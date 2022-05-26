Летчик Ярошенко решил заняться общественной работой

Российский летчик Константин Ярошенко, отсидевший 12 лет в американской тюрьме, планирует в ближайшее время заняться общественной работой и помогать возвращать россиян, которые находятся в заключении за рубежом.

«Нужно поддерживать всех наших россиян, которые находятся в американских тюрьмах, тем более в настоящее время, когда отношения между РФ и США хуже некуда. Я бы сейчас сделал все, чтобы вернуть наших граждан на родину, в особенности Виктора [Бута], Романа Селезнева и других граждан, которые там находятся», – передает ТАСС слова Ярошенко.

«У меня сейчас настрой такой, [что] все мои знания, умения, может быть, как-то пригодятся в российской общественной жизни, [чтобы] показать, какие американцы по факту. <...> Я бы очень хотел попытаться привлечь к ответственности или хотя бы просто показать мировому сообществу все факты нарушений американскими властями фундаментальных международных законов», – добавил он. Ярошенко уточнил, что в данный момент не планирует возобновлять летную деятельность. По его словам, 12 лет – это очень большой перерыв, также ему требуется долгое медицинское восстановление.

Ярошенко рассказал, что восстановление здоровья после 12 лет заключения в американской тюрьме займет не один год.

«Скорее всего, пилотом я уже быть не могу по состоянию здоровья. Американцы по факту сделали из меня инвалида. 12 лет назад я был пилотом гражданской авиации. <...> У меня будет очень долгое медицинское восстановление», – сказал Ярошенко. Он уточнил, что психологически уже пришел в себя, однако физическое состояние остается тяжелым.

«Сейчас пока пытаюсь сделать все документы. Пошел [в стоматологию] по зубам, зубов нет. Я пока не могу питаться нормально [из-за проблем с зубами]», – добавил он.

Ярошенко рассказал также, что планирует в следующем месяце посетить родной город Ростов-на-Дону, где похоронена его мать.

«Может быть, в следующем месяце. Пока не знаю. <...> Первое, что я сделаю в Ростове, схожу на могилу матери, это номером один сделаю», – рассказал Ярошенко.

Он сказал, что его мать умерла, пока он был в тюрьме. Ярошенко уверен, что она была бы жива, если бы он был дома. «Она билась за меня очень долгие годы, сделала все возможное, чтобы меня вернуть. <...> Не дождалась она, не дождались многие другие мои близкие люди: это и двойняшка моей супруги, мать моей супруги, моя сестра. Эти люди, я считаю, были бы живы, если бы со мной американцы такие вещи не совершали. Они все были бы живы», – отметил летчик.

Ранее в МИД России сообщили, что в результате длительного переговорного процесса 27 апреля состоялся обмен ранее осужденного в России гражданина США Тревора Рауди Рида на российского гражданина Константина Ярошенко, который американским судом в 2010 году был приговорен к 20 годам лишения свободы.

Напомним, Ярошенко, вернувшийся в Россию после заключения в США, рассказал подробности о пережитых на протяжении трех суток пытках на территории Либерии.