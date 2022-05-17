Песков счел прямым воровством использование замороженных российских активов на нужды Украины

Решение использовать активы российских банков на Украине на нужды Киева было бы вопиющим, незаконным и требующим ответа, это будет фактически прямое воровство, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Глава Минфина Германии Кристиан Линднер ранее заявил в интервью газете Handelsblatt и другим СМИ, что «политически открыт» идее конфискации зарубежных активов Центрального банка России, отметив, что этот вопрос обсуждается странами «большой семерки» и Евросоюза.

«Нет, российской стороне и Кремлю об этом никто не говорил – это первое. Второе – подобное решение было бы незаконным, вопиющим, ну и, конечно, требующим соответствующего ответа», – цитирует РИА «Новости» комментарий Пескова на заявление Линдера.

На уточняющий вопрос о том, каким мог бы быть ответ российской стороны, Песков заявил: «Ну, это будет продумано, но, безусловно, это потребует ответа. То есть это будет фактически прямое воровство», – добавил он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал воровством инициативу главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о передаче замороженных российских активов украинской стороне.

Напомним, Боррель предложил рассмотреть возможность использования замороженных российских валютных резервов для поддержки Украины. Боррель отметил, что США установили контроль над активами ЦБ Афганистана на миллиарды долларов. Такой шаг, по его словам, отчасти связан с потенциальной компенсацией жертвам терроризма, а также для гуманитарной помощи стране. Боррель считает, что было бы возможно рассмотреть аналогичные шаги с резервами России.

Москва назвала инициативу ЕС полным беззаконием.