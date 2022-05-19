Шольц заявил о непринятии Германией «навязанного мира» на Украине

Германия не смирится с насильно навязанными Украине условиями мира, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в Бундестаге.

«Навязанного мира не будет, потому что украинцы его не принимают, и мы тоже не принимаем», – передает ТАСС слова политика.

Также он отметил, что Берлин не будет предпринимать шагов, которые сделают НАТО стороной конфликта на Украине. Он сказал, что «не будет одиночных шагов Германии».

«Мы не будем делать того, что сделало бы НАТО стороной войны», – добавил канцлер.

Ранее Шольц заявлял, что Россия не понимает, что нельзя добиться мира, если от Украины силой отторгнут территорию. По словам канцлера, лишь переговоры, «договоренность» и «согласие» могут привести Москву и Киев к миру. Он заявил, что «мирное соглашение» не должно быть «принудительным миром».