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Рижская дума решила переименовать Московский сад в Латгальский парк
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Рижская дума в связи с ситуацией на Украине решила переименовать Московский сад, расположенный на углу улиц Маскавас и Балву, в Латгальский сад – первое название парка, сообщает портал Delfi.
Как пишет портал, в связи с ситуацией на Украине во многих латвийских самоуправлениях принимаются решения об изменении названий улиц и объектов, связанных с Россией и СССР.
«Сегодня, 18 мая, Рижская дума приняла решение переименовать Московский сад в Латгальский парк», – приводит сообщение портала РИА «Новости».
Московский сад был основан в конце 30-х годов прошлого века и сначала был известен как Латгальский сад.
Ранее сообщалось, что муниципальный совет одного из районов Сиднея решил переименовать улицу Фуллертон-Стрит, на которой расположено здание генконсульства РФ, в улицу Украинскую.
Зампостпреда при ООН: Боевики с завода «Азовсталь» сдались в плен без условий
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Боевики националистического подразделения «Азов», заблокированные на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, сдались в плен без условий, заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в Twitter.
«Не знал, что в английском языке есть столько способов донести простое сообщение: нацисты [из подразделения] «Азов» сдались без условий», – отметил Полянский по-английски, передает ТАСС.
Так российский дипломат прокомментировал публикацию газеты The New York Times, которая утверждает, что «Украина завершила «боевую миссию» в Мариуполе», а военные «были эвакуированы, что ознаменовало окончание боев» на «Азовстали».
Ранее Минобороны России сообщило о начале сдачи в плен боевиков националистического подразделения «Азов» (запрещен в России – прим. ВЗГЛЯД) и украинских военнослужащих, заблокированных на заводе «Азовсталь». За сутки сдались 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый.
Ранее сообщалось, что колонна автобусов предположительно со сдавшимися в плен боевиками с завода «Азовсталь» в сопровождении бронетехники выдвинулась к выезду из Мариуполя.
Назван маршрут вывоза пшеницы с Украины в ЕС
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Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране, сообщил бывший сотрудник одесской морской гавани.
«Ограниченная работа порта Одессы не позволяет экспортировать большую часть объемов зерновых культур морским путем. Под давлением ЕС разработан альтернативный путь через порты Рени и Измаил, откуда они уходят дальше по Дунаю. Это вопреки реальной угрозе дефицита пшеницы внутри самой Украины. Если учесть, что в этом году есть реальная перспектива срыва сбора урожая», – передает РИА «Новости».
По словам источника, до 24 февраля в одесском порту находилось более 200 тыс. тонн пшеницы. Всего в гавани перевалка зерна осуществляется на трех терминалах мощностью 250 тыс., 110 тыс. и 200 тыс. тонн.
«Помимо пшеницы, со второй половины апреля активно начали вывозить контейнеры с товарами, которых было там больше 10 тыс. В марте киевские власти дали указание изъять все продовольственные грузы, которые находились в морском торговом порту», – добавил он.
Ситуацией воспользовались собственники грузов и криминальные элементы. «В итоге часть грузов разворовали и стали торговать, как им выгодно, в личных интересах», – сказал бывший сотрудник порта.
Как передает CNN со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, власти США совместно с европейскими партнерами прорабатывают пути вывоза пшеницы и кукурузы с Украины. Согласно этим данным, должностные лица в Вашингтоне и столицах стран Европы рассматривают для этих целей широкий спектр вариантов, включая перевозки по железной дороге, морю и воздуху. Эти сценарии разрабатываются без оглядки на позицию России, отмечают источники.
Как сообщается, данный вопрос будет одним из ключевых на повестке намеченных на среду и четверг министерских дискуссий в Нью-Йорке с участием госсекретаря США Энтони Блинкена. «До достижения какой-либо сделки пока далеко. Существует множество факторов, множество вещей, которые могут повлиять на ход данных дискуссий», – прокомментировал один из источников.
Напомним, в понедельник верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе заявил, что Евросоюз (ЕС) поможет Украине опустошить ее хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая,.
В пятницу глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли потребовал от России «снять блокаду» черноморских портов, в действительности вызванную действиями вооруженных сил Украины.
Президент США Джо Байден заявлял, что США и союзники ищут сейчас возможности как можно скорее вернуть на мировой рынок украинское зерно, чтобы добиться снижения цен на этот ресурс.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто на самом деле стал виновником набирающего обороты мирового продовольственного кризиса.
Эксперт объяснил массовое возвращение в Россию уехавших ранее IT-специалистов
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«Они сидят за рубежом, читают, что в России ожидается IT-бум, поэтому они просто не могут продолжать оставаться в стороне», – сказал газете ВЗГЛЯД член комиссия по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты России Александр Малькевич, комментируя соответствующее заявление Минцифры.
Глава Минцифры Максут Шадаев на просветительском марафоне общества «Знание» рассказал, что около 80 % уехавших из страны после начала спецоперации на Украине российских граждан, значимая часть из которых – IT-специалисты, вернулись после 15 мая на Родину.
«На мой взгляд, возврат российских граждан в Россию обусловлен тем, что они понимают, что в стране есть перспективы. Во-первых, тот пакет решений, который принят уже правительством, и дополнительные меры по поддержке отрасли, которые обсуждаются в Госдуме, в правительстве – невозможно игнорировать. Во-вторых, сейчас огромное окно возможностей, идет перезапуск отрасли. Нам как воздух нужны свои стартапы, у нас масса своих региональных, российских решений, а значит нужны специалисты», – говорит Малькевич.
Он подчеркивает, что в связи с реальным развитием отрасли в России есть перспективы. Поэтому ни о каких «шансах найти себя» на Западе речи быть не может. Конечно, существуют немногочисленные случаи, когда наши специалисты находят себе место в иностранных компаниях, однако сейчас даже самые большие корпорации на Западе переживают не лучшие времена. В пример Малькевич привел обвал акций американских компаний Netflix и Big Tech. Также собеседник напомнил, что американский сервис Twitter, который так и не был куплен предпринимателем Илоном Маском, потерял 20 % стоимости акций только на информации о фейковых аккаунтах.
«Перспектив в России однозначно больше, умные люди это понимают. Они, а это важно, не позволяли себе оскорбительных высказываний антироссийского характера, ничем себя не запятнали», – отмечает член ОП, добавляя, что за границей также нет привычного комфорта и доступного сервиса, который они получали, живя в Москве или Санкт-Петербурге.
Кроме того, эксперт не исключает, что у ряда граждан элементарно начали заканчиваться деньги, жизнь за границей оказалась не такой яркой, как они себе представляли. «Они сидят за рубежом, читают, что в России ожидается IT-бум, поэтому они просто не могут продолжать оставаться в стороне. Сейчас у них есть возможность не просто заскочить в последний вагон, а приехать и комфортно разместиться во втором, третьем, четвертом вагонах этого достаточно длинного поезда», – заключил Малькевич.
Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил распространить меры поддержки IT-специалистов на профильных педагогов, поскольку российская экономика нуждается как минимум еще в 1 млн специалистов в IT-сфере. Кроме того, депутат Госдумы Антон Горелкин призвал разрешить бесплатно получать второе высшее образование в IT.
Боевые машины «Терминатор» задействовали в спецоперации на Украине
В рамках специальной военной операции на Украине российские Вооруженные силы задействовали взвод боевых машин поддержки танков «Терминатор», сообщил источник.
Источник РИА «Новости» рассказал, что БМПТ вместе с «танковыми взводами участвуют в огневом поражении украинских позиций, бронетехники, расчетов противотанковых ракетных комплексов».
По мнению источника, действия взвода БМПТ на Украине позволят окончательно сформировать тактику применения этих машин и определить их место в бронетанковых группах. Отмечается, что опыт боевых действий на Украине показывает необходимость таких машин в танковых подразделениях для повышения их боевой устойчивости.
Напомним, прежде БПМТ применялись в боевых действиях в рамках антитеррористической операции группировки войск России в Сирии.
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В Бундестаге согласовали наказание экс-канцлера ФРГ Шредера за дружбу с Россией
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Правящая коалиция в Бундестаге договорилась о мерах в отношении экс-канцлера Германии Шредера, отказавшегося оставить должности в российских госконцернах после начала спецоперации на Украине.
В качестве наказания за «близость к российскому руководству» экс-канцлера ФРГ лишат офиса и сотрудников в Бундестаге, сообщает Deutsche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов) со ссылкой на газеты Bild и Der Spiegel.
Как сообщили члены бюджетного комитета Бундестага Деннис Роде, Свен-Кристиан Киндлер и Отто Фрикке, Шредер более не выполняет никаких обязательств в качестве экс-канцлера, тем самым не имеется оснований для предоставления ему сотрудников и офиса. Бюро бывшего главы правительства в Бундестаге будет закрыто. При этом Шредер будет по-прежнему получать пенсию и охрану.
Данное положение должно быть официально принято на заседании бюджетного комитета, а изменения в федеральный бюджет будут внесены на корректировочной сессии, которая начнется 19 мая.
Обеспечение бывших глав федеральных правительств «в будущем больше не будет полагаться по статусу», а ориентироваться на продолжающееся выполнение обязательств, заявили в Бундестаге.
Отмечается, что Шредер в настоящее время не использует полагающиеся ему шесть кабинетов в Бундестаге и не занимает семь сотрудников, предоставленных ему в качестве бывшего главы федерального правительства. Сотрудники Шредера после принятия решения будут выполнять «другие задачи» за пределами офиса экс-канцлера.
Bild указывает, что договоренность достигнута правящей коалицией после долгих дискуссий.
Таким образом, Шредер будет лишен значительной части полагающегося ему обеспечения из бюджетных средств. В последнее время его расходы на персонал составляли около 400 тыс. евро в год. По данным делового издания Handelsblatt, в 2021 году в бюро Шредера работали пять сотрудников, руководитель офиса получал примерно 10 тыс. 400 евро в месяц. В 2017 году из бюджета на зарплату сотрудникам Шредера было выплачено около 561 тыс. евро.
Напомним, в конце 2005 года Шредер занял пост председателя наблюдательного совета компании по строительству газопровода «Северный поток», связывающего Россию и страны Центральной Европы по дну Балтийского моря. Этот проект Газпрома (газопровод введен в эксплуатацию в 2011 году) Шредер активно поддерживал еще будучи канцлером. В марте 2006 года он стал руководителем комитета акционеров компании по возведению трубопровода.
В октябре 2016 года он возглавил совет директоров компании по строительству газопровода «Северный поток – 2».
29 сентября 2017 года Шредер был избран председателем совета директоров Роснефти (первый случай, когда бывший лидер иностранного государства стал председателем совета директоров крупной российской компании).
После начала российской спецоперации на Украине Шредер заявлял, что Россию нельзя изолировать в долгосрочной перспективе. Немецкая промышленность нуждается в сырье, которое есть у России, констатировал он. По его словам, после спецоперации на Украине придется вновь взаимодействовать с Россией, поскольку «так всегда происходит».
Напомним также, президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем в феврале заявил, что потребители в Германии должны сказать спасибо Шредеру за то, что сейчас они получают газ в пять раз дешевле.
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В Госдуме предложили новый государственный флаг России
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Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил признать Знамя Победы, повсеместно запрещаемое в западных странах, новым государственным флагом России. По его мнению, это стало бы символом возрождающейся супердержавы.
«Сегодня западные страны фактически объявили войну Знамени Победы, повсеместно запрещая его. Они боятся этого символа, так как красный флаг победы напоминает им о величии нашего народа и нашей великой победе. Я думаю, что настало время признать Знамя Победы нашим государственным флагом. Именно под ним сражались наши деды в Великой Отечественной войне, и под ним сегодня наша армия противостоит неонацистам, возродившимся на Украине и умело скрывающим долгие годы свое обличие в западных странах», – приводит его слова РИА «Новости».
Депутат подчеркнул, что гордится российским триколором, но на нынешнем этапе развития России, по его мнению, как никогда актуально Знамя Победы как символ возрождающейся супердержавы.
Знамя Победы является государственной реликвией России, официальным символом победы советского народа и его Вооруженных Сил над нацистcкой Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Оно представляет собой штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженный 1 мая 1945 года над зданием рейхстага в городе Берлине советскими воинами.
Святой символ Великой Отечественной – красные знамена воинских частей и соединений – очень часто оказывался во время войны в большой опасности. Берегли и спасали его зачастую вовсе не кадровые военные, а обычные граждане СССР, в том числе с риском для жизни. Газета ВЗГЛЯД, проанализировав архивные документы Минобороны, писала о том, как это происходило.
Подоляка: Украинцы живут в виртуальном мире, созданном Западом
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Выступая на марафоне «Новые горизонты», организованном обществом «Знание», блогер Юрий Подоляка объяснил, как на Украине стало возможным возрождение нацизма, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД.
Подоляка заявил, что человек «начинает жить в виртуальном пространстве», если «забывает историю», если ему с помощью современных средств коммуникации «пишут чужую историю», которая «нереальна». «По сути украинцы сегодня в политическом плане живут в виртуальном пространстве, созданном западными спичмейкерами», – сказал он.
Украинцам рассказали «лживую историю», им «объяснили», что «все их беды – от России», заявил Подоляка. Он сравнил это с ситуацией, когда в Польше заявляют, что Волынскую резню «устроили не бандеровцы, а русские».
Подоляка подчеркнул, что «виртуальная реальность позволяет переформатировать кого угодно». «С другой стороны, это позволяет нам, когда мы там будем – а мы там будем обязательно, мы там все решим – быстро переформатировать этих людей в другом направлении», – считает он.
Во вторник одновременно на нескольких площадках в Москве, Петербурге и Сочи стартовал просветительский марафон «Новые горизонты», который организован обновленным обществом «Знание».
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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СМИ: США намерены заблокировать выплаты по российскому госдолгу после 25 мая
Власти США готовы полностью лишить Россию возможности проводить выплаты по облигациям после 25 мая, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, Министерство финансов США аннулирует действие так называемой генеральной лицензии, исключающей из-под антироссийских санкций выплаты по обслуживанию части суверенного долга России, сообщает ТАСС.
Ранее Минфин России сообщил, что исполнил в долларах обязательства по суверенным еврооблигациям с погашением в 2022 и 2042 годах.
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Эксперт прокомментировал вывоз резервов украинской пшеницы в Европу
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«Украинской власти плевать на судьбу своего народа. Для них приоритетнее требования европейских чиновников», – рассказал газете ВЗГЛЯД политолог и экономист Иван Лизан, комментируя вывоз Украиной резервов пшеницы из хранилищ в порту Одессы.
«Важно понимать, что Евросоюз – это один из ключевых кредиторов для Украины, один из важнейших поставщиков оружия и в целом – это та сила, на которую «украинская демократия» привыкла опираться», – отметил эксперт. «Учитывая, что Евросоюз продолжает оказывать финансовую помощь Украине, он может это зерно и бесплатно вывозить, в счет платежей по выплате долгов. В этом и заключается их расчет», – пояснил он.
«Что касается самих граждан, так о них в правительстве никто не думает. Единственное, территории, которые Россия освободит – она и будет сама снабжать, обеспечивать, кормить. Там будет порядок, людям беспокоиться не о чем. То есть Москва возьмет на себя все обязательства, перезапустит экономику и введет рублевую зону», – отметил собеседник.
«А остальные граждане, оказавшиеся на подконтрольных правительству Зеленского территориях, столкнутся с рядом проблем, в том числе продовольственного характера. Более того, у Украины ведь проблемы не только с зерном, но и со многими другими ресурсами: топливом, газом, лекарствами, выплатой зарплат», – добавил он.
«На этом фоне окружение Зеленского беспокоит только одно: сдавшиеся боевики «Азова», их «героическая борьба», «эвакуация», и как освоить помощь, которая поступает по линии стран Запада. То, что люди могут остаться без средств существования и столкнуться с голодом – это никого не волнует», – возмутился собеседник.
«Впрочем, на фоне того, что Украина во многом лишена доступа к портам и правительство не располагает достаточным запасом топлива, вывезти в Европу тот объем зерна, о котором мечтает руководство Евросоюза, не позволит низкая пропускная способность железных дорог. Тем не менее, вывоз зерна все равно останется болезненным вопросом для местных жителей», – резюмировал Лизан.
Ранее стало известно, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране. Об этом сообщил бывший сотрудник одесской морской гавани.
СМИ также сообщили о рекордном подорожании пшеницы на 60% за последние месяцы, в связи с чем все больше стран находятся под угрозой продовольственной безопасности. Также на Западе все чаще говорят о грядущих «пшеничных войнах».
При этом немецкие СМИ не считают Россию виновной в росте цен на пшеницу. По мнению Die Welt, проблема заключается решении Индии запретить экспорт зерна. Власти этой страны заявили, что после рекордной жары должны обеспечить запас пшеницы для населения страны. По мнению автора публикации, эти объяснения «противоречивы». Индия занимает второе место в мире по производству пшеницы, а прошлогодний урожай в 110 млн тонн значительно превысил внутренний спрос.
Напомним, 14 мая министерство торговли и промышленности Индии объявило о немедленном запрете экспорта пшеницы.
17 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал предложение генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша смягчить ограничения на экспорт калийных удобрений из России в обмен на пропуск судов с зерном из портов Украины. Представитель Кремля заявил, что тема выхода судов с зерном из Украины поднималась, но порты этой страны сейчас заминированы и опасны для судоходства.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто на самом деле стал виновником набирающего обороты мирового продовольственного кризиса.
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Захарова: Украина обстреляла СИЗО со сдавшимися в плен боевиками с «Азовстали»
Часть сдавшихся в плен на «Азовстали» украинских военных находятся в СИЗО, этот изолятор был обстрелян из реактивных систем залпового огня со стороны Украины, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Об этом она заявила в среду на брифинге в министерстве.
Ранее Министерство обороны России опубликовало новое видео массовой сдачи в плен боевиков националистического подразделения «Азов» и украинских военнослужащих, заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Всего с 16 мая сдались в плен 959 боевиков.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что в реальности происходит на «Азовстали», что ждет сдавшихся в плен националистов, а также о том, как от украинцев скрывают крупнейший национальный позор.
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Минобороны: На «Азовстали» сдались в плен 959 украинских боевиков
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В Мариуполе заблокированные на заводе «Азовсталь» боевики националистического подразделения «Азов» и украинские военнослужащие продолжают сдаваться в плен, сообщили в Минобороны.
«За прошедшие сутки сдались в плен 694 боевика, в том числе 29 раненых. Всего с 16 мая сдались в плен 959 боевиков, в том числе 80 раненых, из которых 51 нуждавшийся в стационарном лечении помещены в больницу Новоазовска Донецкой народной республики», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что в реальности происходит на «Азовстали», что ждет сдавшихся в плен националистов, а также о том, как от украинцев скрывают крупнейший национальный позор.
Также в военном ведомстве опубликовали новые данные о ходе спецоперации на Украине. «За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены два пункта управления, в том числе штаб территориальной обороны в районе населенного пункта Соледар Донецкой народной республики, а также 31 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники, включая расположения подразделений иностранных наемников из европейских стран в Николаеве и Красногоровке», – говорится в сообщении.
«Кроме того, уничтожены: на военном аэродроме в районе Днепропетровска два украинских самолета Су-24, в районе Николаева дивизион украинских зенитных ракетных комплексов С-300, а также четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Покровское, Соледар и Бахмут Донецкой народной республики», – сообщили в военном ведомстве.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три пункта управления, 41 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Угледар Донецкой народной республики. В результате ударов авиации уничтожены более 270 националистов и выведены из строя 54 единицы военной техники», – говорится в сообщении.
По данным МО РФ, ракетными войсками и артиллерией поражены 76 пунктов управления, 421 район сосредоточения живой силы и военной техники, а также 147 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, в том числе украинская батарея 155-мм гаубиц М777 производства США в районе населенного пункта Подгорное.
«В районе населенного пункта Протопоповка Харьковской области уничтожена наведенная подразделениями ВСУ для форсирования реки Северский Донец понтонная переправа», – сообщили в военном ведомстве.
«Российскими средствами противовоздушной обороны над населенным пунктом Триполье Донецкой народной республики сбит один украинский самолет Су-25. Кроме того, в районе населенного пункта Каменная Яруга Харьковской области сбит МиГ-29 воздушных сил Украины. В районах населенных пунктов Семеновка, Великие Проходы, Балаклея, Малые Проходы, Великая Камышеваха Харьковской области, Рудничный, Грабское, Старомихайловка, Вольное Донецкой народной республики, Беляевка, Чернобаевка Херсонской области уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов. Также в районах населенных пунктов Каменка и Малая Камышеваха Харьковской области перехвачены восемь украинских реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч», – отметили в Минобороны.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 172 самолета, 125 вертолетов, 927 беспилотных летательных аппаратов, 311 зенитных ракетных комплексов, 3139 танков и других боевых бронированных машин, 389 установок реактивных систем залпового огня, 1548 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2997 единиц специальной военной автомобильной техники», – заключили в военном ведомстве.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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МВФ отказался озвучивать позицию по конфискации золотовалютных резервов России
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В ближайшее время МВФ не собирается озвучивать позицию относительно идеи конфискации золотовалютных резервов России, заявила первый замглавы фонда Гита Гопинат.
Гопинат сообщила, что в МВФ «обсуждают любую стратегию», которая повлечет «последствия для всей международной монетарной системы». Фонд намерен «внимательно изучать» этот вопрос, но пока рано говорить о скором принятии МВФ решения насчет российских активов, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.
Само издание считает, что конфискация обернется крахом международной системы политической экономии. Указывается, что одна только заморозка средств уже вызвала обеспокоенность в государствах, у которых напряженные отношения с западными странами.
Напомним, как сообщал министр финансов России Антон Силуанов, страны Запада заморозили около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ России на Западе воровством. США и Европа ищут формулировки, которые позволят конфисковать эти средства.
Стало известно о разработке в России боевых лазеров большой мощности
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Боевой лазерный комплекс «Пересвет» уже серийно поставляется в российские Вооруженные силы, он может выводить из строя спутники на орбитах высотой до 1,5 тыс. километров. Однако в России разработали и практически серийно производят лазерные системы, которые имеют на порядок большие мощности, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
«Поделюсь с вами: комплекс «Пересвет», о котором рассказывал президент в 2018 году, уже серийно поставляется в войска. Он может ослеплять все спутниковые системы разведки вероятного противника на орбитах до 1,5 тыс. километров, выводя их из строя за счет использования лазерного излучения», – передает РИА «Новости» заявление Борисова в ходе выступления на форуме «Знание».
По его словам, в ближайшее десятилетие в войска поступят новые образцы вооружений на «новых физических принципах» – лазерное, электромагнитное широкополосное оружие.
«Разработали и практически серийно производят лазерные системы, которые на порядок имеют мощности большие, которые уже позволяют осуществлять тепловое поражение различных средств», – сказал Борисов.
«Было продемонстрировано на дальности пять километров, в течение пяти секунд беспилотное средство было просто напросто сожжено и прекратило свое существование», – добавил вице-премьер.
Оружием на новых физических принципах называют оружие, в основу создания которого положены физические процессы и явления, не использовавшиеся ранее в оружии обычном (холодном, огнестрельном) или в оружии массового поражения (ядерном, химическом, бактериологическом).
Термин носит условный характер, так как в большинстве случаев в образцах ОНФП используются известные физические принципы, а новым является их применение в оружии. В зависимости от принципа действия выделяются следующие виды ОНФП: лазерное, радиочастотное, пучковое, кинетическое оружие и другие.
По словам Борисова, комплексы противовоздушной и противоракетной обороны С-500 уже начинают поступать в российские войска.
«Сегодня на вооружение уже начинают поступать комплексы, которые совмещают функции противовоздушной обороны и противоракетной обороны, это комплексы С-500», – сказал Борисов.
В декабре 2019 года «Пересвет» начал боевое дежурство в позиционных районах подвижных грунтовых ракетных комплексов.
Об этом комплексе в марте 2019 года рассказал президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.
Напомним, министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что лазерный комплекс «Пересвет» разработан усилиями ученых из Сарова (Нижегородская область), работавшими под «постоянным вниманием» Минобороны.
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Борисов: Россия применяет на Украине лазерное оружие
Россия применяет в спецоперации на Украине лазерное оружие, в частности лазерный комплекс «Задира», способный поражать цель на расстоянии до пяти километров, заявил вице-премьер Юрий Борисов в эфире Первого канала.
«Они [комплексы лазерного оружия] уже начинают поступать [в армию]. Первые образцы уже используются [в ходе специальной военной операции]», – сказал вице-премьер, уточнив, что комплекс носит название «Задира», сообщает ТАСС.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Назван вероятный новый флагман Черноморского флота
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Источник, близкий к силовым структурам Крыма, рассказал, какой корабль может стать новым флагманом Черноморского флота после того, как затонул крейсер «Москва».
Источник ТАСС сообщил, что «новым флагманом ЧФ может стать один из трех фрегатов дальней морской зоны проекта 11356». По его словам, «пока выбор сделан в пользу» ракетного фрегата «Адмирал Макаров». Официальной информации на этот счет пока нет.
Напомним, именно «Адмирал Макаров», вероятно, обстреливал украинские позиции в районе Одессы в марте. Он же недалеко от порта Ильичевск поразил зенитной ракетой украинское водолазное судно «Нетешин», с которого пытались ставить мины.
Флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения при пожаре, также на крейсере произошел взрыв боезапаса, сообщили в Минобороны России. Корабль затонул во время шторма при буксировке в порт. При тушении пожара на ракетном крейсере «Москва» один военнослужащий погиб, 27 членов экипажа пропали без вести, почти 400 членов экипажа были эвакуированы. Большинство офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы сообщили о желании продолжить службу на кораблях Черноморского флота.
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