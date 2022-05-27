Российским экспортерам посоветовали избавиться от «токсичной» валюты

Российским экспортерам лучше продавать евро, так как эта валюта стала «токсичной» после решения недружественных стран заморозить часть активов, выразил мнение финансист Александр Лосев.

«Когда наши финансовые власти предлагают экспортерам оставлять часть валютной выручки, они «подставляют» экспортеров тем самым под возможную конфискацию со стороны недружественных стран. То, что делает Еврокомиссия, это означает, что все экспортеры под риском конфискации, поэтому решение о том, что экспортерам можно продавать 50 процентов валютной выручки, может обернуться катастрофой для экспортеров», – сказал Лосев РИА «Новости».

Он выразил мнение, что поставщикам российских товаров следовало бы обменять все евро на рубли. «Целесообразно было бы экспортерам продавать всю валютную выручку, не держать евро, так как это токсичная валюта. Пока доверие в финансовых и торговых отношениях могут вызывать юань и швейцарский франк», – считает финансист.

Как считает эксперт, та основа современной мировой экономики, мировых финансов, которая базировалась на праве собственности, на независимости центральных банков, на том, что их деньги отделены от средств правительства и бизнеса, что они неприкасаемые – это все рушится. Это значит, что евро нельзя будет использовать в качестве резервной валюты, уверен Лосев.

«Если Европа рушит свои основы, значит она переходит к какой-то другой экономической модели – «большевиков», «троцкистов», кого угодно, но только не той модели, на которой выстраивался европейский капитализм и мировая экономическая система. Видимо, мы на пороге чего-то нового или, наоборот, очень забытого старого, когда такие неправовые действия в отношении имущества и средств частных лиц на уровне государств в конечном итоге приводят к нарушениям экономических систем, которые так долго выстраивались», – заключил эксперт.

Накануне еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что страны ЕС заморозили активы Центробанка России примерно на 23 млрд евро. Днем ранее стало известно, что государства Евросоюза также заморозили материальные активы, такие как яхты и виллы, на сумму около 10 млрд евро. При этом ЕС решил изучить возможность восстановления Украины за счет замороженных российских активов. Комментируя ситуацию, президент России Владимир Путин подчеркнул, что нарушение международных правил и воровство чужих активов не доводит до добра тех, кто принимает такие решения.

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