания главы украинского государства.
Зампред Совбеза указал, что Зеленский сейчас чувствует свое «неизбежное поражение», а потому находит соответствующий выход из положения: «нет страны – нет проблемы».
«Его действия и заявления доказывают, что сейчас на алтарь своих политических амбиций он готов положить практически все. Людей, города, экономику – то главное, что пока остается у его государства. То, что Россия как раз всеми силами пытается сохранить, уничтожая высокоточными ударами национализм, милитаризм и оголтелую вражду ко всем, «кто не скачет», – добавил он.
Медведев отметил, что ультиматумы «звучат красиво только на бумаге», и устанавливают их с позиции силы и «на трезвую голову, а не под психотропными препаратами».
«Однако всегда найдутся те, кому вся эта петушиная, глупая, заведомо обреченная, но воинственная риторика может быть выгодна. Зеленскому подпел его германский коллега – канцлер ФРГ Олаф Шольц, он же «обиженная ливерная колбаса» (по выражению посла все той же Украины в ФРГ, который усердно гадит на головы граждан страны пребывания). Носитель гордого колбасного титула заявил, что Германия не примет «навязанный Россией мирный договор» и в этом с Украиной солидарна», – описал ситуацию зампред Совбеза.
По его мнению, Шольцу необходимо киевское руководство, поскольку оно ведет Украину к исчезновению с карты, и вместо страны останутся «плохо лежащие заводы, поля, шахты, стратегическое пространство и человеческий ресурс».
«Так уже, помнится, кто-то рассуждал в конце 30-х прошлого века на том же языке и с тем же пылом. Чем дело кончилось – известно», – провел сравнение Медведев.
Он напомнил, что экс-госсекретарь США Генри Киссинджер во время выступления в Давосе призвал Киев пойти в переговорах с Москвой на уступки, оценить ситуацию трезво и реалистично, а также начать переговоры как можно быстрее. По мнению Медведева, Зеленскому стоило бы прислушаться к этому совету Киссинджера, поскольку тот не был замечен в симпатиях к России, но мыслил рационально.
«Однако Зеленскому и его «колбасным» кукловодам никто не указ. Киссинджеру и New York Times, которая в редакционной статье также призывала к поиску компромиссов, он припоминает 1938 год и «тогдашний Мюнхен». Ему бы правильнее напомнить про Мюнхен своим партнерам в Польше, которые жаждут украинских земель и которым не дают спокойно спать лавры гитлеровской Германии», – заключил зампред Совбеза России.
Напомним, Киссинджер на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что Западу следует перестать пытаться нанести России поражение руками украинской армии ради избежания катастрофы в Европе и заставить Украину сесть за стол переговоров.
Зеленский, отвечая Киссинджеру, сказал, что тот, рассуждая о текущих событиях, находится как будто в 1938 году.
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Россия и Китай заблокировали резолюцию США в СБ ООН о санкциях против КНДР
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Россия и Китай использовали право вето при голосовании в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции США об усилении санкций против КНДР.
Остальные члены Совбеза ООН – Великобритания, США, Франция, а также Албания, Бразилия, Габон, Гана, Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия, ОАЭ – проголосовали за резолюцию, передает ТАСС.
Американская инициатива содержала осуждение проведения Пхеньяном 24 марта запуска межконтинентальной баллистической ракеты, а также других недавних ракетных испытаний. Проект предполагал сокращение объемов поставок сырой нефти и продуктов нефтепереработки в КНДР. Кроме того, в документе содержалось упоминание о введении санкций против северокорейской организации, которая якобы занимается хакерской деятельностью, также предлагалось заблокировать активы и ряда других структур.
Теперь Генеральная Ассамблея ООН соберется для обсуждения ситуации вокруг КНДР в 10-дневный срок после заседания Совбеза. Генассамблея 26 апреля одобрила резолюцию, согласно которой заседания этой структуры будут проводиться каждый раз в случае применения права вето в СБ ООН любым государством, являющимся постоянным членом.
Напомним, в среду Южная Корея обвинила КНДР в запуске баллистических ракет в сторону Японского моря.
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Токаев назвал Россию азиатской страной и процитировал Сталина
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Россия и Казахстан как азиатские страны должны держаться вместе, заявил президент республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, говоря о будущем ЕАЭС.
«Именно в нынешней уникальной геополитической ситуации такие близкие друг другу государства, как Россия и Казахстан, могут и должны находить соответствующие решения, которые диктует сама жизнь», – приводит слова Токаева «Sputnik Казахстан».
Он поручил дать режим наибольшего благоприятствования российским компаниям в Казахстане.
«Я думаю, что мы действительно должны быть вместе. Как говорил один незабвенный руководитель Советского Союза, который находился у власти 32 года: "Мы, азиаты, должны держаться вместе», – сказал президент.
Токаев сделал свое заявление на Евразийском экономическом форуме в Бишкеке. Его высказывание является цитатой главы СССР Иосифа Сталина, который произнес фразу о необходимости держаться вместе в апреле 1941 года после подписания в Москве Советско-японского пакта о нейтралитете. Она была обращена к министру иностранных дел Японской империи Есукэ Мацуоке.
Это не первый случай, когда Токаев цитирует это высказывание Сталина. В предыдущий раз он сделал это в октябре 2019 года, рассказывая о прошедших на Валдайском форуме дискуссиях вокруг роли Востока и Евразии в мировой политике. «Естественно, я не поклонник Сталина, но в этом случае согласен с ним: мы, евроазиаты, должны держаться вместе», – написал Токаев тогда в соцсетях.
Ранее Токаев заявил о планах принять участие в Петербургском экономическом форуме.
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Путин: Воровство чужих активов не доводит до добра
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Нарушение международных правил и воровство чужих активов не доводит до добра тех, кто принимает такие решения, заявил президент Владимир Путин, выступая по видеосвязи на первом Евразийском экономическом форуме.
«Нарушение правил, норм в сфере международных финансов, торговли ни к чему хорошему не приводит. А если выразиться простыми словами, это приведет только к проблемам для тех, кто это делает. Воровство чужих активов никогда до добра никого не доводило, прежде всего тех, кто занимается этим неблаговидным делом», – передает ТАСС слова Путина.
Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что в странах ЕС заморожены активы российского Центробанка примерно на 23 млрд евро.
Напомним, по данным Еврокомиссии, ЕС в рамках антироссийских санкций заморозил активы российских бизнесменов на сумму порядка 10 млрд евро. ЕС хочет рассмотреть возможность использования доходов от замороженных активов предпринимателей, попавших под его санкции, для восстановления Украины.
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Роскосмос решил развернуть орбитальную группировку над Украиной
В Роскосмосе намерены следить за боевыми действиями на Украине, для этого будет развернута масштабная орбитальная группировка, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
«Для нас сейчас самая главная тема – это развертывание масштабной орбитальной группировки. Мы хотим выстроить, как говорится, всю пищевую цепочку. Чем больше будет спутников, это крайне важно для армии сегодня. Она должна видеть, слышать практически в режиме 24 часа, постоянно наблюдать за театром военных действий на территории Украины», – сказал Рогозин на саммите «Промышленная политика в новых реалиях», передает Интерфакс.
По словам Рогозина, уже имеется 161 космический аппарат, включая аппараты Министерства обороны.
Ранее Рогозин назвал смешным тезис ЕС о возможности замены России в космосе.
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ЦБ назвал объем международных резервов России
Международные резервы России ко второй половине мая сократились более чем на 2 млрд долларов США, сообщил Центральный банк России.
«Международные резервы по состоянию на 20 мая составили 583,4 млрд долларов США, сократившись за неделю на 2,3 млрд долларов США, или на 0,4%, в результате отрицательной переоценки», – говорится в сообщении на сайте регулятора.
Министр финансов России Антон Силуанов заявлял, что страны Запада заморозили около 300 млрд долларов золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров называл заморозку активов ЦБ России на Западе воровством. США и Европа ищут формулировки, которые позволят конфисковать эти средства.
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Санкции Запада рекордно увеличили нефтегазовые доходы России
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Месячные доходы РФ от экспорта нефти и газа в апреле рекордно выросли вопреки попыткам Запада навредить российской экономике путем введения санкций, побив очередной рекорд в 1,8 трлн рублей, написал в статье для американского портала Oil Price аналитик Роберт Рапир.
Автор публикации привел данные эксперта Немецкого института по международным отношениям и безопасности Яниса Клюге, согласно которым поступления денег в Россию от продажи энергоресурсов в апреле выросли наполовину, передает РИА «Новости».
«Российские доходы от нефти и газа побили очередной рекорд в апреле: 1,8 трлн рублей за один месяц вместо 1,2 трлн в марте. Спустя четыре месяца федеральный бюджет [РФ] получил половину от запланированного дохода от поставок нефти и газа в 2022 году (9,5 трлн рублей)», – цитирует аналитика Oil Price.
Как отметил Рапир, он предупреждал, что ограничительные меры Запада могут оказаться даже на руку Москве. Ранее он прогнозировал, что Россия преуспеет, если сможет по-прежнему продавать энергоресурсы странам, которые отказались поддержать санкции.
«Невозможно полностью убрать российскую нефть с рынка, не допустив повышения цен вплоть до 200 долларов за баррель. Кроме того, с ростом цен повышается привлекательность российской нефти. Например, прямо сейчас у Китая и Индии огромный стимул покупать ее со скидкой», – пояснил аналитик.
Во вторник в Германии признали провал попыток Запада сломить экономику России. Днем ранее российский лидер Владимир Путин заявил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что экономика России достойно выдерживает санкционный удар Запада. Лукашенко в свою очередь заявил, что экономика в России и вообще в Союзе (Союзном государстве) не просто укрепляется, а неожиданно интенсивно укрепляется.
В прошлую пятницу во Франции отметили, что сверхприбыли Газпрома полностью окупили «Северный поток – 2», Россия в 2022 году может получить за поставки газа в Европу рекордные 100 млрд долларов. Кроме того, согласно отчету Международного энергетического агентства (МЭА), доходы России от продажи нефти в 2022 году выросли на 50%.
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Патриарх Варфоломей призвал русских монахов на Афоне «сидеть смирно»
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Константинопольский патриарх Варфоломей по греческому общественному телевидению ERT заявил, что у него нет намерения устраивать гонения на русских монахов на Афоне во время своего визита, однако они при этом должны «сидеть смирно», чтобы их не выслали.
Поездка на Афон запланирована на 27-29 мая. «Это не первый раз, когда я посещаю Святую Гору как паломник. Я был на Святой Горе восемь раз. Через 30 лет после того, как Бог счел меня достойным, и я нахожусь на престоле Константинополя, я хочу посетить еще раз, чтобы поблагодарить за это великое благословение», – передает слова Варфоломея РИА «Новости».
«Говорили и писали какие-то странные вещи относительно моего посещения, что я собираюсь изгнать русских монахов. Это мифы. У меня нет намерения кого-либо изгонять. Я полагаю, что они не спровоцируют меня, чтобы я сделал что-то подобное. Пусть сидят смирно, чтобы никого не выгнали. Это самоочевидные вещи», – сказал Константинопольский патриарх.
Ранее портал antinews.gr сообщал, что греческое правительство готовится по «предложению» Константинопольского патриарха Варфоломея к массовому изгнанию русских монахов с Афона.
Между тем монахи на Афоне заявляют, что община не имеет отношения к этим планам и выступает против изгнания кого-либо из монахов. «Если начнут изгонять старцев русского или славянского происхождения, это разрушит Святую Гору. Об этом скажут патриарху во время его паломнического визита», – заявили монахи.
Напомним, секретарь по межрелигиозным отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата священник Димитрий Сафонов заявил, что русских монахов Афона могут насильственно выселить со Святой Горы, акцию свяжут с предстоящим в конце мая визитом Константинопольского патриарха Варфоломея на Афон.
Глава Приднестровья отправил правительство в отставку
Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский своим указом отправил в отставку премьера Александра Мартынова и все правительство.
«Освободить Мартынова Александра Владимировича от должности председателя правительства Приднестровской Молдавской республики. Объявить об отставке правительства Приднестровской Молдавской республики», – цитирует документ РИА «Новости».
Обязанности премьера возлагаются на вице-премьера по вопросам правого регулирования и взаимодействия с органами госвласти Станислава Касапа.
Также Красносельский предложил парламенту Приднестровья рассмотреть кандидатуру Александра Розенберга на должность главы правительства. Уточняется, что парламент соберется для рассмотрения кадидатуры нового премьера 27 мая.
Мартынов возглавлял правительство Приднестровья с 17 декабря 2016 года.
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В Польше начали отменять бесплатный проезд для граждан Украины
С начала лета несколько польских городов отменят бесплатный проезд для граждан Украины, который был введен 24 февраля после потока беженцев.
«С 1 июня варшавский общественный транспорт для граждан Украины будет платным», – гласят объявления в трамваях и автобусах польской столицы, передает РИА «Новости».
При этом в Гданьске, Гдыне и Сопоте бесплатный проезд отменили еще в конце апреля. До конца июня украинцы могут пользоваться бесплатно общественным транспортом в Познани и Люблине.
Напомним, сразу после начала спецоперации несколько польских городов ввели бесплатный проезд общественным транспортом для граждан Украины. С 24 февраля в Польшу прибыли более 3,5 млн украинских беженцев.
Ранее сообщалось, что в Британии допустили переселение украинских беженцев в Руанду.
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В ЛНР озвучили численность группировки ВСУ у Лисичанска и Северодонецка
Численность войск ВС Украины у Лисичанска и Северодонецка составляет до шести тысяч и до трех тысяч человек соответственно, сообщил советник главы МВД ЛНР Виталий Киселев в эфире Первого канала.
«Предположительно, по Северодонецку – от двух до трех тысяч личного состава, в Лисичанске – от четырех до шести тысяч личного состава», – передает ТАСС его слова.
Украинские силовики находятся именно вокруг двух этих городов, например, в дачных поселках или мелких населенных пунктах, рассказал Киселев.
Ранее советник главы МВД ЛНР заявил, что в районе Северодонецка и Лисичанска находится группировка украинских войск численностью порядка 15-16 тыс. человек.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Вооруженные силы России и силы республик Донбасса вошли в города Северодонецк и Лисичанск в Донбассе.
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Украина пригрозила Венгрии ЧП на нефтепроводе «Дружба»
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Украина может оказать влияние на работу нефтепровода «Дружба», чтобы надавить на страны, которые не могут отказаться от российской нефти, заявила советник украинского министра энергетики Елены Зеркаль на Киевском форуме по безопасности.
Речь о шла о Венгрии, которая, по словам политика, воспользовалась ситуацией на Украине и начала шантажировать Евросоюз, но у Киева в руках «есть прекрасный рычаг – это нефтепровод «Дружба».
Она напомнила об отдельной нитке трубы, идущей в Венгрию.
«На мой взгляд, очень бы уместно было, если бы с ним (нефтепроводом – прим. ВЗГЛЯД) что-то случилось. Но, опять-таки, это в руках правительства и президента – решать политические вопросы, действительно ли мы хотим говорить с Орбаном на том языке, который он понимает и который он навязывает Европейскому союзу, или мы еще не готовы к этому», – приводит слова Зеркаль РИА «Новости».
Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко во время интервью изданию Politico предложил перекрыть трубопровод «Дружба».
Страны Евросоюза ввели уже пять пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. В рамках шестого пакета ЕС рассматривается возможность отказаться от российской нефти. Принятие окончательного решения блокирует Венгрия, отмечая негативное влияние последствий на экономику страны.
США назвали единственную способную изменить мировой порядок страну
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Вашингтон считает Китай единственной страной, которая желает и может изменить нынешний международный порядок, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в своей речи, посвященной курсу США в отношении КНР.
«Китай – единственная страна, имеющая как намерение изменить международный порядок, так и все растущую экономическую, дипломатическую, военную и технологическую мощь для этого», – цитирует его РИА «Новости».
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты готовы военным путем защищать Тайвань, если возникнет такая необходимость.
МИД Китая заявил, что США не стоит недооценивать решительность и возможности Пекина по защите суверенитета и территориальной целостности. Кроме того, Китай не позволит никакой стране вмешиваться в его внутренние дела, включая вопрос Тайваня, отметили в ведомстве.
Глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи заявил, что в случае вмешательства Соединенных Штатов во внутренние дела Китая страной будут приняты решительные меры для защиты суверенитета и национальных интересов.
Американист Малек Дудаков пояснил газете ВЗГЛЯД, что «заявления о готовности США вступить в военный конфликт с Китаем – грандиозная провокация, которая может вынудить Китай действовать военными методами, чтобы избавить себя от угрозы со стороны союзников Вашингтона».
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Джонсон предложил Польше и Украине создать альтернативу ЕС во главе с Британией
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Британский премьер-министр Борис Джонсон предложил создать новый политический, экономический и военный альянс во главе с Великобританией в качестве альтернативы Европейскому союзу, сообщила газета «Коррьере делла сера» со ссылкой на источники.
Согласно информации издания, предполагаемое объединение под эгидой Британии включало бы в себя Украину, Польшу, Эстонию, Латвию и Литву; позже, по задумке премьера, к так называемому Европейскому Содружеству могла бы присоединиться и Турция. Как передают источники, британская инициатива рассчитана на государства, ревностно относящиеся к своему национальному суверенитету, придерживающиеся либеральных взглядов в экономике и противостоящие политике Москвы, пишет ТАСС.
Джонсон впервые поделился своей идеей с президентом Украины Владимиром Зеленским во время их встречи в Киеве 9 апреля, сообщается в статье. По информации источников «Коррьере делла сера», Киев не выразил ясной позиции по британской инициативе, не отвергнув и не поддержав ее. Известно, что Зеленский может серьезнее отнестись к предложению Джонсона в том случае, если Евросоюз не одобрит получение Украиной статуса кандидата на вступление в ЕС на встрече лидеров блока 23–24 июня.
Ранее политолог Андрей Кортунов объяснил, почему Лондон высказывается по поводу украинского конфликта резче других европейских стран, проявляя тем самым низкий уровень профессионализма дипломатов. Так, лично Джонсону сейчас «важно отвлечь общественное внимание от внутренних английских проблем и сфокусировать его на противостоянии с Россией».
Ранее британский МИД распространил тезисы из речи, с которой глава ведомства Лиз Трасс собирается выступить в ходе предстоящего визита в Боснию. В частности, министр считает, что «в отношении российской агрессии не может быть умиротворения», передает ТАСС. Трасс требует «неустанно действовать, чтобы гарантировать, что Украина одержит победу благодаря военной помощи и санкциям», и добавляет: «Мы не можем сейчас убрать ногу с педали газа».
Кроме того, по данным СМИ, Трасс поддержала идею создания коалиции стран, которая будет заниматься разблокировкой поставок украинского зерна. Однако представитель правительства Соединенного Королевства заявил, что Великобритания не намерена отправлять военные корабли в Черное море, чтобы помогать вывозить зерно с Украины.
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Россия открыла гумкоридор для иностранных судов в портах Украины
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ВС России скорректировали маршрут морского гуманитарного коридора для безопасного выхода иностранных судов из портов «Одесса», «Николаев», «Черноморск», «Херсон», «Очаков», и «Южный» в Черное море, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«В целях обеспечения безопасного выхода иностранных судов из портов Одесса, Николаев, Черноморск, Херсон, Очаков и Южный в открытое море Вооруженными силами России внесены коррективы в маршрут гуманитарного коридора. С 27 мая 2022 года морской гуманитарный коридор представляет собой маршрут движения судов протяженностью 139 морских миль с шириной полосы 3 мили. Время действия коридора ежедневно с 08.00 до 19.00 (мск)», – сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев, слова которого приводятся в Telegram-канале Минобороны РФ.
«Район сбора ограничен координатами: 46°09´с.ш. 31°00´в.д.; 46°09´с.ш. 31°08´в.д.; 46°04´с.ш. 31°08´в.д.; 46°04´с.ш. 31°00´в.д. Далее через точки: № 1 с координатами 45°40´с.ш. 31°35´в.д.; № 2 с координатами 45°08´с.ш. 31°35´в.д.; № 3 с координатами 44°18´с.ш. 0°22´в.д. Район расформирования ограничен координатами: 44°18´с.ш. 30°18´в.д.; 44°18´с.ш. 30°26´в.д.; 44°13´с.ш. 30°26´в.д.; 44°13´с.ш. 30°18´в.д.», – сообщили в Минобороны РФ.
В российском ведомстве подчеркнули, что ответственность за обеспечение безопасности выхода судов из портов и следования до района сбора несет украинская сторона.
Ранее Минобороны РФ опубликовало схему морского гуманитарного коридора для выхода иностранных судов из порта Мариуполь.
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