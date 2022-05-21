Курский губернатор сообщил о новом обстреле села со стороны Украины

Зеленский призвал заключить международный договор по российским активам

Нужно заключить многосторонний договор между странами о конфискации активов России за рубежом и передаче их «всем пострадавшим от российской агрессии», заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Киев предложил «государствам-партнерам» создать «механизм, благодаря которому каждый и каждая, кто пострадал от действий российской армии, сможет получить компенсацию своих потерь». В соответствии с таким договором, по задумке Украины, «российские средства и имущество, находящиеся в юрисдикциях государств-партнеров, должны быть арестованы или заморожены». После этого активы предлагается «конфисковать и направить в специально созданный фонд». Получить «компенсацию» из фонда смогут «все пострадавшие от российской агрессии», заявил Зеленский. «Это будет точно справедливо», – приводит его слова ТАСС.

В четверг руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что ряд проблем не позволяет Киеву получить доступ к замороженным за рубежом активам России. Он заявил, что необходим «легитимный международный механизм».

На днях МВФ отказался озвучивать позицию по конфискации золотовалютных резервов России. Глава Минфина Дженнет Йеллен заявила, что американские законы не позволяют конфисковать в пользу Украины арестованное в связи с антироссийскими санкциями имущество.

Как сообщал министр финансов России Антон Силуанов, страны Запада заморозили около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ России на Западе воровством. США и Европа ищут формулировки, которые позволят конфисковать эти средства.

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