Путин пожелал успехов Кумпилову на посту главы Адыгеи

Президент Владимир Путин на встрече с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым поблагодарил его за усилия по развитию региона и пожелал дальнейших успехов.

«Хочу вас поблагодарить за эту работу и пожелать успехов», – передает ТАСС слова главы государства, выслушавшего доклад руководителя республики. Он занимает пост главы Адыгеи с 2017 года, срок полномочий истекает в сентябре нынешнего года.

Президент отметил, что в регионе есть «много положительных, очень устойчивых тенденций», в частности, увеличивается валовой продукт и растет промышленное производство. При этом Путин попросил уделить внимание развитию инвестиций и поддержке рынка труда. «В целом для страны это важно, а для Кавказа – тем более. И для республики это тоже важно и очень актуально», – прокомментировал он положение дел в сфере занятости.

Путин отметил, что посмотрел обращения Кумпилова, касающиеся вопросов здравоохранения, выделения дополнительных средств из резервного фонда. По словам президента, темы обращений главы Адыгеи «являются очень важными направлениями деятельности любой региональной власти». «Очень хорошо, что вы на это обращаете внимание», – сказал он.

«В целом ситуация, действительно, стабильная и находится на подъеме», – подытожил глава государства.