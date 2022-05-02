Росатом разочаровался разрывом контракта по АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии

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Поставки российского газа в Германию важны всей Европе и особенно Польше

Поставки российского газа в Германию не прерывались даже во времена холодной войны Olaf Schuelke/Global Look Press
Россия неожиданно отклонила платеж от немецкой компании за поставки газа, хотя они были совершены по новой схеме. Это породило страхи о серьезном разладе в отношениях с Германией. Однако поставки российского газа в ФРГ никогда не прерывались за более чем 40 лет. Парадоксально, но больше всех в Европе в них теперь заинтересована Польша. В чем причина возникших разногласий между Москвой и Берлином? И при чем тут Варшава?  Подробности...
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Англосаксы делают разрыв Запада с Россией необратимым

Страны англосаксонского мира переводят экономическую войну с Россией в режим войны без правил Clodagh Kilcoyne/REUTERS
США, Канада и другие страны «англосаксонского мира» планируют отменить последние правила в ведущейся сейчас экономической войне. А именно – потратить связанные с российскими бизнесменами активы на военную помощь Украине. Практика показывает, что подобные шаги способны зацементировать антагонизм между странами на несколько поколений вперед. Подробности...
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Почему России удалось обменять летчика Ярошенко

Ярошенко работал в Африке, где был арестован и экстрадирован по запросу США Валерий Матыцин/ТАСС
Россия вернула на родину летчика Константина Ярошенко, который больше десяти лет провел в американской тюрьме и мог отбыть там еще почти столько же. Россиянина обменяли на бывшего американского морпеха Тревора Рида. Москва многие годы добивалась освобождения Ярошенко. Как при нынешних отношениях с США удалось добиться этого? И есть ли надежда обменять еще одного американского пленника – Виктора Бута? Подробности...
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Кто ответит за трагедию в одесском Доме профсоюзов

По вине украинских националистов в Доме профсоюзов заживо сгорели более 40 человек Боровский Андрей/ТАСС
Точно известны имена тех, кто организовывал расправу над активистами одесского Антимайдана, и прямо участвовал в сожжении людей в Доме профсоюзов 2 мая 2014-го. На это указывает и российское руководство, и активисты одесского сопротивления. Теперь, когда российские войска освобождают Причерноморье, перспектива справедливого правосудия становится реальной. Кто может оказаться на скамье подсудимых? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Противостояние не только Востока и Запада, но Севера и Юга

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Наши мысли текут по руслам доставшихся нам рек. На Север. Мы умеем созидать тепло. Наши траты обильны. Наши приобретения огромны. Наше будущее чревато вызовами, но мы победим. Подробности...

Восточная Европа должна ответить за войну с памятниками

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Ожидать, что бывшие соцстраны будут разделять нашу память о Второй мировой, не приходится. Тем не менее обязательства поддерживать воинские захоронения в надлежащем виде у этих государств есть. И если они их нарушают – Россия должна отвечать предельно жестко. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Защита русского мира стала общим делом

Александр Рудаков
Александр Рудаков, политолог
Вопреки прогнозам, предрекавшим раскол общества и кризис доверия к власти, социологические опросы на протяжении последних двух месяцев устойчиво фиксируют прямо противоположную тенденцию. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
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Самая жуткая страна в мире

Обсуждение: 4 комментария

Херсон не вернется в состав Украины

Обсуждение: 13 комментариев

Газпром «перекрыл вентиль» полякам и болгарам

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В городах России широко отпраздновали Первомай

В городах России прошли торжественные демонстрации по случаю праздника Весны и Труда – именно так сейчас называется знаменитый на весь мир праздник, истоки которого уходят в XIX век. Флаги, цветы, шарики и транспаранты – неотъемлемая часть первомайских мероприятий
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Россия захватила крупный украинский арсенал с оружием НАТО

Минобороны России показало полевой склад вооружения украинской армии на территории ЛНР, который бойцы ВСУ оставили при отступлении. Там хранится около 1 тыс. единиц вооружения и боеприпасов к ним, в том числе противотанковые ракеты и переносные зенитные комплексы стран НАТО
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Выборы во Франции привели к массовым протестам

Французы вышли на акции протеста против предварительных результатов выборов, по итогам которых лидером гонки оказался действующий президент Эммануэль Макрон. Его оппонент Марин Ле Пен также не снискала поддержки. «Ни Макрон, ни Ле Пен – революция!», гласит один из транспарантов на митингах
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Решится ли Польша ввести войска и взять под контроль Западную Украину?
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    разногласия Москвы и Берлина


    Поставки российского газа в Германию важны всей Европе и особенно Польше

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    Росатом разочаровался разрывом контракта по АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии

    2 мая 2022, 13:54

    Текст: Александра Юдина

    Госкорпорация Росатом выразила разочарование «абсолютно непонятным решением» компании Fennovoima расторгнуть контракт на строительство АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии, при этом оставляет за собой право отстаивать интересы в соответствии с действующим законодательством.

    «Решение менеджмента Fennovoima Oy о расторжении EPC контракта с компанией RAOS Project Oy вызывает у нас искреннее разочарование», – передает РИА «Новости» сообщение корпорации.

    При этом в Росатоме обратили внимание, что данный шаг был сделан без детального обсуждения на уровне акционеров проекта, крупнейшим из которых (34%) является RAOS Voima Oy (на 100% принадлежит Росатому). «Основания такого решения «абсолютно непонятны», – подчеркивает Росатом.

    Отмечается, что по проекту уже была налажена командная работа заказчика и подрядчика, о чем акционерам компании и в СМИ неоднократно сообщал генеральный директор компании Fennovoima, в связи с чем проект прогрессировал.

    Так, RAOS Project Oy добросовестно выполняет свои обязательства, основные документы, необходимые для выдачи регулятором лицензии на сооружение АЭС были переданы Заказчику еще в прошлом году. Более 98% из них заказчик передал в СТУК, ожидалось, что в апреле/мае Fennovoima Oy передаст их регулятору.

    В связи с непонятной ситуацией Росатом заявил, что оставляет за собой право отстаивать свои интересы в соответствии с действующими контрактами и действующим законодательством».

    Ранее стало известно, что финская проектная компания Fennovoima расторгла контракт с Росатомом на строительство АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии. Как пояснили в Fennovoima, сотрудничество с проектом RAOS прекращается с немедленным вступлением в силу, прекращаются также работы по проектированию и лицензированию, работы на площадке «Ханхикиви-1» с Росатомом.

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    Немцы высмеяли полет Шольца через Северный полюс в обход России
    		    30 апреля 2022, 11:29
    Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Читатели немецкого журнала Spiegel разразились саркастическими комментариями после перелета канцлера Германии Олафа Шольца через Северный полюс по пути из Японии, чтобы обойти российское воздушное пространство.

    Читатели сочли такие маневры неразумными как с точки зрения стоимости топлива, так и проблем, связанных с климатом, учитывая, что сам канцлер еще недавно был крайне обеспокоен этой темой, пишет РИА «Новости».

    Так, пользователь Spiegelspiegler порадовался, что Шольц полетел «не над Южным».

    А читатель Bier_Bock назвал этот перелет «уклончивым маневром, который обходится налогоплательщикам в огромные суммы денег». «Не думаю, что это того стоит», – написал он.

    «Таким образом, из-за него выбросы углекислого газа оказались более высокими, чем обычно. Внезапно климат перестал волновать. Что бы сказали по этому поводу вице-канцлер и министр по защите климата?» – задался вопросом bayya48sghLirmac6L9R4Z.

    Пользователь Armanix сыронизировал, спросив, не было ли промежуточной остановки у Деда Мороза.

    «Почему он не мог отправиться туда на парусной лодке? Разве климатический кризис не был одной из тем его предвыборной кампании?» – отметил derfreddy.

    Читатели в целом пришли к мнению, что Шольц мог просто полететь по обычному маршруту. «Этот человек гарантированно не будет восприниматься Путиным как угроза или ценная мишень», – подытожили читатели.

    Напомним, 1 марта Россия в качестве ответной меры ограничила полеты гражданских воздушных судов Швейцарии в своем воздушном пространстве.

    До этого Россия закрыла небо для авиакомпаний Болгарии, Польши и Чехии и Румынии.

    Еще 25 февраля Россия в ответ на предпринятые против нее меры закрыла небо для  Британии.

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    В Совфеде ответили на немецкие условия отмены санкций против России
    		   1 мая 2022, 15:20
    Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
    Текст: Алёна Задорожная

    «У нас есть вполне конкретные цели и задачи. И мы не станем останавливаться из-за санкций. Пусть хоть еще десять пакетов введут», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее МИД Германии назвал вывод российских войск с Украины основанием для отмены антироссийских санкций.

    «Мы ведем борьбу за освобождение Донбасса и всей Украины. Россия преследует конкретные цели – денацификация и демилитаризация соседней страны. И пусть то, что говорит сегодня Бербок, останется на ее совести», – заявил первый зампредседателя сенатского комитета по международным делам Владимир Джабаров.

    По словам сенатора, «Германия не имеет ни морального, ни исторического права диктовать свои условия России». «Берлину лучше заняться своими внутренними проблемами, а не торговаться с Москвой», – подчеркнул Джабаров.

    «Сегодня идет серьезная борьба за свободу Украины. А в это время страны НАТО накачивают Киев оружием, тем самым обрекая на гибель самих украинцев. Очевидно, что Западу важно сделать все возможное, чтобы Киев не прекращал сопротивление», – уверен собеседник.

    «Россия не должна реагировать на предложение Бербок. Мы никогда не просили отменить введенные санкции или не вводить новые рестрикции. Они сами решили, что нам нужна отмена. Сейчас угрожают шестым пакетом. Да пусть еще хоть десять таких введут», – заключил Джабаров.

    Ранее глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что отмена антироссийских санкций возможна только после того, как Россия выведет свои войска с территории Украины.

    «Мир на условиях Москвы не даст Европе желаемой безопасности. Перемирие может стать только первым шагом. Для нас ясно одно: отмена санкций произойдет только в том случае, если Россия выведет свои войска», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild am Sonntag.

    По мнению министра, Брюссель не будет строить отношения с Россией так же, как прежде. Она считает, что Европейский союз «никогда больше не сможет положиться на обещания» Москвы.

    В минувшую пятницу New York Times со ссылкой на источники сообщила, что уже на будущей неделе страны ЕС могут ввести очередной пакет санкций в отношении России. В рамках рестрикций, по данным газеты, предусмотрен поэтапный отказ от российской нефти.

    Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС не могут прийти к консенсусу по вопросу введения эмбарго на поставки газа и нефти из России, эта тема будет обсуждаться на следующем саммите ЕС в конце мая.

    22 апреля Боррель заявил, что Евросоюз пока не планирует вводить централизованные ограничения на поставки российской нефти, поскольку ряд стран ЕС пригрозили заблокировать решение при вынесении на голосование.

    Напомним, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что при обсуждении дальнейших санкций против России на фоне событий на Украине ЕС рассматривает меры в отношении банковского сектора, а также рестрикции в сфере энергетики.

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    Коментарии (45)
    ЕС посоветовали не рассчитывать на отказ других стран от российской нефти
    		    2 мая 2022, 07:27
    Фото: Daniel Radicevic/
    imageBROKER/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    В случае эмбарго ЕС на российскую нефть Россия сможет увеличить доходы, если достаточно быстро найдет других покупателей, пишут немецкие СМИ.

    Корреспондент Handelsblatt Клаус Стратманн указал, что следует ждать роста цен на нефть, а «надежда европейцев на то, что другие государства из солидарности воздержатся от покупки дешевой российской нефти, наивна». По его мнению, «нефтяное эмбарго было бы экспериментом с неопределенным исходом», передает РИА «Новости».

    При этом рассматриваемые странами ЕС меры отражают их неуверенность. По его словам, «выберут ли сейчас государства ЕС введение потолка цен, поэтапное эмбарго с переходными периодами или штрафные тарифы на российскую нефть, в конечном счете, не имеет значения: риски огромны». Стратманн подчеркнул, что «трудно угрожать бойкотом, когда очевидно, что альтернатив недостаточно».

    Как поясняет Handelsblatt, российская нефть идет в основном на нефтеперерабатывающий завод в Бранденбурге. Этот завод отрезан от нефтяной инфраструктуры Западной Германии. В случае прекращения поставок по трубопроводу «Дружба» окажется неизбежным резкий рост цен в Восточной Германии. По словам Стратманна, «альтернативные источники не будут доступны достаточно быстро, не будут в тех объемах, которые необходимы, и не будут обладать необходимыми характеристиками».

    Напомним, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что ее страна планирует отказаться от российских энергетических поставок, и это лучше сделать «сегодня, чем завтра». Немецкая сторона «полностью отказывается от импорта российских энергоносителей, до конца лета – от угля и от половины поставок нефти, к концу года мы придем к нулю», сказала министр. 

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    Путин отменил упрощенную выдачу виз для ряда стран ЕС
    		    1 мая 2022, 14:21
    Фото: Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене упрощенной выдачи виз с рядом европейских стран, а также отдельных категорий граждан Европейского союза. Кроме того, глава государства запретил российским банкам направлять сведения о своих клиентах и их операциях компетентным органам недружественных стран.

    Закон предусматривает приостановку упрощенной выдачи виз ряду категорий граждан ЕС, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, включая журналистов и официальные делегации, передает РИА «Новости».

    В пояснительной записке отмечалось, что закон «подготовлен в целях введения визового режима для граждан вышеперечисленных иностранных государств – обладателей дипломатических паспортов, а также упразднения визовых преференций для соответствующих членов официальных делегаций, национальных и региональных правительств и парламентов, Конституционных и верховных судов и журналистов».

    Ранее был опубликован указ Путина «Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств». В частности, указ приостанавливает норму, по которой владельцы диппаспортов могли въезжать на территорию России без виз.

    Кроме того, Путин подписал закон, запрещающий российским банкам направлять сведения о своих клиентах и их операциях компетентным органам стран, вводящих санкции против России, ее граждан или организаций. Документ призван минимизировать риски, связанные с принятием иностранными государствами законов, направленных на получение у российских кредитных организаций под угрозой штрафных санкций сведений, составляющих банковскую тайну.

    В начале 2021 года США приняли закон, согласно которому финансовые структуры России под угрозой штрафов обязаны предоставлять американским властям любую запрашиваемую персонифицированную информацию, в том числе составляющую банковскую тайну.

    Закон запрещает кредитным организациям РФ предоставлять компетентным органам иностранных государств (включая судебные органы) запрошенные ими сведения о клиентах и совершаемых ими операциях, а также о представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. Исключение сделано лишь для случаев, предусмотренных законами о мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств (127-ФЗ) и об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юрлицами (173-ФЗ).

    Кредитная организация вправе проинформировать компетентный орган иностранного государства о запрете на предоставление запрашиваемых сведений согласно российскому законодательству. При этом банк не позднее трех рабочих дней со дня получения запроса должен проинформировать о нем Банк России через личный кабинет на его сайте. ЦБ, в свою очередь, направит полученную информацию в уполномоченный федеральный орган, определенный президентом России. Причем предварительно он должен заключить с этим органом соглашение.

    Уполномоченный орган после получения информации от ЦБ может разрешить предоставить иностранному ведомству запрашиваемую информацию. В таком случае ЦБ должен в течение трех рабочих дней уведомить об этом банк. Только тогда кредитная организация будет вправе направить иностранному органу запрашиваемую информацию, причем это не будет считаться нарушением банковской тайны и законодательства о персональных данных.

    К банкам и их должностным лицам, нарушившим эти требования, будут применяться меры ответственности, предусмотренные законодательством. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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    СМИ: Три страны ЕС отозвали право вето на эмбарго в отношении российской нефти
    		    2 мая 2022, 13:32
    Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Австрия, Венгрия и Словакия отозвали свое право вето на эмбарго Евросоюза в отношении российской нефти, сообщает телеканал ZDF со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС.

    Как сообщает телеканал, Словакия и Венгрия были против скорейшего запрета на нефть из-за сильной зависимости от российских поставок.

    Между тем, как заявил осведомленный источник агентству APA, «не было никакого вето», а консультации с государствами-членами по шестому пакету санкций продолжаются, решение еще не принято», пишет РИА «Новости».

    Ранее появилась информация о том, что Венгрия выступила против введения запрета на поставки в Евросоюз российских нефти и газа. Глава канцелярии премьер-министра страны Гергей Гуйяш отказался вводить «санкции, от которых в первую очередь пострадаем мы сами, а не те, кого мы хотели бы подвергнуть санкциям».

    Его поддержал официальный представитель правительства Венгрии Золтан Ковач, объявив о несогласии с предложениями ряда стран ЕС ввести запрет на закупки углеводородного сырья из России.

    Единственный крупный в Венгрии Дунайский НПЗ технологически устроен так, что не менее 65% перерабатываемой там нефти должны поступать из России.

    Кроме того, согласно данным опроса, проведенного Fokus и Markiza, против отказа Словакии от российских газа и нефти выступили свыше 60% жителей страны.

    После этого представители Евросоюза «разрешили» Венгрии и Словакии не вводить запрет на поставки российской нефти.

    Напомним, Еврокомиссия обсуждает возможность наказания тех стран ЕС, которые согласились платить за российский газ в российской валюте. Первыми странами, которые лишились российского газа из-за нежелания использовать новую схему расчетов поставок, уже стали Польша и Болгария.

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    ПВО России сбили шесть украинских беспилотников и три ракеты «Точка-У»
    		    29 апреля 2022, 20:07
    Фото: Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Валентина Григоренко

    Средства противовоздушной обороны России в течение дня сбили шесть украинских беспилотников и три ракеты «Точка-У», заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

    «В течение дня в воздухе сбиты три украинские ракеты «Точка-У» над Изюмом, Новой Дмитровкой, Сухой Каменкой, а также реактивные снаряды системы залпового огня «Смерч» в районе населенного пункта Топольское», – цитирует его ТАСС.

    По словам Конашенкова, также российскими средствами противовоздушной обороны уничтожено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов над населенными пунктами Заводы, Семеновка, Рубежное, Червонный Оскол, Сухая Каменка и Любимовка.

    В пятницу утром в Минобороны сообщили, что ВКС России высокоточным оружием большой дальности уничтожили производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли «Артем» в Киеве. Также в ведомстве уточнили, что ВС России поразили 13 военных объектов Украины, в районе села Гороховское Николаевской области выявлена и уничтожена пусковая установка вместе с боевым расчетом украинского ракетного комплекса «Точка-У», с которой накануне был нанесен удар по жилым кварталам Херсона.

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    В Госдуме оценили заявление Германии об отказе от российской нефти

    30 апреля 2022, 11:37

    Текст: Александра Юдина

    Депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Бурлаков назвал политической игрой заявления министра экономики Германии Роберта Хабека об отказе от российской нефти.

    «Думаю, что заявление министра экономики ФРГ по поводу поддержки эмбарго и случившегося прогресса Германии в нефтяном вопросе – скорее политическая игра, которая не подкреплена глубоким экономическим анализом», – передает РИА «Новости» его слова.

    Бурлаков отметил, что европейские политики понимают, что в случае поддержки эмбарго с последствиями им придется разбираться самостоятельно, а Соединенные Штаты останутся в стороне, что «уже неоднократно было в мировой истории».

    «Поддержка Америкой Европы в случае отказа от российской нефти – политическая уловка, не имеющая достаточной экономической базы для реализации этого плана. Альтернативы российского нефтяного и газового рынка в таких объемах просто не существует. Я сильно сомневаюсь, что поставщики из других стран захотят увеличить нефтедобычу. Они прекрасно знают, что спрос создан искусственно», – заключил Бурлаков.

    Напомним, федеральный министр экономики Германии Роберт Хабек ранее предложил немцам «меньше отапливать свое жилище, меньше шататься по саунам и реже принимать душ». По его словам, так ФРГ станет «более независимой от поставок российских энергоносителей – всей этой нечистой нефти и газа».

    Другой германский министр, глава минсельхоза ФРГ Джем Оздемир, в свою очередь, предлагал немцам есть меньше мяса, чтобы противостоять России.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что власти Германии могли бы попросить жителей Германии «меньше дышать» ради «борьбы с Россией».

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    Немецкая Uniper намерена продолжать оплачивать российский газ в евро

    29 апреля 2022, 21:29

    Текст: Валентина Григоренко

    Немецкий концерн Uniper считает возможным найти совместимую с санкциями и указом об оплате газа в рублях схему платежей и продолжить оплачивать российский газ в евро, заявили в пресс-службе Uniper.

    «Мы считаем возможной совместимую с санкционным правом и российским указом систему перевода. Ясно также и то, что Uniper продолжит платить в евро. Uniper ведет переговоры со своими контрактными партнерами о конкретных модальностях оплаты и, кроме того, находится в тесных консультациях с немецким правительством», – заявили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

    Ранее Uniper подтвердила, что начнет оплачивать российский газ по предложенной Россией схеме: иностранная валюта (евро) поступит на счет в Газпромбанке, который конвертирует евро в рубли и переведет рубли Газпрому. По мнению этой немецкой компании, схема не противоречит санкциям. Предприятие будет продолжать диалог с правительством ФРГ по вопросу оплаты российского газа, которая должна состояться в конце мая 2022 года. Uniper уверена, что приостановка поставок газа в Польшу и Болгарию не скажется на снабжении Германии.

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    СМИ: ЕС готовится одобрить поэтапное эмбарго на российскую нефть
    		    29 апреля 2022, 20:54
    Фото: REUTERS/Michaela Rehle
    Текст: Валентина Григоренко

    Страны Европейского союза (ЕС) на следующей неделе могут согласовать проект поэтапного отказа от российской нефти в рамках нового пакета санкций, сообщила New York Times со ссылкой на источники.

    «Страны ЕС, вероятно, одобрят поэтапное эмбарго на российскую нефть уже на следующей неделе», – приводит сообщение газеты ТАСС.

    Отмечается, что постпреды страны ЕС должны будут встретиться в среду, а окончательное одобрение нового пакета мер ожидается к концу следующей недели.

    Как уточнило издание, эмбарго на нефть – это самая значимая мера в шестом пакете санкций против России.

    «Пакет мер будет также включать санкции против крупнейшего банка России Сбербанка, который до сих пор не был затронут, а также дополнительные меры против высокопоставленных россиян», – говорится в сообщении.

    В понедельник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС не могут прийти к консенсусу по вопросу введения эмбарго на поставки газа и нефти из России, эта тема будет обсуждаться на следующем саммите ЕС в конце мая.

    В минувшую пятницу Боррель заявил, что Евросоюз пока не планирует вводить централизованные ограничения на поставки российской нефти, поскольку ряд стран ЕС пригрозили заблокировать решение при вынесении на голосование.

    Напомним, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что при обсуждении дальнейших санкций против России на фоне событий на Украине ЕС рассматривает меры в отношении банковского сектора, а также рестрикции в сфере энергетики. 

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    Немцы попросили Шольца не поставлять тяжелое оружие на Украину

    30 апреля 2022, 12:00

    Текст: Александра Юдина

    Более 50 тыс. человек подписали петицию, обращенную к канцлеру Германии Олафу Шольцу с призывом не поставлять тяжелое оружие на Украину.

    Петиция-обращение к канцлеру Германии Олафу Шольцу с призывом не поставлять Киеву тяжелое вооружение подписали более 50 тыс. человек, передает РИА «Новости».

    Ранее стало известно, что немецкие власти изучают возможность отправки самоходных гаубиц на территорию Украины. В четверг большинство депутатов Бундестага проголосовали за документ, содержащий призыв к правительству расширить военную помощь Киеву, а также осуждение боевых действий на территории Украины. В тексте говорится о необходимости «сделать более интенсивными и быстрыми поставки из Германии эффективных, в том числе тяжелых, вооружений и сложных систем в координации с партнерами».

    До этого концерн Rheinmetall обратился к правительству ФРГ за разрешением на поставку Киеву 88 старых танков Leopard. До этого он уже отправил аналогичную заявку по поводу 100 бронетранспортеров Marder.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что западные страны, вооружая Украину невиданными темпами, оставляют безоружными собственные армии.

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    Минюст впервые исключил из реестра СМИ-иноагентов двух человек

    29 апреля 2022, 17:50

    Текст: Александра Юдина

    Российское министерство юстиции исключило из реестра СМИ, выполняющих функции иностранного агента, Аркадия Любарева и Людмилу Кузьмину.

    «В соответствии с распоряжениями Минюста России от 29 апреля из реестра иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, исключены Любарев Аркадий Ефимович* и Кузьмина Людмила Гавриловна. Данное решение было принято на основании заявлений об исключении, а также поступивших документов от уполномоченных органов государственной власти», – сообщается на сайте ведомства.

    Напомним, Любарев является представителем движения «Голос» (внесено в список СМИ-иноагентов), которое, по мнению экспертов, финансируется иностранными государствами для дискредитации выборов в России и российской власти в целом. Так, в одной из своих статей Любарев «клеймил российское государство за излишнюю строгость к иностранным агентам и утверждал при этом, что «Голос» политикой не занимается».

    Кузьмина же в конце апреля 2014 года участвовала в организованном Михаилом Ходорковским «десанте» российской оппозиции в Киев в качестве координатора «Голоса».

    Политолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев рассказал газете ВЗГЛЯД, что «Голос» поставил своей целью доказать, что выборы проводятся неправильно, фальсифицированно. По его словам, участники организации «брали некие условные нарушения, выискивали, тратили огромные деньги на СМИ, чтобы они освещали исключительно эти нарушения». 

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

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    Германия похвалилась снижением зависимости от российских энергоносителей

    1 мая 2022, 14:48

    Текст: Антон Никитин

    Германия сокращает зависимость от российских энергоносителей, пишет dpa со ссылкой на доклад министерства экономики. Процесс, однако, сопровождается издержками для экономики и потребителей, признали в ведомстве.

    Как следует из документа, зависимость от российской нефти сократилась до 12% с 35% в прошлом году, а зависимость от газа снизилась с 55% до примерно 35% к середине апреля. Доля российского угля снизилась с начала год с 50% до примерно 8%, передает РИА «Новости» содержание доклада.

    «Все эти шаги, которые мы предпринимаем, требуют огромных совместных усилий всех сторон, и они также подразумевают издержки, которые ощущаются как экономикой, так и потребителями. Но это необходимо, если мы хотим сделать так, чтобы Россия больше не могла нас шантажировать», – приводит агентство слова министра экономики Роберта Хабека.

    Уточняется, что ФРГ стала закупать больше газа в Норвегии и Нидерландах, вырос импорт сжиженного природного газа. Доля российского газа в потреблении к концу года может быть снижена до около 30%.

    Между тем глава Федерального сетевого агентства Германии (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер предложил в случае нехватки газа провести торги на право использовать голубое топливо в промышленности, передает ТАСС со ссылкой на газету Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    «В процессе отказа от угольной энергетики мы используем модель аукциона, чтобы посредством создания экономических импульсов добиться самого эффективного отключения электростанций», – сказал Мюллер. «Такие импульсы я могу представить и для промышленной сферы. Рынок лучше, чем государство, знает, где эффективнее всего экономить энергию», – добавил он.

    Напомним, федеральный министр экономики Германии Роберт Хабек ранее предложил немцам «меньше отапливать свое жилище, меньше шататься по саунам и реже принимать душ». По его словам, так ФРГ станет «более независимой от поставок российских энергоносителей – всей этой нечистой нефти и газа».

    Другой германский министр, глава минсельхоза ФРГ Джем Оздемир, в свою очередь, предлагал немцам есть меньше мяса, чтобы противостоять России.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что власти Германии могли бы попросить жителей Германии «меньше дышать» ради «борьбы с Россией».

    Добавим, что, согласно результатам социологического опроса, лишь 10% сторонников отказа от российского газа в Германии согласны принимать холодный душ зимой.

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    В Минцифры заявили об обнулении ставки таможенных пошлин на ввоз бумаги в Россию из стран ЕАЭС

    29 апреля 2022, 20:14

    Текст: Александра Юдина

    Евразийская экономическая комиссия по инициативе Минцифры России обнулит ставки ввозных таможенных пошлин на бумагу, которая используется в производстве издательской печатной продукции в России.

    «По инициативе Минцифры РФ Евразийская экономическая комиссия приняла решение обнулить ставки ввозных таможенных пошлин на мелованную бумагу и картон, а также на другие импортируемые виды бумаги, которые используют в производстве издательской печатной продукции», – опубликовано в официальном Telegram-канале министерства.

    Отмечается, что решение будет действовать в течение шести месяцев.

    Ранее в Минпромторге заверили, что поставки офисной бумаги в России стабилизируются к середине апреля, спрос на бумагу полностью закрывается отечественными производителями, дефицита не будет.

    Более того, в России разрабатывают проект по производству каменной туалетной, офисной и книжной бумаги, которая обладает рядом преимуществ. Так, наряду с традиционной бумагой из древесной целлюлозы ожидается запуск производства каменной бумаги из известняка и нетоксичного полимера.

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    Лавров: Переговоры с Украиной могли бы серьезно продвинуться при честности Киева

    29 апреля 2022, 21:48

    Текст: Валентина Григоренко

    Российско-украинские переговоры по гарантиям безопасности могли бы значительно продвинуться, если бы Киев был честным переговорщиком, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya.

    «Если бы они были честными и добросовестными переговорщиками, мы могли бы постепенно значительно продвинуться в переговорном процессе, и Украине были бы даны гарантии безопасности от ряда стран (изначально пять постоянных членов СБ ООН плюс Германия, Турция, возможно, [от] кого-то еще). Мы не имели ничего против этого», – приводит его слова ТАСС.

    Во вторник Лавров заявил, что Москва выступает за переговорный процесс по Украине, но Киев это сейчас, видимо, не интересует, переговоры вряд ли будут результативными, если Украину продолжат накачивать оружием.

    До этого Сергей Лавров заявил, что конфликт на Украине закончится заключением договора, параметры которого будут определяться той стадией военных действий, во время которой его заключат.

    В субботу президент Украины Владимир Зеленский пригрозил выходом Киева из переговоров с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя слова Зеленского, подчеркнул, что Россия не потерпит от Украины каких-либо ультиматумов.

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    Россию не пустили на мероприятие ЮНЕСКО ко Дню свободы печати
    		    2 мая 2022, 14:53
    Фото: Panoramic/Zumapress/
    Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Россию не допустили к участию в мероприятии ЮНЕСКО, приуроченном ко Всемирному дню свободы печати, под надуманным предлогом, сообщили в российском МИД.

    «Ежегодно 3 мая отмечается Всемирный день свободы печати, провозглашенный в 1993 году Генеральной Ассамблеей ООН. По этому случаю ЮНЕСКО – профильным учреждением системы ООН по вопросам международного информационного сотрудничества – традиционно проводятся тематические конференции. К сожалению, к участию в мероприятии этого года Россия допущена не была», – передает ТАСС сообщение ведомства.

    Отмечается, что отказ мотивировали несоответствием требований конференции и уже сформированным списком докладчиков. В министерстве отметили, что сообщение «не выдерживает никакой критики», а секретариат ЮНЕСКО «под надуманным предлогом отклонил российские заявки на проведение специальной сессии о влиянии крупных ИТ-компаний на работу СМИ, а также на выступления экспертов в рамках панельных дискуссий.

    В МИД России отметили, что предложения российской стороны были направлены в установленные сроки и полностью вписывались в заглавную тему мероприятия. «Очевидно, что секретариат ЮНЕСКО пошел на поводу у группы известных, крайне ангажированных стран, продвигающих на международной арене политику «отмены» России и ставящих своей целью зачистку информационного поля от точек зрения, отличных от ультралиберальных установок «коллективного Запада», – заявили в дипведомстве.

    Эксперты добавили, что, «лишая российских журналистов и общественных деятелей возможности обсуждать актуальные для всего международного сообщества вопросы, организаторы подрывают доверие к конференции как площадке для непредвзятого и профессионального диалога».

    Так, в ведомстве «некогда универсальный и авторитетный форум назвали «локальным междусобойчиком». «Его итоги не будут иметь ничего общего с концепцией Всемирного дня свободы печати и такими важными ценностями, как плюрализм мнений, всеобъемлющий охват, обеспечение свободы слова и доступа к информации», – подчеркнули в российском МИД.

    Ранее в ведомстве назвали ЮНЕСКО очередной жертвой эгоистических амбиций западных государств.

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