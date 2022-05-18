США в одностороннем порядке свернули сотрудничество с Россией по информбезопасности

Эксперт пояснил планы США снять санкции с добычи нефти в Венесуэле

«Пока мы видим некие приготовления к возобновлению работ на уровне бизнеса. Однако компаниям еще ни одной генеральной лицензии не выдано», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее власти США одобрили возобновление операций в Венесуэле для нефтяных компаний США и Европы.

«Эмбарго на венесуэльскую нефть все еще сохраняется. Рано говорить о выдаче генеральных лицензий. Более того, в самой Венесуэле за последние годы вся нефтедобывающая отрасль сильно просела и находится в запущенном состоянии. И не очень понятно, сколько лет уйдет у Каракаса на полное восстановление нефтедобывающего комплекса. Им потребуются очень серьезные инвестиции», – сказал ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.

По словам собеседника, Вашингтон в нынешних реалиях готов поступиться частью своих интересов в области «демократических ценностей», чтобы побыстрее отказаться от российской нефти. «Американцы хотят понизить стоимость нефти на мировом рынке, поэтому они всячески способствуют увеличению добычи ресурсов в других странах. Они пытались сделать это сами, договаривались с другими государствами о продаже стратегических запасов, но нефть только подорожала. И если в ближайшее время в игру снова вступит Китай, то цены взлетят еще выше», – пояснил Юшков.

Отдельно эксперт обратил внимание на вопрос снятия санкций с Венесуэлы. «США попытаются понять, на что готов пойти Каракас ради снятия ограничений. Аналогичная ситуация происходит и с Ираном. Сейчас на этом направлении переговоры стихли. Но мотивы Вашингтона при обращении к Тегерану понятны – они хотят довольно быстро нарастить добычу нефти приблизительно на 1,5 млн баррелей в сутки», – заключил Юшков.

Накануне Вашингтон одобрил возобновление операций в Венесуэле для нефтяных компаний США и Европы. Об этом сообщила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес. «Правительство Венесуэлы провело проверку и может подтвердить данные о том, что США разрешили своим и европейским компаниям вести переговоры и возобновить операции в Венесуэле», – сообщила она.

Родригес также отметила, что «Венесуэла надеется, что после этого решения США начнут движение в сторону полной отмены незаконных санкций». Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес на этом фоне добавил, что власти Венесуэлы возобновили переговоры с оппозицией.

Кроме того, Каракас подтвердил, что «Соединенные Штаты Америки уполномочили американские и европейские нефтяные компании вести переговоры и возобновить операции в Венесуэле». Позднее стало известно, что возглавлявший делегацию правительства на переговорах с оппозицией Хорхе Родригес провел первую с октября встречу с представителем оппонентов Херардо Блайдом. По словам Родригеса, на встрече определяли «планы на будущее». «Спасаем дух Мехико», – приводит его слова РИА «Новости».

Переговоры властей Венесуэлы с оппозицией в Мехико были прерваны в октябре 2021 года после нескольких раундов из-за экстрадиции в США венесуэльского дипломата Алекса Сааба.

Напомним, власти США дали американской нефтяной компании Chevron лицензию на ведение переговоров о потенциальной будущей деятельности в Венесуэле, но она не предполагает работу с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA.

Британский журнал Economist сообщил, что Белый дом намерен восполнить потери от эмбарго на российскую нефть благодаря поставкам горючего из Венесуэлы. Для этого Соединенным Штатам потребуется отказаться от действующего ныне полного запрета на импорт венесуэльской нефти.

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