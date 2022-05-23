Грузия потребовала уточнить обвинения в «недостаточной поддержке» Украины

Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе публично призвал оппонентов внутри страны и за ее пределами сформулировать, в чем выражены упреки в «недостаточной поддержке» Украины, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

На брифинге он заявил, что власти страны считают такие упреки основанными только на том, что «Грузия не вовлекается в войну». Критику позиции Грузии он назвал «абстрактной».

Ираклий Кобахидзе заявил, что «не было высказано ни одного аргумента, в чем именно не нравится позиция властей Грузии по поводу Украины».

Глава правящей партии еще раз подчеркнул, что Тбилиси не присоединится к экономическим санкциям против Москвы, так как это «не нанесет никакого ущерба России, но окажется тяжким грузом для Грузии и ее народа».

«Получается, что единственное, в чем мы не выразили солидарность народу Украины, это то, что народ Грузии не оказался в аналогичном положении. Радикальная оппозиция и ее иностранные лоббисты раздражены миром в Грузии и экономическим ростом в 14,5% в первом квартале 2022 года», – сказал Ираклий Кобахидзе.

Он призвал конкретизировать, что должна или могла сделать Грузия и не делает для поддержки Украины.

«Готовы выслушать любые аргументы и ответить, только не абстрактную критику», – сказал Ираклий Кобахидзе.

По его словам, что касается получения Грузией статуса страны-кандидата на вступление в ЕС, то Тбилиси на этом направлении далеко опередил по всем параметрам и Киев, и Кишинев.

«Осталось только, чтобы Евросоюз принял политическое решение», – заявил председатель «Грузинской мечты».

Он также отметил, что Украина по отношению к Грузии «зачастую принимает полностью нелогичные решения, к примеру, отзывает посла или говорит о необходимости включения Грузии в войну».

По его словам, «на это со стороны Тбилиси последует жесткий ответ».

В последнее время Тбилиси все чаще и все жестче отвечает на бездоказательные упреки Киева, который недоволен тем, что Грузия не присоединилась к экономическим санкциям против России. При этом Грузия поддерживает Украину во всех политических форматах, занимает первое место среди предоставивших гуманитарную помощь стран, приняла десятки тысяч украинских беженцев.

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