Губернатор рассказал о последствиях обстрела села в Курской области

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21 мая, суббота | Последнее обновление — 16:42 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Украинцы призвали Зеленского отменить запрет на выезд за рубеж военнообязанных мужчин
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В патриотическом воспитании детей, помимо семьи, должны участвовать школа, вуз, телевидение, политики, общественные движения, НКО. Только так можно воспитать человека, который любит свою страну, заявила газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Ольга Занко, комментируя решение Минпросвещения, согласно которому с 1 сентября в каждой школе в начале учебной недели будет исполняться гимн. Подробности...
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|Сергей Бобылев/ТАСС
Чтобы удержать симпатии большей части мира, нам нужно просто выиграть сражение за Украину. А тут все решают не пресс-релизы и душещипательные ролики, а «котлы», артиллерийские дуэли, бомбово-штурмовые удары и танковые прорывы. С этим мы справляемся гораздо лучше.
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Я эту легкомысленность по поводу жизни в чужой стране замечаю уже давно, задолго до спецоперации – кто-то вдолбил огромной части русской аудитории, что где-то в Европе сплошные сады и земля обетованная.
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Если наша культура хочет вернуть себе саму себя, если она не хочет далее длить этот постмодернистский день сурка, ей придется заново учиться думать, чувствовать, страдать, верить в человека и собственную Родину.
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Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Губернатор рассказал о последствиях обстрела села в Курской области
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После обстрела ВСУ села Попово-Лежачи было зафиксировано попадание на свинотоварную ферму, пострадал жилой дом, заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.
«Зафиксировано попадание на свинотоварную ферму. Также выбиты стекла в жилом доме на улице Первомайской», – написал Старовойт в своем Telegram-канале.
Ранее губернатор информировал, что село Теткино и близлежащие населенные пункты в Глушковском районе Курской области вновь подверглись обстрелу со стороны Украины. Он также уточнял, что обстреливали из минометов и артиллерийских орудий. Основной удар пришелся по селу Попово-Лежачи.
До этого сообщалось, что в результате ударов ВСУ по селу Теткино в Курской области погиб водитель фуры, который привез сырье на местный спиртзавод.
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Зеленский призвал заключить международный договор по российским активам
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Нужно заключить многосторонний договор между странами о конфискации активов России за рубежом и передаче их «всем пострадавшим от российской агрессии», заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Киев предложил «государствам-партнерам» создать «механизм, благодаря которому каждый и каждая, кто пострадал от действий российской армии, сможет получить компенсацию своих потерь». В соответствии с таким договором, по задумке Украины, «российские средства и имущество, находящиеся в юрисдикциях государств-партнеров, должны быть арестованы или заморожены». После этого активы предлагается «конфисковать и направить в специально созданный фонд». Получить «компенсацию» из фонда смогут «все пострадавшие от российской агрессии», заявил Зеленский. «Это будет точно справедливо», – приводит его слова ТАСС.
В четверг руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что ряд проблем не позволяет Киеву получить доступ к замороженным за рубежом активам России. Он заявил, что необходим «легитимный международный механизм».
На днях МВФ отказался озвучивать позицию по конфискации золотовалютных резервов России. Глава Минфина Дженнет Йеллен заявила, что американские законы не позволяют конфисковать в пользу Украины арестованное в связи с антироссийскими санкциями имущество.
Как сообщал министр финансов России Антон Силуанов, страны Запада заморозили около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ России на Западе воровством. США и Европа ищут формулировки, которые позволят конфисковать эти средства.
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Порошенко предложил перекрыть нефтепровод «Дружба»
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Экс-президент Украины Петр Порошенко во время интервью изданию Politico предложил перекрыть трубопровод «Дружба», транзит по которому позволяет обеспечивать нефтью Европу и является одним из источников доходов украинского бюджета.
«Перекрытие трубопровода «Дружба» стало бы мощным переломным фактором», – передает РИА «Новости» его слова.
Также он призвал к солидарности европейские страны, говоря об отказе от поставок российских энергоносителей.
Масштабные западные санкции в отношении российских энергоносителей уже привели к значительному росту цен на топливо и многие категории товаров.
Нефтепровод «Дружба» берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на северный и южный участки, проходя через территорию Белоруссии, Украины, Польши, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Латвии и Литвы. Нефтепровод обеспечивает экспорт нефти из России в Европу. Украинский участок нефтепровода находится в собственности «Укртранснафты». Россия оплачивает транзит.
Напомним, Евросоюз хочет снизить влияние отказа от импорта российских энергоресурсов на экономику, увеличив число сертификатов на углеродные выбросы. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пообещал, что Евросоюз продолжит оказывать санкционное давление на Россию, но признал, что главы МИД ЕС в понедельник даже не пытались найти компромисс по шестому пакету санкций против России, включая нефтяное эмбарго, из-за очень серьезных разногласий.
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Главу нацистов «Азова» пришлось спасать от расправы со стороны мариупольцев
Командир нацистов полка «Азов» из-за ненависти мариупольцев был вывезен с территории «Азовстали» в бронеавтомобиле, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Так называемый командир нацистов «Азова» из-за ненависти мариупольцев и желания расправы над ним горожан за многочисленные зверства был вывезен с территории комбината в специальном бронеавтомобиле», – цитирует его ТАСС.
Ранее в Минобороны сообщили, что украинские боевики в городе Гуляйполе Запорожской области занимаются мародерством, избивают и обвиняют в пророссийских взглядах местных жителей.
В пятницу министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что территория комбината «Азовсталь», которая находилась под контролем боевиков нацформирования «Азов», полностью освобождена.
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Ходаковский объяснил взрывы и клубы дыма над «Азовсталью»
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Командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский сообщил, что боевики «Азова» уничтожают «нечто ценное» на «Азовстали» перед сдачей в плен.
«Последние группы противника перед тем, как выйти, уничтожают нечто для них ценное с использованием взрывчатки. Мы слышим звуки взрывов и наблюдаем вспышки и дым – не хотят, чтобы «это» попало к нам в руки», – написал Ходаковский в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламарь по прозвищу Калина покинул территорию «Азовстали» и сдался в плен. Командир подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский по прозвищу Волына также покинул «Азовсталь и сдался.
В пятницу министр обороны генерал армии Сергей Шойгу заявил, что уже 1908 украинских националистов, заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, сдались в плен.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что в реальности происходит на «Азовстали», что ждет сдавшихся в плен националистов, а также о том, как от украинцев скрывают крупнейший национальный позор.
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Зеленский рассказал о провале украинской авиации
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При попытке добраться до комбината «Азовсталь» в Мариуполе погибло большое число летчиков, 90% из них не возвращались, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Украинское ТВ показало фрагмент интервью к третьей годовщине инаугурации Зеленского. В нем президент Украины заявил: «Очень большое количество людей погибло, наших летчиков, к сожалению». Он пояснил, что летчики пытались привезти украинским боевикам «лекарства, пищевую продукцию, воду, увезти тела, раненых», пишет «Московский комсомолец».
По его словам, «многое происходило, что никто официально не мог комментировать». Зеленский сказал, что долететь до «Азовстали» было почти невозможно, так как воздушных коридоров из-за развернутой мощной российской ПВО не было.
Зеленский заявил, что на заводе находились не только боевики нацформирования «Азов» (признано экстремистским и запрещено в России), но и около 400 пограничников, десантники, полицейские, представители СБУ, военные медики и гражданские.
Напомним, освобождение Мариуполя завершено – территория комбината «Азовсталь» полностью очищена от боевиков украинского нацформирования, которые с 21 апреля были блокированы в промзоне. В Киеве и на Западе называют происходящее не сдачей в плен, а «эвакуацией». 13 апреля в совместном видеообращении с Паламаром, «Волына» заявил, что «объединил» своих людей с нацбатом.
В конце марта сообщалось, что в районе Мариуполя, в пяти километрах от береговой черты над Азовским морем был сбит украинский вертолет Ми-8, направлявшийся для экстренной эвакуации бросивших своих подчиненных командиров нацбатальона «Азов» (запрещен в России). Еще два украинских вертолета, направленных через два дня для эвакуации командиров националистов из Мариуполя, тоже оказались сбиты. 5 апреля российским военным удалось сорвать очередную попытку киевского режима эвакуировать главарей националистического батальона. Позднее 36-я бригада морской пехоты ВСУ в Мариуполе подвергла власти Украине критике за то, что обещанные военным вертолеты так и не прибыли, и вопрос эвакуации решен не был.
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Зеленский назвал численность украинских войск
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что численность украинских войск составляет сейчас 700 тыс. человек.
«Нам нужна армия не 250 тыс. или 260 тыс., а боевых там было 120 тыс. В самом начале 22 года я подписал указ..., есть у нас деньги, нет, но плюс 100 тыс. Но даже эти 100 тыс. не смогли бы остановить их... Сегодня это 700 тыс. Вот вы видите результат работы 700 тыс. людей, которые воюют...», – заявил Зеленский в ходе интервью на канале «Украина 24», передает РИА «Новости».
Напомним, ранее появилась информация о том, что в составе украинского десанта, который пытался высадиться на Змеиный, находились бывшие офицеры вооруженных сил США и Британии.
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Зеленский заявил о праве боевиков «Азова» на «эвакуацию» с «Азовстали»
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Украинские военные и боевики «Азова» (запрещен в России), которые находились на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, имеют право «сберечь жизнь», заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Интервью Зеленского показали незадолго до того, как Минобороны России сообщило о сдаче в плен всех украинских силовиков на «Азовстали». Президент Украины заявил: «Есть то, что есть». По его словам, «на сегодня ребята получили сигнал от военных о том, что они имеют полное право выйти и сберечь свою жизнь», передает ТАСС со ссылкой на канал «Украина–24».
Кроме того, он рассказал, что не раз просил у других стран вооружения, которые, по его мнению, могли позволить военным путем разблокировать группировку на «Азовстали». Зеленский также сказал, что вскоре «вывоз» украинских военных завершится. При этом он назвал их сдачу в плен «эвакуацией».
Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что территория комбината «Азовсталь» полностью освобождена. Подземные сооружения «Азовстали» перешли под контроль Вооруженных сил России, всего сдались в плен 2439 нацистов «Азова» и военнослужащих ВСУ. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что командир нацистов полка «Азов» был вывезен с территории «Азовстали» в бронеавтомобиле «из-за ненависти мариупольцев и желания расправы над ним горожан за многочисленные зверства». В Киеве и на Западе называют происходящее не сдачей в плен, а «эвакуацией».
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В Германии указали на виновника конфликта на Украине
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Бывший председатель Социал-демократической партии в Германии (СДПГ) Оскар Лафонтен сказал, кто несет ответственность за нынешний кризис на Украине.
Лафонтен в интервью газете Junge Welt заявил, что выделение Конгрессом США 40 млрд долларов в основном на поставки оружия на Украину является доказательством того, что США не хотят мира, а только стремятся ослабить своего соперника Россию.
Он выразил сожаление тем, что США и НАТО мыслят только категориями победы или поражения. При этом спасение человеческих жизней, предположил политик, не имеет для них значения.
Тот, кто не хочет, чтобы погибло еще больше людей, должен быть против любого продления войны, а значит, и против поставки оружия, подчеркнул Лафонтен. «Аргумент о том, что это защитит Украину, неправдоподобен. Никому не пришла в голову идея помочь странам, захваченным США, поставлять немецкое оружие», – приводит его слова «Российская газета».
По оценкам Лафонтена, мир давно уже находится на этапе, когда Россия и Китай находятся в военном окружении США. В течение 20 лет Москва указывала на то, что Украина не должна быть принята в НАТО. Это означает, что американские ракеты не могут размещаться на украинско-российской границе. Эти просьбы постоянно игнорировались. Это одна из решающих причин начала войны на Украине.
«Всем известно, что США никогда не допустят вступления Кубы в военный союз с Россией или размещения российских ракет на границе США с Мексикой или Канадой», – подчеркнул Лафонтен. Он также раскритиковал односторонние санкции в отношении России. Из-за них немецкий бизнес теряет конкурентоспособность.
Политик считает, что США достигли своей цели – настроили Россию и Германию друг против друга. Но в долгосрочной перспективе, рассуждает Лафонтен они совершают серьезную ошибку, подталкивая Россию на сторону Китая. «С другой стороны, мы должны констатировать, что немцы не способны действовать в соответствии с собственными интересами. Вместо этого мы наносим себе большой урон в роли верного вассала США», – заключил он.
Покинув ряды Левой партии в 2022 году, 78-летний Лафонтен не занимает никаких политических постов.
В Кремле ранее говорили, что Россия пыталась докричаться до Запада и договориться о новых принципах безопасности, но ее не слушали, поскольку центром принятия решений коллективного Запада являются США.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Жена Зеленского рассказала, кто пишет тексты президенту Украины
Супруга главы Украины Елена Зеленская заявила, что ее муж не сам пишет тексты для выступления.
По ее словам, она не имеет возможности увидеть тексты лично перед выступлением, как и не всегда сам Зеленский.
«Он всегда говорит спичрайтерам, что он хочет сказать, тезисы его, достаточно сформулированные мысли, которые просто нужно положить на бумагу», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Зеленской, которые прозвучали в ходе совместного с супругом интервью украинскому телеканалу «Украина 24».
Ранее Зеленский заявил, что рассчитывает на обмен сдавшихся на «Азовстали» боевиков.
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Командир «Азова» Прокопенко покинул «Азовсталь» и сдался в плен
Командир полка «Азов» (запрещен в России) Денис Прокопенко по прозвищу Редис покинул территорию «Азовстали» и сдался в плен российским войскам.
По данным Telegram-канала «Оперативные сводки», командир «Азова» Денис Прокопенко (Редис) вышел с «Азовстали» и сдался в плен.
Ранее сообщалось, что заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламарь по прозвищу Калина и командир подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский по прозвищу Волына покинули «Азовсталь» и сдались в плен.
В пятницу министр обороны генерал армии Сергей Шойгу заявил, что уже 1908 украинских националистов, заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, сдались в плен.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что в реальности происходит на «Азовстали», что ждет сдавшихся в плен националистов, а также о том, как от украинцев скрывают крупнейший национальный позор.
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«Волына» с «Азовстали» подтвердил сдачу всех морпехов в плен
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И.о. командира украинской 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский («Волына») подтвердил сдачу в плен боевиков с «Азовстали», а также ответил на вопрос об иностранных кураторах.
«Майор Волынский Сергей Ярославович, временно исполняющий обязанности командира 36-й бригады морской пехоты», – представился он на видеозаписи. На вопрос о его позывном ответил: «Волына». Волынский подтвердил, что «вследствие ведения боевых действий попал на территорию завода «Азовсталь», откуда сдались в плен». Его спросили, все ли вышли с территории завода. Волынский в ответ сказал: «Вся 36-я бригада находится сейчас здесь, со мной. На территории завода морпехов больше нет», – передает РИА «Новости».
На вопрос о том, были ли на территории завода иностранцы он ответил, что «в составе подразделений ВСУ есть иностранцы». Однако отметил, что ему неизвестно, были ли среди них высокопоставленные лица, и что никаких иностранных кураторов, которые давали бы какие-то инструкции, он не знает, пишет «Московский комсомолец».
Напомним, освобождение Мариуполя завершено – территория комбината «Азовсталь» полностью очищена от боевиков нацформирования «Азов» (признано экстремистским и запрещено в России), которые с 21 апреля были блокированы в промзоне. В Киеве и на Западе называют происходящее не сдачей в плен, а «эвакуацией». 13 апреля в совместном видеообращении с Паламаром, «Волына» заявил, что «объединил» своих людей с нацбатом.
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СМИ: Замкомандира «Азова» Калина сдался в плен на «Азовстали»
Заместитель командира полка «Азов» (запрещен в России) Святослав Паламарь по прозвищу Калина покинул территорию «Азовстали» и сдался в плен, сообщили СМИ.
«Сдал оружие – личный автомат и пистолет. Воссоединится ли он со своим Волыной в одной камере СИЗО Еленовка, пока не ясно», – написала в Telegram корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова.
Ранее сообщалось, что командир подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский по прозвищу Волына покинул «Азовсталь» и вышел для сдачи в плен.
В пятницу министр обороны генерал армии Сергей Шойгу заявил, что уже 1908 украинских националистов, заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, сдались в плен.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что в реальности происходит на «Азовстали», что ждет сдавшихся в плен националистов, а также о том, как от украинцев скрывают крупнейший национальный позор.
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Аксенов сказал, что делать с пленными украинскими националистами
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Пленных украинских националистов следует направить в Донбасс для восстановления разрушенных ими городов, предложил глава Крыма Сергей Аксенов. Он также поздравил российских военнослужащих с полным освобождением «Азовстали».
«Азовсталь» полностью освобождена от засевших в подземных катакомбах нацистов. Поздравляю наших воинов с блестящей победой над вооруженным до зубов и численно превосходящим противником! Бесславный конец бесславных ублюдков, у которых не хватило ни духа, ни мужества соответствовать тому образу, который им создавала киевская пропаганда. По-другому и быть не могло, потому что поклонники Гитлера и Бандеры обречены повторить судьбу своих кумиров», – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Напомним, освобождение Мариуполя завершено – территория комбината «Азовсталь» полностью очищена от боевиков нацформирования «Азов» (признано экстремистским и запрещено в России), которые с 21 апреля были блокированы в промзоне.
«Тех пленных нацистов, которые не будут расстреляны по приговору трибунала, надо направить на самые черные и тяжелые работы по восстановлению разрушенных ими городов Донбасса. Найдутся для них места и в крымской колонии. Здесь их ждет «теплый» прием, уроки русского языка и антифашизма, которые они запомнят на всю оставшуюся жизнь», – добавил глава Крыма.
Ранее на этой неделе на заседании Госдумы депутат Анатолий Вассерман предложил принять постановление или закон, направленные на запрет обмена нацистских преступников. Инициативу Вассермана поддержал спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. По его словам, надо сделать все, чтобы нацистские преступники предстали перед судом.
В свою очередь глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что трибунал над неонацистскими военными преступниками из числа украинских боевиков должен носить международный масштаб.
Газета ВЗГЛЯД писала о семи главных военных преступлений Украины против жителей Донбасса.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Шойгу доложил Путину о полном освобождении территории «Азовстали» и Мариуполя
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Территория комбината «Азовсталь», которая находилась под контролем боевиков нацформирования «Азов», полностью освобождена, об этом министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину.
«О завершении операции и полном освобождении комбината и города Мариуполя от украинских боевиков министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину», – сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Сама же территория комбината, на которой с 21 апреля была заблокирована группировка украинских боевиков нацистского формирования «Азов», полностью освобождена, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.
Подземные сооружения «Азовстали» в Мариуполе перешли под контроль ВС России, всего сдались в плен 2439 нацистов «Азова» и военнослужащих ВСУ.
Напомним, в конце апреля Владимир Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков позже заявил, что сделано это, исходя из гуманитарных соображений, чтобы заблокировать промзоны и разрешить выходить оттуда только гражданским, а также сложившим оружие военным.
Министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что 1908 украинских националистов, заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, сдались в плен.
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СК установил личности отдававших приказы об обстреле Донбасса двоих офицеров ВСУ
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Следственный комитет установил еще двоих украинских военных, отдававших незаконные приказы о применении артиллерии по гражданским объектам Донбасса – в ходе обстрелов два человека погибли, еще четверо получили ранения.
«В рамках расследования уголовных дел о жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов (ст.356 УК РФ) установлены еще двое украинских военнослужащих, в разные периоды времени отдававших незаконные приказы о применении артиллерии по гражданским объектам», – сообщается в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что 18-19 мая заместитель командира 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Александр Зуев и другие украинские военнослужащие отдавали и исполняли преступные приказы о массированных артиллерийских и минометных обстрелах Донецка, Горловки, Ясиноватой и других населенных пунктов ДНР и ЛНР.
«В результате этих преступлений два человека погибли, еще четверо получили ранения. Повреждены 26 жилых домов и три объекта инфраструктуры», – добавляется в сообщении.
Также в ходе расследования следователи СК РФ установили, что в период с 24 февраля по 3 марта командир второго механизированного батальона 24 отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Деркач руководил минометными обстрелами домов и мест общего пользования в Первомайске и населенном пункте Молодежное, что привело к масштабным разрушениям. Он и его соучастники преследовали цель устрашения населения и дестабилизации деятельности органов власти ЛНР.
Отмечается, что следствию стало известно и о других преступных фактах, которые еще не получили уголовно-правовой оценки. Установлено, что к обстрелам Мариуполя в период с 24 февраля по 17 апреля этого года причастны военнослужащие 36 бригады морской пехоты ВСУ. Их действия привели к гибели людей и многочисленным разрушениям. Кроме того, военнослужащие националистического батальона «Азов» (против его бойцов в России возбуждены уголовные дела) в марте текущего года уничтожили из танка домовладение в Мариуполе.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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