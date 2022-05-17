«Новые люди» предложили создать экологический кодекс для борьбы с лесными пожарами

Для спасения российских лесов от пожаров партия «Новые люди» предлагает уже в этом созыве принять Экологический кодекс Российской Федерации, об этом заявила на пленарном заседании Госдумы заместитель главы фракции Сардана Авксентьева.

«Наша фракция считает, что уже в этом созыве должен быть принят Экологический кодекс Российской Федерации. И в этом нас поддерживает экологическое сообщество страны. Понимаю, что время сложное, у государства сейчас много непростых задач. Но если не сделаем усилие сейчас, не изменим систему – поставим еще несколько печальных антирекордов и уже в августе получим миллионы гектар выжженной мертвой тайги, восстанавливать которую придется не только нашим детям, но, боюсь, и детям их детей», – приводятся ее слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Новые люди» уже в прошлом году говорили о необходимости изменения лесного законодательства. 2021 год стал отрицательно рекордным с начала XXI века в России по общей площади лесных пожаров. По данным Рослесхоза, лес сгорел на территории более 20 млн га. Чтобы не повторить эту печальную ситуацию, партия готовит новые законодательные меры.

«Мы с группой депутатов готовим сейчас межфракционный законопроект – предлагаем ужесточить регулирование промышленной вырубки лесов, которые растут на многолетнемерзлых грунтах, а это более 60% территории России. Также настораживает инициатива правительства разрешить Министерству обороны без разрешений осуществлять вырубку лесов. Мы понимаем и поддерживаем задачи, которые стоят перед нашей армией, но давайте подходить к этому вопросу взвешенно», – говорит заместитель главы фракции «Новые люди».

Также партия предлагает серьезно изменить Лесной кодекс, поменять порядок принятия решений по тушению пожаров – в том числе касательно введения режимов ЧС, разобраться, что выгоднее для бюджета – возложить обязанность тушить пожар вне населенных пунктов на МЧС или подумать о создании параллельной структуры и главное – экстренно наладить систему профилактики пожаров.

Накануне «Новые люди» собрали в Госдуме круглый стол «Совершенствование законодательства в сфере экологии». Там вместе с экспертами-экологами, в том числе, коллегами из «экологических» непарламентских партий, обсудили, как работать на упреждение. Инициатором проведения круглого стола стал депутат фракции, заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов.

«Среди ключевых проблем мы отметили пожары, нападение безнадзорных животных, качество питьевой воды и загрязнение воздуха. У всех этих проблем есть системное решение. Мы сейчас разрабатываем их вместе с экспертами. Это создание Экологического кодекса, изменение федерального закона о вторичных ресурсах и усиление общественного экологического контроля», – рассказал об итогах встречи Арапов.