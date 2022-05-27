В Госдуме призвали выстроить единую систему мер поддержки для семей с детьми

Самое главное на сегодня – выстраивание единой системы мер поддержки для семей с детьми, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, комментируя новые меры поддержки для родителей.

По ее словам, только для многодетных семей мер поддержки более 3,5 тысяч. «Невозможно собрать все федеральные и региональные воедино. Поэтому сейчас самое важное — выстроить эту систему поддержки, чтобы были одинаковые правила буквально от беременности до окончания школы, а семья понимала правила игры. Мы знаем, что порой бывали случаи, и многие ими пользовались, когда в черную работали и приносили недостающие справки. Порой тот, кому на самом деле тяжело, не мог получить выплату, а те, кто умели правильно справки найти, получали финансовую поддержку», – приводятся ее слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Вот теперь такого не будет. Кто в сложной ситуации, тот и будет получать поддержку, причем не такую, какая была ранее — 50 рублей в месяц с полутра до трех лет, а выплаты серьезные, равные прожиточному минимуму на ребенка в регионе. То есть в каком-то регионе это 10 тыс., в каком-то это 15 тыс. Это серьезная поддержка», – подчеркнула Буцкая.

Она напомнила, что президент России Владимир Путин предложил с 1 июня этого года на 10 % увеличить размер пенсий неработающих пенсионеров. С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров уже были проиндексированы на 8,6%.

«Таким образом прирост размера их пенсии к уровню прошлого года составит 19,5%. Это выше уровня инфляции, рост которой замедлился. Но это не вся помощь. С начала лета на 10% – до 13919 рублей – увеличится прожиточный минимум. Еще на 10% – до 15279 рублей – увеличится МРОТ», – отметила депутат.

«Мы давно уже говорим о том, что женщины-военнослужащие находятся в несколько дискриминированном положении, по сравнению с женщинами, работающими в иных сферах, потому что у них были меньшие выплаты декретных. И сейчас это решение президента – про справедливость. (…) Если говорить о повышении прожиточного минимума, у нас ведь все выплаты считаются от прожиточного минимума в регионе, поэтому большее количество людей сейчас смогут пройти на выплаты, если кому-то не хватало, скажем 300 рублей для выплат, то сейчас эта семья сможет рассчитать на эти выплаты, что в конечном счете позволит тем, кому это необходимо, выйти из сложной жизненной ситуации», – пояснила Буцкая.

Кроме того, она оценила региональные практики по поддержке семей с детьми. Так, по словам депутата, на уровне регионов видно, как можно тратить материнский капитал, например, на автомобиль или на ремонт.

«Изучая эти практики, мы можем поднимать их на уровень федеральных законов», – пояснила Буцкая.