В Красноярске анонсировали проведение бесплатных операций по лечению сахарного диабета

Бесплатные бариатрические операции по лечению сахарного диабета второго типа будут проводить в Красноярске, рассказали в Экспертном институте социальных исследований (ЭИСИ) в рамках обзора региональных практик за неделю.

Отмечается, что подобные вмешательства выполнялись только платно, теперь получить лечение в Красноярске можно по квоте.

Кроме того, отмечает ЭИСИ в Telegram-канале, в Калининградской области запустят бренд «Балтийская кухня». «Бренд бесплатно могут использовать все предприятия общепита региона. Власти предлагают использовать бренд для продвижения гастрономического туризма. Под брендом «Балтийская кухня» объединятся блюда, приготовленные из продуктов, произведенных в регионе, которые традиционно используются в местной кухне. В частности, строганина из пеламиды, копченый угорь, шашлык из угря и многие другие», – отмечают эксперты.

В Иркутской области в числе региональных инициатив аналитики отметили расширение возможностей использования социальной выплаты многодетным семьям взамен земельного участка.

Средства соцвыплаты можно направить в том числе на строительство или реконструкцию жилого дома с привлечением индивидуальных предпринимателей. За счет социальной выплаты также можно будет приобрести земельный участок для ведения садоводства или направить ее на погашение кредита на строительство индивидуального жилого дома.

Также поддержкой личных подсобных хозяйств займутся в Ингушетии. «Населению, которое ведет личные подсобные хозяйства, будут оказывать содействие в покупке поголовья скота, кормов, семян и средств защиты растений. Среди других направлений господдержки – организация ветеринарной помощи, создание сельхозкооперативов, помощь в закупках сельхозпродукции у владельцев ЛПХ. Людям помогут с кредитованием на цели развития личных подсобных хозяйств и субсидируют процентную ставку по кредиту», – отмечается в сообщении.

В то же время в Москве открылся центр управления комплекса городского хозяйства. В ситуационном зале одновременно находятся 60 сотрудников, которые в режиме реального времени контролируют работу объектов ЖКХ. На базе центра также работают операторы системы 112. В ведении комплекса – системы теплоснабжения, энергоснабжения, газоснабжения, эксплуатация дорог и прочее – порядка 30 систем жизнедеятельности города и около тысячи параметров. Благодаря созданию центра снизится количество инцидентов в системе коммунального хозяйства, а решать возникшие проблемы будут быстрее.