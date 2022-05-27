Врач объяснил, почему нельзя покупать селедку на рынке из «белых ведер»

Селедка – исконно русский продукт, у которого есть масса полезных свойств и только один минус, рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков.

Белки, витамины, антиоксиданты, омега-3 жирные кислоты – все эти необходимые организму вещества содержатся в селедке, отметил он.

«Селедка – исконно русский продукт, которого не надо бояться. У нее масса плюсов, она содержит белок, витамины, антиоксиданты, а омега-3 жирных кислот там примерно столько же, сколько в красной рыбе», – уточнил Ковальков в интервью радио Sputnik.

Впрочем, «масса плюсов» может уравновешиваться одним «огромным минусом», если покупать селедку в неподходящем месте, продолжил диетолог.

«Практически вся селедка заражена гельминтами, поэтому ее надо вымораживать при температуре минус 28-30 градусов в течение двух недель. При производстве в заводских условиях это всегда делают, там есть специальные камеры для этого. А в домашних условиях ее просто фасуют с засолом и распространяют по рынкам в белых ведрах, поэтому есть риск приобрести селедку с «обитателями» – с гельминтами», –предупредил Ковальков.

По его словам, гельминты не просто обитают в кишечнике зараженного человека, они могут приводить к серьезным заболеваниям сердца, легких и даже мозга.

«Гельминты – паразитические черви, это чужие внутри нас. Они могут жить в кишечнике, могут попадать в кровь, способны поражать важные внутренние органы: сердце, легкие, головной мозг», – пояснил Ковальков.

Безопасна только та селедка, которая продается в магазинах, уверен диетолог.

Но даже самая качественная селедка может быть вредна для людей с заболеваниями почек, а также с ожирением, поскольку это продукт с высоким содержанием соли, добавил врач.

Напомним, в конце декабря на борту Международной космической станции (МКС) российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров приготовили для коллег селедку под шубой: им пришлось приспособить рецепт к условиям космоса.