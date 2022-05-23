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Зеленский подписал закон о конфискации активов поддерживающих спецоперацию лиц
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об определении процедуры конфискации активов лиц, поддерживающих военную спецоперацию России, сообщил офис главы украинского государства.
«Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц», принятый Верховной радой 12 мая 2022 года», – передает ТАСС сообщение офиса.
«Процедура выявления и конфискации активов подсанкционных лиц, так или иначе поддерживающих агрессию оккупантов против Украины, позволит быстро и эффективно пополнять украинский бюджет за счет врагов», – приводит слова Зеленского его офис.
Напомним, 12 мая Верховная рада Украины одобрила закон, согласно которому предполагается конфискация имущества у тех, кто поддерживает военную спецоперацию России на Украине.
Политолог: Из Польши на Украину могут приехать до 100 тыс. желающих повоевать с Россией
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«Украина хочет привлечь поляков к боевым действиям против России, поскольку ВСУ испытывает нехватку «человеческого ресурса», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее стало известно, что Зеленский собрался предоставить полякам особый статус на Украине.
«Украинский законопроект об особом статусе граждан Польши на Украине направлен на то, чтобы обеспечить участие польских граждан в боевых действиях против России, не вовлекая при этом НАТО и Польшу как государство», – пояснил программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.
Эксперт напомнил, что за последние два месяца все социологические опросы в Польше показывают, что больше 60% граждан страны уверены в необходимости ведения против России боевых действий – в том или ином виде. «В Польше и среди гражданских, и среди военных невероятное количество желающих повоевать с Россией. Таким образом, Киев дает им юридическую возможность это сделать без риска получить ракетами по Варшаве», – отметил аналитик.
Кроме того, добавил он, Украина условно обезопасит поляков – в случае попадания в плен с ними будут обращаться как с военнопленными, а не как с наемниками. «Если посмотреть всю историю, то практически всегда поляки воевали с украинцами против русских. Вот такую политико-историческую оценку можно дать этому украинскому законопроекту», – сказал собеседник.
«Заметьте, кстати: в последнее время мы все чаще слышим про тероборону на Украине, и все меньше про ВСУ. Поэтому, по замыслу Киева, этот законопроект поможет решить проблемы нехватки «человеческого ресурса» в противостоянии с ВС РФ. Думаю, из Польши повоевать на Украину могут приехать от 50 до 100 тысяч человек», – добавил политолог.
В воскресенье стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде, куда он прибыл вместе с президентом Польши Анджеем Дудой, анонсировал внесение законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши на Украине.
Позже пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров пояснил суть законопроекта. «Надо обратить внимание на тот закон, который приняли в Польше для временно перемещенных лиц из Украины и которым фактически приравняли граждан Украины к гражданам Польши, но без права голосования. Соответственно, на Украине по инициативе президента (Зеленского) будет принят, скажем так, похожий закон», – отметил Никифоров.
По словам пресс-секретаря Зеленского, конкретные положения законопроекта все еще разрабатываются МИД Украины и пока неизвестно и время, когда соответствующий законопроект может быть внесен на рассмотрение в Верховную раду.
Позднее украинский лидер подчеркнул: Украина и Польша избрали один путь, на котором «научились различать врагов, ценить друзей и уважать друг друга».
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Норвегия ответила на требование поделиться с Украиной сверхприбылью от продажи нефти и газа
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Норвегия уже внесла значительный вклад в поддержку Украины, ответил государственный секретарь в министерстве иностранных дел Норвегии Эйвинд Вад Петерссон на требования Польши делиться с Украиной и другими странами сверхприбылью от продажи подорожавшего газа, пишет норвежская газета Aftenposten.
Патерсон оспорил доводы Моравецкого и отметил, что возросшие доходы от нефти и газа в основном идут прямо в нефтяной фонд для будущих поколений норвежцев, сообщает Aftenposten.
«Хотя в результате войны на Украине доходы от продажи нефти увеличились, стоимость фонда упала. С нового года стоимость фонда уменьшилась примерно на 550 млрд норвежских крон, отчасти из-за падения фондового рынка», – отметил Петерссон. По его словам, на норвежскую экономику и норвежских потребителей также повлияло повышение цен на электроэнергию и бензин.
Петерсон добавил, что Норвегия уже внесла значительный вклад в поддержку Украины и пообещал вносить еще больший вклад.
Aftenposten отмечает, что с прошлой осени оценка доходов Норвегии от нефтяной деятельности была скорректирована в сторону увеличения на 237%.
Напомним, премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал Норвегию поделиться с Украиной сверхприбылью от продаж газа и нефти, он заявил, что Норвегия получает свыше 100 млрд евро от продажи подорожавшего газа. «Дорогие норвежские друзья. Это не нормально, это несправедливо. Вы косвенно извлекаете выгоду из войны, развязанной Путиным. Совпадение, конечно, ибо война на Украине не вина Норвегии, но вы косвенно извлекаете выгоду из войны», – сказал Моравецкий.
Зеленский собрался дать полякам особый статус на Украине
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Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде, куда он прибыл вместе с президентом Польши Анджеем Дудой, анонсировал внесение законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши на Украине, сообщила представитель Верховной рады в КС Украины Ольга Совгиря.
«Президент Украины анонсировал внесение в парламент в ближайшее время законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши в Украине», – пояснила народный депутат, передает «УНИАН».
Позже пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров пояснил суть законопроекта об особом статусе граждан Польши на Украине.
«Надо обратить внимание на тот закон, который приняли в Польше для временно перемещенных лиц из Украины и которым фактически приравняли граждан Украины к гражданам Польши, но без права голосования. Соответственно, на Украине по инициативе президента (Зеленского) будет принят, скажем так, похожий закон», - отметил Никифоров.
По словам пресс-секретаря Зеленского, конкретные положения законопроекта все еще разрабатываются МИД Украины и пока неизвестно и время, когда соответствующий законопроект может быть внесен на рассмотрение в Верховную раду.
В воскресенье в Киев с визитом приехал президент Польши Анджей Дуда, он выступил в Верховной раде.
Напомним, Дуда пообещал убрать границу между Украиной и Польшей. Глава МИД России Сергей Лавров указал на Польшу как на единственную страну НАТО, которая желает прямого военного конфликта с Россией. Глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что США и Польша разрабатывают планы установления военно-политического контроля Варшавы над «историческими владениями» на Украине.
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Немецкий генерал назвал бессмысленными поставки тяжелого вооружения Украине
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Поставки тяжелого вооружения Киеву бессмысленны и опасны, заявил бригадный генерал немецкой армии в отставке и экс-советник бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель Эрих Вад.
По его словам, чтобы управлять, в частности, танком Leopard или боевой машиной пехоты Marder необходима многолетняя подготовка. Поэтому с точки зрения ведения боевых действий украинцам они не пригодятся ни сейчас, ни в обозримом будущем, передает РИА «Новости» слова Вада, прозвучавшие в интервью радиостанции Deutschlandfunk.
Военный подчеркнул, что дальнейшие поставки вооружений могут привести к непоправимым последствиям, и Германии следует сосредоточиться на мирных переговорах, а не на военной риторике.
Как Берлин накажет украинского посла, назвавшего канцлера Шольца «обиженной ливерной колбасой»?
«Мы должны думать о продолжающемся конфликте России и Украины с конца. Если мы не хотим третьей мировой войны, рано или поздно нам придется отказаться от мышления в сторону военной эскалации и приступить к переговорам», – отметил Вад, добавив, что не стоит демонизировать российское руководство, убеждая себя, что с Москвой невозможно вести диалог.
К поставкам Украине танков Leopard и БМП Marder Германию регулярно призывает украинский посол в Берлине Андрей Мельник. В своих требованиях он даже дошел до прямых оскорблений в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца, которого назвал «обиженной ливерной колбасой». Причем приносить извинения Мельник отказался. Сам Шольц признался, что словами украинского дипломата не обижен.
Еще один скандал между Берлином и Киевом из-за военных поставок произошел во время разговора главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с главой Минобороны Германии Кристиной Ламбрехт. По информации германских СМИ, Кулеба во время переговоров вышел из себя.
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Украинка за десять дней разрушила приютившую девушку британскую семью
Украинка всего за десять дней разрушила приютившую девушку британскую семью, сообщил журнал The Sun.
София Каркадым в возрасте 22 лет, работавшая во Львове в сфере IТ, покинула Украину и оказалась в семье 28-летней жительницы Западного Йоркшира Лорны Гарнетт. Она и ее муж Энтони предоставили девушке свой дом как убежище. Однако уже спустя десять дней глава семейства поставил крест на десяти годах брака и ушел к новой избраннице, передает РИА «Новости».
В конце концов Лорна предложила Софии съехать из их дома – и Тони съехал вместе с Софией. «Мы очень сожалеем о том, что нам пришлось причинить столько боли, но с Софией у меня возникла такая тесная связь, какой у меня никогда прежде не было», – приводит издание слова мужчины.
Теперь украинка и ее избранник просматривают объявления об аренде квартир, обращая особое внимание на современные апартаменты в центре города, и они уже подали заявку на постоянную визу для девушки.
Ранее пьяные украинцы зарезали поляка на улице в Варшаве.
Батарея «Гиацинт-С» Минобороны уничтожила американские гаубицы М777 ВСУ
Батарея самоходных орудий «Гиацинт-С» уничтожила подразделение 155-миллиметровых гаубиц М777 производства США на вооружении у Украины, сообщило Минобороны.
Видео публикует РИА «Новости».
Ранее Министерство обороны опубликовало кадры боевой работы расчетов 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» и «Акация-М» при выполнении огневых задач по уничтожению бронетехники, укрепленных позиций и командных пунктов Вооруженных сил Украины.
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Кадыров заявил о разгроме неприятеля в окрестностях города Попасная
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о разгроме неприятеля в окрестностях города Попасная и успешном продвижении бойцов в Луганской народной республике.
«Несмотря на ожесточенное сопротивление, продвижение наших бойцов идет успешно. Это наглядно видно на примере населенных пунктов, находящихся в окрестностях города Попасная. Здесь чеченские военнослужащие в пух и прах разгромили неприятеля», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Глава Чечни добавил, что в ЛНР направлены «самые боеспособные подразделения», а их успех – «вопрос времени».
Он также опубликовал кадры зачисток населенных пунктов Луганской народной республики от бандеровских, националистических и наемнических группировок.
В Народной милиции ЛНР дали ВСУ шанс покинуть Северодонецк.
В прошлый четверг посол ЛНР в России Родион Мирошник в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказал о панических настроениях в рядах ВСУ в Северодонецке. Ранее в тот же день брошенные командованием солдаты ВСУ в Северодонецке записали обращение к Владимиру Зеленскому и главкому ВСУ Валерию Залужному, в котором пожаловались на отсутствие командования, тяжелой техники, подкреплений и отказались выполнять боевые задачи.
Напомним, 12 мая посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник рассказал, что под контролем ВСУ осталось не более 5% территории республики, еще идут активные бои на территории Северодонецка, Лисичанска и за Попасной.
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Мэр Энергодара и двое охранников пострадали во время взрыва
В результате взрыва в Энергодаре Запорожской области получили ранения мэр города Андрей Шевчик и двое его охранников, сообщили в местных правоохранительных органах.
«Сегодня в результате взрыва в подъезде дома ранение получил мэр города Энергодара Андрей Шевчик и двое его охранников. Самодельное взрывное устройство направленного действия было заложено в электрощитовом шкафу подъезда дома», – сказал источник, передает ТАСС.
По его словам, в адрес Шевчика от украинской стороны неоднократно поступали угрозы. «В его адрес неоднократно поступали угрозы. Взрыв прогремел в подъезде жилого дома, когда мэр входил», – добавил представитель местных правоохранительных органов.
В пятницу в Минобороны России сообщили, что украинские боевики в городе Гуляйполе Запорожской области занимаются мародерством, избивают и обвиняют в пророссийских взглядах местных жителей.
Напомним, что в ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет переход в рублевую зону и восстановление торговых связей с Крымом.
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В Народной милиции ЛНР дали ВСУ шанс покинуть Северодонецк
Украинские силовики еще могут воспользоваться шансом и покинуть город Северодонецк, за который идут бои в Донбассе, сообщил военнослужащий Народной милиции Луганской народной республики Игорь.
«На данный момент у противника есть шанс выйти из окружения, небольшое узкое горлышко в направлении населенного пункта Краматорск», – приводит РИА «Новости» слова военнослужащего Народной милиции ЛНР, стоящего на позициях под Северодонецком.
Он уточнил, что пока украинские военнослужащие не воспользовались данным шансом, однако их «дожмут».
В прошлый четверг посол ЛНР в России Родион Мирошник в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказал о панических настроениях в рядах ВСУ в Северодонецке. Ранее в тот же день брошенные командованием солдаты ВСУ в Северодонецке записали обращение к Владимиру Зеленскому и главкому ВСУ Валерию Залужному, в котором пожаловались на отсутствие командования, тяжелой техники, подкреплений, и отказались выполнять боевые задачи.
Напомним, 12 мая посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник рассказал, что под контролем ВСУ осталось не более 5% территории республики, еще идут активные бои на территории Северодонецка, Лисичанска и за Попасной.
Зеленский назвал Украину и Польшу «сестрами»
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Украина и Польша избрали один путь, на котором научились различать врагов, ценить друзей и уважать друг друга, сказал Зеленский во время выступления в Верховной раде по случаю визита в Киев президента Польши Анджея Дуды.
«Сегодня мы с Анджеем понимаем друг друга с полуслова. Наши парламенты, правительства и в целом наши народы понимают друг друга как никогда. И неважно кириллица или латиница, неважно, как мы пишем «воля» и «независимость». Важно, что эти вещи украинцы и поляки говорят одинаково. И одинаково готовы их защищать. Украина делает это уже. На самой передовой. Защищает не только себя, но и всю Европу», – отметил Зеленский, передает «УНИАН».
По его мнению, поляки это знают, ценят, уважают, помогая Украине как братья и союзники. В частности, Польша является одним из лидеров не только в поддержке Украины, но и в защите и продвижении санкций, которые необходимы, чтобы принудить Россию к миру.
Он поблагодарил за поддержку всех поляков, назвав польские города, которые являются городами-побратимами украинских городов.
«Почти все наши города являются побратимами польских. Побратимами являются и наши народы. Сестрами являются наши страны. Мы родные. И между нами нет границ или барьеров. Украинский и польский народы ментально они давно не разделяют. Поэтому мы пришли к согласию в ближайшее время воплотить это и в соответствующем двустороннем соглашении. Сначала относительно совместного погранично-таможенного контроля, а впоследствии и единой условной границы, когда Украина будет членом Европейского союза», – добавил Зеленский.
Напомним, 12 мая власти Черниговской области начали процедуру ликвидации монумента «Три сестры», расположенного на границе России, Белоруссии и Украины. Монумент «Три сестры» у пограничного стыка границ России, Белоруссии и Украины был открыт 3 мая 1975 года и символизирует дружбу народов.
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В Крыму заявили об изменении статуса Азовского моря
Азовское море стало морем совместного пользования России и ДНР, заявил постоянный представитель Крыма при президенте, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
«Проведение спецоперации позволило ДНР выйти к Мариуполю и освободить оккупированную украинскими националистами южную часть республики, тем самым обеспечив себе выход к Азовскому морю. Так что это уже море нашего с ДНР совместного пользования», – цитирует РИА «Новости» Мурадова.
По его словам, после освобождения от украинских националистов Херсонской и южной части Запорожской областей и определения их статуса, киевские власти, очевидно, потеряют выход к Азовскому морю.
Ранее бывший начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что Украина рискует потерять выход к Черному и Азовскому морям, они могут полностью перейти под контроль России.
Кадыров выпустил клип про сдачу боевиков с «Азовстали»
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Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеоролик, в котором он якобы сидит за рулем автобуса, заполненного пленными украинскими силовиками с «Азовстали».
«А ведь я предупреждал», – подписал Кадыров видеоролик, который опубликовал в своем Telegram-канале.
Видео представляет собой нарезку кадров с украинскими силовиками, которые укрывались на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, а впоследствии сдались в плен, и видеоматериала с Кадыровым, который управляет автобусом «МАЗ». Клип смонтирован так, будто глава Чечни везет пленных под лезгинку, передает РИА «Новости».
Напомним, в прошлую пятницу министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что территория комбината «Азовсталь» полностью освобождена. В плен сдались 2439 нацистов «Азова» и военнослужащих ВСУ. Командира нацистов полка «Азов» пришлось вывозить с территории завода в бронеавтомобиле, чтобы спасти от расправы мариупольцев. Минобороны России опубликовало кадры выхода последних боевиков «Азова» (запрещен в России) с комбината «Азовсталь» в Мариуполе.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о праве боевиков «сберечь свою жизнь». В Киеве и на Западе называют происходящее не сдачей в плен, а «эвакуацией».
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Во Франции предположили срок вступления Украины в ЕС
Процесс вступления Украины в Евросоюз может занять 15 или 20 лет, считает министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон.
«Нужно быть честными... Если мы скажем, что Украина вступит в ЕС через шесть месяцев, год или два года, это будет неправдой. Вероятно, это займет 15 или 20 лет, это очень долгий процесс», – сказал Бон в эфире радиостанции Radio J, сообщает РИА «Новости».
Напомним, Украине не стоит ожидать вступления в Евросоюз в ближайшее время, а ЕС, в свою очередь, не должен сокращать путь евроинтеграции, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Он поддержал президента Франции Эммануэля Макрона, считающего, что это «не вопрос нескольких месяцев или нескольких лет».
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель высказал мнение, что для Украины, Грузии и Молдавии нужно создать отдельный Евросоюз и в этот же формат нужно включить Турцию и Западные Балкан.
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Боррель заявил об истощении запасов военной техники в странах ЕС
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Запасы военной техники стран Евросоюза истощились в связи с оказанием помощи Украине, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем воскресном блоге.
«Истощение запасов в результате военной поддержки, которую мы оказали Украине, является наиболее очевидным примером наших недостатков (недостатков обороны ЕС)», – приводит слова Борреля ТАСС.
Как уточнил глава дипломатии ЕС, к такому результату, помимо поставок Украине, привели сокращения бюджета и недофинансирование.
Вместе с этим, по словам Борреля, ЕС отреагировал на конфликт на Украине «быстро и решительно, предложив политическую, финансовую, гуманитарную и военную поддержку» Киеву. «Теперь ясно, что Европа в опасности, как мы заявляли перед началом войны, когда представили «Стратегический компас», который с тех пор был одобрен Советом [ЕС] и предлагает план реальных пошаговых изменений для более сильной и единой безопасности и оборонной политики», – добавил Боррель.
Ранее стало известно о возникших в США проблемах с производством переносных ЗРК «Стингер», основная линия производства которых была закрыта еще в конце 2020 года, так как Пентагон не приобретал новые комплексы уже 18 лет, ограничиваясь запчастями. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Украина разоружает США и Европу.
Напомним, в прошлую субботу главы внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7 – Британия, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) пообещали в случае необходимости поставлять оружие Украине на протяжении долгого времени.
10 мая глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что не понимает тех, кто выступает против поставок оружия Украине со стороны ЕС. Днем ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал , что Германия продолжит оказывать поддержку Украине. В тот же день в Бундестаге предложили поставить Киеву тяжелое вооружение.
Ранее в мае российский постпред при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против РФ на Украине. В свою очередь министр обороны России Сергей Шойгу предупредил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием и амуницией для украинских войск будут уничтожаться.
В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.
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Джонсон пообещал добиваться возможности вывоза зерна с Украины
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Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон будет добиваться, чтобы у Украины появилась возможность экспортировать зерно в другие страны мира, говорится в заявлении, распространенном канцелярией британского премьера по итогам разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Премьер-министр [Соединенного Королевства Борис Джонсон] обязался удвоить усилия, направленные на обеспечение населения Украины необходимым ему продовольствием и гуманитарной помощью, а также добиться того, чтобы у государства появилась возможность осуществлять экспорт в другие страны мира», – приводит текст сообщения канцелярии британского премьера ТАСС.
Джонсон также подчеркнул необходимость того, чтобы все члены мирового сообщества «оказывали Украине помощь в ее борьбе за свободу, как прямо сейчас, так и в долгосрочной перспективе».
В прошлую субботу первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Киев расплачивается зерном за поставки оружия, экспорт продовольствия идет не в Африку. Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинское зерно закачивается в зернохранилища стран Европы в качестве платы за получаемое Киевом оружие, при этом Россию пытаются обвинить в мировом продовольственном кризисе.
Напомним, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС поможет Украине опустошить хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая. Президент США Джо Байден заявлял, что США и союзники ищут сейчас возможности как можно скорее вернуть на мировой рынок украинское зерно, чтобы добиться снижения цен на этот ресурс. Эксперт сравнил вывоз зерна с Украины в Европу с событиями столетней давности.
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