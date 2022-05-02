Росатом разочаровался разрывом контракта по АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии

Госкорпорация Росатом выразила разочарование «абсолютно непонятным решением» компании Fennovoima расторгнуть контракт на строительство АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии, при этом оставляет за собой право отстаивать интересы в соответствии с действующим законодательством.

«Решение менеджмента Fennovoima Oy о расторжении EPC контракта с компанией RAOS Project Oy вызывает у нас искреннее разочарование», – передает РИА «Новости» сообщение корпорации.

При этом в Росатоме обратили внимание, что данный шаг был сделан без детального обсуждения на уровне акционеров проекта, крупнейшим из которых (34%) является RAOS Voima Oy (на 100% принадлежит Росатому). «Основания такого решения «абсолютно непонятны», – подчеркивает Росатом.

Отмечается, что по проекту уже была налажена командная работа заказчика и подрядчика, о чем акционерам компании и в СМИ неоднократно сообщал генеральный директор компании Fennovoima, в связи с чем проект прогрессировал.

Так, RAOS Project Oy добросовестно выполняет свои обязательства, основные документы, необходимые для выдачи регулятором лицензии на сооружение АЭС были переданы Заказчику еще в прошлом году. Более 98% из них заказчик передал в СТУК, ожидалось, что в апреле/мае Fennovoima Oy передаст их регулятору.

В связи с непонятной ситуацией Росатом заявил, что оставляет за собой право отстаивать свои интересы в соответствии с действующими контрактами и действующим законодательством».

Ранее стало известно, что финская проектная компания Fennovoima расторгла контракт с Росатомом на строительство АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии. Как пояснили в Fennovoima, сотрудничество с проектом RAOS прекращается с немедленным вступлением в силу, прекращаются также работы по проектированию и лицензированию, работы на площадке «Ханхикиви-1» с Росатомом.

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