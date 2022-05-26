В Москве открылся центр обучения волонтеров для отправки в Донбасс

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26 мая, четверг | Последнее обновление — 17:44 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Роскосмос решил развернуть орбитальную группировку над Украиной
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Принесет ли успех и решающий перелом в боевых действиях доставленное западными странами на Украину небольшое число современных вооружений и военной техники? «Это вряд ли», – сказал бы легендарный красноармеец Сухов.
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Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Москве открылся центр обучения волонтеров для отправки в Донбасс
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Центр обучения волонтеров для работы в Донбассе и освобожденных территориях открыли в Москве «Молодая Гвардия Единой России» и «Волонтерская Рота Боевого Братства». Добровольцы пройдут специальное тестирование, по итогам которого будет формироваться команда волонтеров, сообщил председатель движения «Молодая Гвардия Единой России» Антон Демидов.
Обучение будут проводить добровольцы, имеющие опыт оказания помощи беженцам в ЛДНР, а также специалисты в области медицины, психологии и физической подготовки, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Уже на протяжении нескольких месяцев мы оказываем помощь жителям ЛДНР. К нам поступает большое количество заявок от желающих поехать на Донбасс в качестве волонтера, поэтому мы приняли решение открыть центр обучения добровольцев. Волонтеры из разных регионов будут учиться по нескольким направлениям: первая медицинская помощь, психология и физическая подготовка. Обязательно по итогам курса будем проводить специальное тестирование. Нам важно, чтобы люди не просто прослушали лекции, а были действительно готовы к тяжелой работе», – сказал Демидов.
Напомним, с 30 марта на территории ДНР постоянно находится отряд добровольцев «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства». Они работают в пунктах временного размещения в поселке Володарское, селе Безыменное и в Мариуполе: оказывают помощь жителям, работают с детьми, ведут работы по поиску пропавших людей. Ежедневно «Молодая Гвардия Единой России» и «Волонтерская Рота» получают огромное количество заявок на адресную помощь на территории Донбасса.
Украинские власти признали ситуацию на Луганщине близкой к критической
Российские войска наступают на Луганщине по всем направлениям одновременно, заявил глава подконтрольной Киеву Луганской администрации Сергей Гайдай.
Гайдай сообщил, что российские силы «атакуют Северодонецкое направление, в Горной громаде со стороны Золотого и Катериновки, возле Попасной со стороны Камышевахи, и Луганскую Чернобаевку – Белогоровку». При этом трасса «Лисичанск–Бахмут» полностью простреливается». «Ситуация на грани критической», – заявил он в Telegram.
Напомним, российские войска в Донбассе осуществили прорыв целых участков очень символических рубежей, началось образование «малых котлов» окружения частей ВСУ на ряде ключевых направлений. Украина несет катастрофические потери.
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Опубликованы кадры захваченных российскими десантниками укрепленных позиций ВСУ
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Минобороны опубликовало кадры захваченных укрепленных позиций войск Украины штурмовыми группами воздушно-десантных войск.
На кадрах видны хорошо оборудованные протяженные траншеи по полному профилю, бетонный бункер, тела украинских военнослужащих, препарат и шприц, найденные на позиции, предположительно, так называемый боевой наркотик, американская амуниция, передает РИА «Новости».
Как при этом отметили в Минобороны, в ходе продвижения передовых подразделений ВДВ были вскрыты хорошо укрепленные полевые позиции украинских войск. Подразделения разведки и расчеты дронов передали координаты обнаруженных позиций артиллерии.
«Во время артиллерийского удара из артиллерийских орудий и минометов противник понес потери и при непосредственном соприкосновении с подразделениями ВДВ подразделения ВСУ бросили свои позиции и отступили», – сообщили в военном ведомстве.
Как рассказал заместитель командира парашютно-десантной роты Владимир, военные действовали двумя штурмовыми группами. «Националисты оказывали плотное сопротивление, но благодаря слаженным и уверенным действиям рота полностью выполнила свою задачу и в указанное время овладела выгодным рубежом», – отметил он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские десантники в ходе спецоперации на Украине проявляют себя блестяще.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Запорожская область Украины захотела войти в состав России
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Когда Запорожская область будет полностью освобождена от украинских сил, регион возьмет курс на вхождение в состав России, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
Рогов заявил, что «будущее у Запорожской области может быть только одно – она должна быть в составе России, должна стать полноценным субъектом Российской Федерации». Он подчеркнул, что «не нужны серые зоны, не нужна Запорожская народная республика», передает РИА «Новости».
«Мы хотим быть частью России, как всегда и были раньше на протяжении сотен лет. Мы всегда были передовой частью Российской империи. Население Запорожской области абсолютно русское по ментальности, поэтому для полноценной адаптации понадобятся считанные месяцы», – сказал Рогов, добавив, что «все больше людей активно выступают за сближение с Россией».
Рогов сообщил, что конкретные шаги по воссоединению с Россией определят после освобождения областного центра – города Запорожье. Он отметил, что «уже освобождено от украинских националистов и находится под контролем российской армии две трети области». Он выразил уверенность, что областной центр также «будет освобожден».
По словам Рогова, «украинские националисты тоже понимают, что Запорожье они не удержат, поэтому уже сейчас выводят из города свои активы и вывозят семьи». «Все к тому идет, что город будет освобожден», – сказал он, добавив, что Запорожская область может занять достойное место в Южном федеральном округе.
Напомним, в освобожденной российскими войсками части Запорожской области введена бивалютная зона, можно рассчитываться как в гривнах, так и в рублях.
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В ЛНР заявили о взломе обороны ВСУ на Светлодарской дуге
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Взломана оборона украинских силовиков в Донбассе, в частности на Светлодарской дуге, сообщил посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник.
«Украинская оборона сыплется... В Горском – котел уже закрылся. Идет активный штурм Горского и Золотого. Продвижение миротворческих сил происходит в сторону Малорязанцево, Волчеяровки», – написал он в своем Telegram-канале.
При этом Мирошник добавил, что часть стратегической трассы Лисичанск – Артемовск (Донецкая область) под полным огневым контролем союзных сил.
Также, по его словам, перемещение по нему украинских формирований практически невозможно. «Предпринимаются попытки перемещения только мелкими группами и по полям. Попадают под огонь союзных сил и уничтожаются. Ни ротация живой силы, ни подвоз боекомплекта и снабжения в Северодонецк и Лисичанск практически невозможны», – отметил посол.
Мирошник проинформировал, что «после взлома» Светлодарской дуги и взятия под контроль ряда населенных пунктов союзными войсками «некогда монолитная оборона украинских формирований посыпалась».
Ранее глава подконтрольной Киеву Луганской администрации Сергей Гайдай признал, что ситуация на Луганщине близка к критической – российские войска наступают по всем направлениям одновременно. По его словам, российские силы «атакуют Северодонецкое направление, в Горной громаде со стороны Золотого и Катериновки, возле Попасной со стороны Камышевахи, и Луганскую Чернобаевку – Белогоровку».
Напомним, российские войска в Донбассе осуществили прорыв целых участков очень символических рубежей, началось образование малых котлов окружения частей ВСУ на ряде ключевых направлений. Украина несет катастрофические потери.
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Саперы обнаружили заложенную националистами «грязную бомбу» в больнице Мариуполя
Российские саперы обезвредили самодельную радиоактивную бомбу, которую украинские националисты заложили в радиологическом отделении Мариупольского онкологического диспансера.
«Заминированным оказался массивный гамма-терапевтический аппарат, который использует радиоактивное излучение для лечения онкологических больных. Если бы данное устройство было активировано, то взрыв мог бы уничтожить здание радиологического отделения и травмировать находящихся недалеко от него людей. При определенных условиях после такого взрыва могла бы возникнуть опасность радиоактивного заражения близлежащей местности», – передает «Звезда» рассказ саперов.
Как отметила заместитель главврача онкодиспансера Нина Недвига, до этого военные обнаружили растяжки в палатах, а на территории больницы были найдены неразорвавшиеся снаряды. «Я никогда не думала, что свои могут такое делать. Я считаю, что это бесчеловечно», – высказалась она.
В общей сложности российские саперы обнаружили два дистанционно управляемых взрывных устройства.
«Похоже, трагедия не случилась потому, что националисты торопились и не успели доделать работы. Саперы вместе со взрывным устройством нашли пульт, возможно, им и должны были подорвать устройство», – рассказал корреспондент «Звезды» Владислав Кустов.
В данный момент российские саперы вывезли взрывчатые вещества в местность, где нет жилых домов. Обнаруженную опасную бомбу они намерены уничтожить на специальном полигоне.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Новые группы украинских военных в Донбассе публично отказались выполнять приказы
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Бойцы Черкасской теробороны и 46-го отдельного стрелецкого батальона ВСУ отказались выполнять боевые задания на территории ЛНР и ДНР из-за недостатка вооружений, отсутствия еды, воды, связи и медицинской помощи. В ответ на это официальный Киев обвинил их в дезертирстве, с чем бойцы категорически не согласны.
«Мы, бойцы Черкасской территориальной обороны с местом дислокации в городе Смела, по неустановленным причинам были переведены в состав Луганской территориальной обороны. В настоящее время мы дислоцируемся в Донецкой области и записываем это обращение для разъяснения ситуации, которая сложилась в нашем батальоне», – говорится в заявлении украинских бойцов.
«22 мая в устной форме командиром батальона нам была доведена информация про выезд «на ноль». Оценив задание, которое мы получили, при предварительном обследовании места выезда стало понятно, что для его выполнения необходимо наличие тяжелого вооружения, которым мы не владеем. Поэтому выполнение задания невозможно. Об этом мы предупредили руководство батальона», – констатируют бойцы.
«После по приказу командира нами было сложено оружие, боекомплект, бронежилеты и шлемы. В настоящее время нам угрожают арестом. Фактически никто из нас не отказывался от выполнения своих обязанностей. Все готовы защищать свою родину. Но имея лишь автоматы – это невозможно», – посетовали бойцы теробороны.
В заявлении также отмечается, что после первого выезда «на ноль» «мы имеем двух «двухсотых» и много «трехсотых» по госпиталям, а также больных, которых не хотят признавать такими». «Нам отказывают в квалифицированной помощи и лечении. Финансирование батальона отсутствует, о чем сказал сам комбат. Правового подтверждения перевода нашей роты нет, а сам факт перевода, по нашему мнению, является незаконным», – полагают бойцы.
«В настоящее время руководство батальона пытается отправить нас в местную военную прокуратуру, у которой предвзятое отношение к нашей роте. Отдавая устные приказы о выходе на боевые позиции, руководство делает из нас пушечное мясо. Мы добровольно пришли на службу и хотим принести пользу стране. Просим нас услышать и помочь», – говорится в сообщении.
Со схожим заявлением выступили и бойцы 2-й роты 46-го отдельного стрелецкого батальона ВСУ. «После двухнедельного боевого слаживания мы вышли на боевые позиции. По словам командира батальона, мы должны были отправиться в Запорожье. Но прибыли мы в Луганскую область под город Попасную, где получили задание занять боевые позиции и обороны возле села Камышеваха», – говорится в очередном заявлении.
«С первых минут прибытия на свои позиции мы были обстреляны минометным огнем. Несмотря на это, мы начали окапываться. Первые сутки мы продержались под огнем, но нам не доставили ни воды, ни еды. Радиостанций и связи у нас не было. При ранениях медслужбы не приезжали, из-за чего погиб один боец», – говорят представители батальона.
«После того, как нас начали атаковать вертолетами, самолетами и «градами», мы приняли решение отступить с наших позиций. Через 10 минут наши позиции были накрыты. Если бы мы остались там – никто бы не выжил. Сейчас высшее командование хочет сделать из нас дезертиров. Мы просим дать этому правовую оценку», – говорится в заявлении.
Кроме того, другие бойцы батальона пожаловались на то, что они «пошли против артиллерии и авиации с вооружением времен Первой и Второй мировых войн». «И вот с этим мы должны были воевать против вертолетов, которые безбожно обсыпали нас, и артиллерии, которая все большим калибром сравнивала наши окопы с землей», – жалуется боец.
Напомним, ранее украинские военные из 115-й бригады, которые записали обращение к Владимиру Зеленскому с заявлением об отказе выполнять боевое задание в Северодонецке, были отправлены в СИЗО.
По словам военнослужащих, их отправляют на верную смерть. А от руководства нет никакого уважения к людям. Они также выразили желание иметь надежный тыл и надлежащее командование.
До этого Верховная рада Украины решила не рассматривать законопроект, предполагающий разрешать офицерам убивать солдат за дезертирство, его отзовут, заявил депутат от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Александр Бакумов.
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В ЛНР заявили о взятии Северодонецка в оперативное окружение
Город Северодонецк взят в оперативное окружение силами Народной милиции ЛНР и Вооруженными силами России, заявил офицер Народной милиции республики Андрей Марочко.
«Мы с трех сторон плотно закрыли данный населенный пункт. Перемещение из Северодонецка осуществляется только по одному единственному мосту, который также находится под нашим огневым контролем. Поэтому на данный момент можно говорить, что город Северодонецк находится в оперативном окружении», – заявил Марочко в эфире Первого канала, передает ТАСС.
Ранее в среду посол ЛНР в Москве Родион Мирошник в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что в Северодонецке наступление проводится с трех сторон, часть районов уже контролируются союзными войсками.
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Посол ЛНР рассказал о наступлении на Северодонецк и Лисичанск
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«В Северодонецке наступление идет с трех сторон, некоторые районы уже контролируются союзными войсками», – сказал газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. Ранее в республике сообщили о взломе украинской обороны на Светлодарской дуге.
«Наступление войск ВС РФ и подразделений ЛНР в окрестностях Северодонецка и Лисичанска идет с учетом городских условий. Вокруг городов зачищаются населенные пункты. При этом все делается с тем, чтобы избежать лишнего кровопролития и ненужных жертв. Поэтому наши войска не спешат, и у нас нет какой-либо даты, к которой непременно нужно освободить оба города», – сказал посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник.
«Сперва по каждому району «отрабатывают» артиллерия и силы ВКС России, затем заходит спецназ и зачищает дом за домом, улицу за улицей. Трудность создает то, что в многоэтажной застройке Северодонецка оборудованы укрепрайоны и огневые точки украинских бойцов. Кроме того, украинские отряды прикрываются мирными жителями», – пояснил собеседник.
Дипломат подчеркнул: украинское командование само констатирует сдачу позиций и на этом фоне пытается искать пути передислокации войск в Славянск и Краматорск. «Но сейчас Северодонецк и Лисичанск находятся «в мешке» – ротация и поставка боеприпасов или продуктов питания для ВСУ в значительных объемах там крайне затруднена. Так что, думаю, у них ничего не получится», – отметил Мирошник.
При этом, по его словам, на фоне поражений украинские военные начинают повсеместно – и в ЛНР, и в ДНР – применять тактику стрельбы снарядами по скоплениям мирных жителей. «По цеху на территории предприятия «Северодонецкое объединение Азот» был выстрел со стороны Лисичанска. В итоге были убиты четыре человека, еще трое находятся в тяжелом состоянии», – сказал собеседник.
Что касается численности войск противника, то, как сообщил Мирошник, в районе Горского и Золотого, где сейчас ведется активный штурм позиций ВСУ союзными войсками, сосредоточено около двух тысяч украинских бойцов.
«Суммарно в Северодонецке и Лисичанске воюют около девяти тысяч украинцев, причем в большинстве своем это бойцы территориальной обороны и нацбаты. Представителей ВСУ там совсем немного. Нацбаты понимают, что им грозят большие сроки после сдачи в плен, поэтому занимают непримиримую позицию. Кроме того, они терроризируют и препятствуют сдаче бойцов тербатов, которые недавно были переброшены сюда с запада Украины», – добавил Мирошник.
Ранее посол ЛНР сообщил, что после взлома Светлодарской дуги и взятия под контроль ряда населенных пунктов союзными войсками, некогда монолитная оборона украинских формирований стала разрушаться. Сейчас продвижение миротворческих сил идет в сторону Малорязанцево и Волчеяровки. «Светлодарск освобожден народной милицией ЛНР. Местные жители с ликованием встречают освободителей!» – написал Мирошник в своем Telegram-канале.
При этом он напомнил про «нацистский характер ведения войны боевиками» и анонсировал их новые провокации против мирных жителей. Кроме того, представитель ЛНР со ссылкой на местных жителей сказал, что во вторник вечером и ночью часть украинских боевиков пыталась скрытно покинуть пригороды Лисичанска – городок Приволье и село Шепилово.
«Большая часть стратегической трассы Лисичанск – Артемовск под полным огневым контролем союзных сил. Предпринимаются попытки перемещения только мелкими группами и по полям. Попадают под огонь союзных сил и уничтожаются, несут серьезные потери. Ни ротация живой силы, ни подвоз боекомплекта и снабжения в Северодонецк и Лисичанск практически невозможны», – отметил он.
Также в среду силы ЛНР освободили поселок Тошковка, заявил официальный представитель республиканской народной милиции Иван Филипоненко. Он подчеркнул, что украинские войска, оставляя территорию, «тотально уничтожают» всю гражданскую инфраструктуру и дома мирных жителей. Представитель НМ ЛНР также продемонстрировал пустые ящики от боеприпасов, оставшиеся на позициях ВСУ, указав на их иностранную маркировку, сообщает РИА «Новости».
Ранее глава подконтрольной Киеву Луганской администрации Сергей Гайдай признал, что ситуация на Луганщине близка к критической – российские войска наступают по всем направлениям одновременно. По его словам, российские силы «атакуют Северодонецкое направление, в Горной громаде со стороны Золотого и Катериновки, возле Попасной со стороны Камышевахи, и Луганскую Чернобаевку – Белогоровку».
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Американские СМИ заявили о провале попытки США изолировать Россию
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Страны за пределами США и Европы склонны рассматривать спецоперацию России на Украине как региональный конфликт, а не как глобальный кризис, из чего американские СМИ сделали вывод, что США не смогли убедить весь мир безоговорочно поддержать Украину.
«В большей части остального мира ответный пыл, очевидный для Запада на действия России на Украине, отсутствует. Вместо этого такие страны, как Индия, Бразилия, Мексика, Южная Африка, Турция и Индонезия, остались в основном пассивны, действуя преимущественно для защиты своих экономических и стратегических интересов», – пишет портал Politico.
Уточняется, что конкретная политика остальных стран различна. Так, Индия воздержались от всех резолюций ООН, направленных на наказание России. Другие страны проголосовали только за некоторые из них. Но все они отказались публично критиковать Россию, а некоторые, в частности, Индия, «окончательно обозлились» на США. Тем же путем пошла даже Саудовская Аравия, которая долгое время поддерживала тесные военные связи с США, и отвергла просьбу Вашингтона прокачать больше нефти, чтобы ослабить рост цен после введения западных санкций в отношении России.
Источники сходятся во мнении, что другие страны поставили свои национальные интересы выше призывов США изолировать Россию и ввести санкции против нее. Так, Израиль и Турция отказались публично осудить Россию и в данный момент всеми силами пытаются сохранить дипломатические отношения, а также возможность выступать в качестве посредников между Киевом и Москвой.
Укрепить экономические связи с Россией удалось Индии, которая после введения ряда пакетов антироссийских санкций воспользовалась льготными ценами на энергоресурсы и закупила российской нефти в два раза больше, чем за весь 2021 год.
По информации издания, остальные страны пошли путем сосредоточения на содействии урегулированию ситуации на Украине путем переговоров, а не на использовании войны как повода для изоляции России, а тем более для ее ослабления.
Таким образом, произошедшее расхождение во взглядах гарантирует, что усилия США низвести Россию до статуса изгоя потерпят неудачу – не потому, что многие страны поддерживают российскую спецоперацию, а потому, что они хотят защитить собственные интересы, которые завязаны на эффективном взаимодействии с Москвой, подчеркивает издание. Более того, по мнению издания, остальные страны уверены, что публичное осуждение России ничего не даст для прекращения боевых действий на Украине.
Ранее китайские СМИ заявили, что ЕС все сильнее страдает от энергетического кризиса, население и предприятия охвачены паникой, при этом в Европе признают, что отказ от российских энергоресурсов нанесет еще больший вред.
До этого агентство Bloomberg сообщило, что экономика Евросоюза оказалась под угрозой рецессии на фоне кризиса на Украине и связанных с ним антироссийских санкций.
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Посол ЛНР оценил законопроект Рады Украины об убийстве дезертиров ВСУ
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«Власти Украины пытаются силой затащить людей на боевые позиции и заставляют их воевать под страхом смерти. Но это может возыметь обратный эффект», – заявил газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя поступившее в Раду предложение разрешить офицерам ВСУ убивать дезертиров.
«Запал патриотизма у воюющих украинцев иссяк, а информационной накачки уже недостаточно. Таким образом некоторые украинские политики пытаются заставить людей выйти на позиции под страхом смерти. Все это происходит на фоне непрекращающихся поставок вооружения со стороны Запада», – сказал посол ЛНР в России Родион Мирошник.
По словам дипломата, столь жесткие меры могут привести к обратному эффекту. «Практически никто из Рады не состоит в вооруженных формированиях. Их дети призывного возраста давно вывезены за границу. Более того, окружение Зеленского зарабатывает баснословные деньги в условиях войны, а население страны отправляется на верную смерть. Граждане Украины должны осознать суть происходящего», – уверен Мирошник.
«Что касается самого законопроекта, то пойти против офицеров ВСУ простые военные, скорее всего, не решатся. Но выбор, который им придется сделать, очевиден: либо найти способ сложить оружие и сдаться в плен, либо пойти против заградотрядов и режима Зеленского, который принуждает их воевать за чуждые им интересы», – заключил Мирошник.
Накануне депутат Рады, член партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Марьяна Безуглая внесла законопроект, предлагающий разрешить офицерам вооруженных сил Украины (ВСУ) убивать солдат, самовольно покинувших позиции или отказавшихся выполнять приказ.
Законопроект внесен в базу данных Рады. Изменения предлагается внести в статут внутренней службы вооруженных сил Украины об обеспечении возможности прекращения криминальных правонарушений в условиях особого периода, передает РИА «Новости».
В действующей версии документа указано, что «в боевой обстановке командир (начальник) может применить оружие или отдать подчиненным приказ о его применении, если иным способом невозможно прекратить криминальное правонарушение, при этом не причиняя смерти военнослужащему». Проектом предлагается исключить из документа последнюю часть фразы – «при этом не причиняя смерти военнослужащему».
Ранее российское Министерство обороны информировало о массовом дезертирстве военнослужащих из рядов вооруженных сил Украины.
Накануне в Народной милиции ЛНР дали украинским силовикам шанс выйти из окружения под Северодонецком через небольшое узкое горлышко в направлении Краматорска. В прошлый четверг посол ЛНР в России Родион Мирошник в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказал о панических настроениях в рядах ВСУ в Северодонецке. Ранее в тот же день брошенные командованием солдаты ВСУ в Северодонецке записали обращение к Владимиру Зеленскому и главкому ВСУ Валерию Залужному, в котором пожаловались на отсутствие командования, тяжелой техники, подкреплений и отказались выполнять боевые задачи.
Глава ДНР призвал ускорить военную операцию на севере республики
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Операцию на севере Донецкой народной республики важно ускорить: Киев перекрыл воду для Донецка, Макеевки, Горловки и наверняка взорвет другие гидроузлы, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Для нас очень важным является северное направление. Именно сейчас – в контексте поставок воды, обеспечения водой городов Донецк, Макеевка, Горловка. Именно там, где сейчас тяжелая ситуация с водообеспечением. Связано это с тем, что противник при первой возможности перекрыл поставки воды, а с учетом того, что еще шесть подъемов, шесть участков опасных на протяжении там к Славянску находятся, то нам нужно ускоряться», – передает РИА «Новости» его слова.
По мнению Пушилина, «ни для кого не секрет, что если у противника будет возможность взорвать любые узлы водообеспечения, то противник применит это на практике».
«Поэтому нам еще нужно иметь запас времени, чтобы восстановить (водообеспечение), по крайней мере, до холодного времени года, потому что иначе ситуация может разворачиваться крайне сложно – с промерзанием коммуникаций водных и прочими вытекающими отсюда сложностями», – добавил глава ДНР.
Пушилин также рассказал, что армия ДНР вошла в Херсонскую, Запорожскую и Харьковскую области, подчеркнув, что речь идет не об освобождении Харькова, а о защите республик «в полном объеме».
«То есть по сути эта освободительная операция про одно и то же: невозможно было защитить республики, только выйдя на границы Донецкой и Луганской народных республик, – мы просто отодвинули бы противника. Но те обстрелы, та агрессия со стороны Украины продолжалась бы неограниченный период времени», – пояснил он.
Глава ДНР выразил уверенность, что при поддержке Запада угроза со стороны Киева приобрела бы более серьезные масштабы, а обстрелы продолжились бы на новой линии соприкосновения.
До этого Пушилин заявил, что выход сил ДНР и ЛНР на границу республик не мог обеспечить их защиту. Он подчеркнул, что «обстрелы» и «агрессия» со стороны Украины «продолжались бы неограниченный период времени». Учитывая, что Киев получал поддержку от стран Запада, «это приобретало бы более серьезные масштабы».
Напомним, Пушилин снял запрет на ввоз товаров из Харьковской, Херсонской и Запорожской областей Украины на таможенную территорию ДНР. Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Светлодарск перешел под оперативный контроль сил республик Донбасса
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Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил о переходе города Светлодарска под оперативный контроль сил республик Донбасса, продолжается зачистка.
«Также под оперативный контроль наших сил перешел Светлодарск, продолжается зачистка вражеского элемента», – говорится в Telegram-канале штаба.
Светлодарск находится в 18 километрах от Дебальцево в ДНР. В городе находится одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций – Углегорская ТЭС.
Первые сообщения о взятии Попасной появились в соцсетях. Как заявил бывший ополченец Донбасса и блогер Владлен Татарский, «24-я механизированная бригада разгромлена и отошла из города». Сейчас известно о начале зачистки города и его разминировании. Утром в субботу посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщал, что Народная милиция ЛНР и ВС России взяли под контроль здание администрации Попасной.
Попасная находится в западной части Луганской народной республики. Через город проходят автодороги на Артемовск и Красноармейск, а также на Лисичанск и Светлодарск. До начала активных боевых действий в феврале этого года население составляло около 20 тысяч человек. После начала вооруженного конфликта на востоке Украины город непродолжительное время был под контролем ЛНР, но с июля 2014 года перешел под власть Киева. Первые военные сводки оттуда появились в середине марта этого года.
Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты рассказали, что взятие Попасной – это знаковая победа российских и луганских военных. Жесточайшие бои велись за каждый дом, но теперь самая профессиональная и боеспособная группировка ВСУ будет вынуждена капитулировать.
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В ДНР заявили о планах блокировать Авдеевку
Силы Донецкой народной республики (ДНР) не будут входить в Авдеевку, город будет блокирован, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире Первого канала.
«В Авдеевку мы не заходили и не планируем заходить. <…> После того как город будет полностью блокирован – после этого будем разбираться», – передает его слова ТАСС.
Басурин пояснил, что одна из проблем с Авдеевкой заключается в том, что украинские военные с территории коксохимического завода ведут обстрелы по Донецку и Ясиноватой «в надежде, что [силы ДНР] ответным огнем будут уничтожать их артиллерийские расчеты, и при этом будет страдать коксохим».
Ранее Басурин заявил, что подразделения ДНР ведут тяжелые бои против ВСУ в районе Авдеевки, а также Горловки, Марьинки и Новомарьинки.
ЛНР сообщила об освобождении Светлодарска
Светлодарск освобожден от украинских сил, сообщил официальный представитель народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
«Войска ЛНР освободили Светлодарск. Над администрацией города поднято Знамя Победы!» – сообщила народная милиция в Telegram.
Напомним, утром 24 мая штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил о переходе города Светлодарска под оперативный контроль сил республик Донбасса. В сообщении указывалось, что «продолжается зачистка» города от «вражеского элемента». Светлодарск находится в 18 км от Дебальцево в ДНР. В городе находится одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций – Углегорская ТЭС.
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Кадыров призвал украинских военнослужащих «проснуться»
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У украинских военнослужащих есть выбор: добровольно сложить оружие и вернуться к своим семьям или получить билет в один конец, пора уже проснуться, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Пора бы уже проснуться. У украинских военнослужащих все еще есть выбор – добровольно сложить оружие и вернуться к своим семьям. В противном случае билет в один конец им обеспечен. Лично я советую не затягивать с решением, потому как наступление освободительной армии продвигается крайне быстро», – написал он в своем Telegram-канале.
Он также добавил, что количество украинских военнослужащих, «осознавших истинную сущность киевского режима», растет с каждой минутой. «Они отказываются умирать, защищая интересы марионеточного государства. Их можно понять, ведь они обмануты, как и миллионы их соотечественников», – отметил Кадыров.
По его словам, молодых людей, никогда до этого не державших в руках оружие, выставили на фронт «словно пушечное мясо». «Тысячи погибших украинских солдат и еще больше раненых. И все это ради чего? Ради сохранения теплого кресла Зеленского и всей остальной погани? Ответ на этот вопрос – да. Это именно то, ради чего идут на верную смерть молодые украинцы», – подчеркнул глава Чечни.
Резюмируя, Кадыров призвал добровольно сложить оружие, так как «победа России неизбежна». «Мой дорогой БРАТ, помощник Главы ЧР по силовому блоку Апты Алаудинов, не раз призывал противоборствующую сторону сложить оружие добровольно, оставить эти бессмысленные попытки сопротивления. Победа России неизбежна, потому как мы боремся за правое дело, за свободу и мир без национализма в Донбассе и на всей Украине», – отметил он.
Ранее глава Чечни заявил о разгроме неприятеля в окрестностях города Попасная и успешном продвижении бойцов в Луганской народной республике. В тот же день в Народной милиции ЛНР рекомендовали украинским силовикам воспользоваться шансом и выйти из окружения под Северодонецком через узкое горлышко в направлении Краматорска.
В прошлый четверг посол ЛНР в России Родион Мирошник в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказал о панических настроениях в рядах ВСУ в Северодонецке. Ранее в тот же день брошенные командованием солдаты ВСУ в Северодонецке записали обращение к Владимиру Зеленскому и главкому ВСУ Валерию Залужному, в котором пожаловались на отсутствие командования, тяжелой техники, подкреплений и отказались выполнять боевые задачи.
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