В Кремле опровергли подготовку визита Путина в Турцию

В ближайшие дни визит президента Владимира Путина в Турцию не планируется, подготовка к нему не ведется, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее турецкое издание Yeni Safak сообщило, что в Турции ожидают визит Путина «в ближайшие дни» по приглашению президента Тайипа Эрдогана на деловую встречу на высшем уровне.

«Я не располагаю такой информацией. Насколько я знаю, в ближайшие дни визит Путина в Анкару не готовится», – передает слова Пескова РИА «Новости». Он добавил, что «в ближайшие недели тоже».

«С другой стороны, все быстро развивается, я ничего не могу исключать. Но то, что я знаю, – подготовки сейчас нет», – добавил пресс-секретарь.

По данным газеты Yeni Safak, в среду в Анкару прибудет делегация во главе с вице-премьером РФ Александром Новаком. Ожидаются встречи с турецкими ведомствами, связанными с экономикой. Бизнесмены в составе делегации оценят инвестиционные возможности Турции.

В ходе встреч будет готовиться почва деловой встречи высокого уровня между Турцией и Россией. «Президент Тайип Эрдоган пригласил президента России Владимира Путина, которому он позвонил по телефону, в Турцию на деловую встречу на высоком уровне. В связи с этим ожидается визит Путина в Турцию в ближайшие дни», – сообщило издание.

Также делегация намерена обсудить вопросы транспортировки товаров. «Объем торговли между двумя странами, составлявший в прошлом году 33 млрд 25 млн долларов, в 2022 году начался со спада… Для решения транспортной проблемы и увеличения объема торговли между делегациями будут проведены оценочные работы», – пишет Yeni Safak.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным о готовности Анкары взять на себя инициативу по урегулированию между Москвой и Киевом.