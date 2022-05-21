В Германии указали на виновника конфликта на Украине

Бывший председатель Социал-демократической партии в Германии (СДПГ) Оскар Лафонтен сказал, кто несет ответственность за нынешний кризис на Украине.

Лафонтен в интервью газете Junge Welt заявил, что выделение Конгрессом США 40 млрд долларов в основном на поставки оружия на Украину является доказательством того, что США не хотят мира, а только стремятся ослабить своего соперника Россию.

Он выразил сожаление тем, что США и НАТО мыслят только категориями победы или поражения. При этом спасение человеческих жизней, предположил политик, не имеет для них значения.

Тот, кто не хочет, чтобы погибло еще больше людей, должен быть против любого продления войны, а значит, и против поставки оружия, подчеркнул Лафонтен. «Аргумент о том, что это защитит Украину, неправдоподобен. Никому не пришла в голову идея помочь странам, захваченным США, поставлять немецкое оружие», – приводит его слова «Российская газета».

По оценкам Лафонтена, мир давно уже находится на этапе, когда Россия и Китай находятся в военном окружении США. В течение 20 лет Москва указывала на то, что Украина не должна быть принята в НАТО. Это означает, что американские ракеты не могут размещаться на украинско-российской границе. Эти просьбы постоянно игнорировались. Это одна из решающих причин начала войны на Украине.

«Всем известно, что США никогда не допустят вступления Кубы в военный союз с Россией или размещения российских ракет на границе США с Мексикой или Канадой», – подчеркнул Лафонтен. Он также раскритиковал односторонние санкции в отношении России. Из-за них немецкий бизнес теряет конкурентоспособность.

Политик считает, что США достигли своей цели – настроили Россию и Германию друг против друга. Но в долгосрочной перспективе, рассуждает Лафонтен они совершают серьезную ошибку, подталкивая Россию на сторону Китая. «С другой стороны, мы должны констатировать, что немцы не способны действовать в соответствии с собственными интересами. Вместо этого мы наносим себе большой урон в роли верного вассала США», – заключил он.

Покинув ряды Левой партии в 2022 году, 78-летний Лафонтен не занимает никаких политических постов.

В Кремле ранее говорили, что Россия пыталась докричаться до Запада и договориться о новых принципах безопасности, но ее не слушали, поскольку центром принятия решений коллективного Запада являются США.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

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