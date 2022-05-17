В РСТ рассказали о мерах повышения доступности Крыма для туристов

Количество мест по железной дороге по направлению в Крым после закрытия аэропорта в Симферополе увеличилось на две трети, возобновлены рейсы пассажирских судов, а также планируется запуск автобусов, рассказал газете ВЗГЛЯД вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин, комментируя опасения падения спроса на отдых на полуострове этим летом.

Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков сообщил, что из-за закрытия аэропорта в Симферополе российские туроператоры фиксируют значительный спад новых бронирований в Крым на лето, а также возврат уже имеющихся туров, передают РИА «Новости». В связи с этим отрасль просит запустить автобусное сообщение из аэропортов Сочи, Ставрополя и Минеральных Вод на полуостров.

«По статистике на майские праздники в Крым даже по ж/д и автомобильной дороге прибыло на 10% больше, чем в 2019 году – 333 тыс. человек. Однако это несколько меньше, чем в прошлом году, поэтому, конечно, закрытие аэропорта в Симферополе и Анапе влияют на потоки», – говорит Барзыкин.

Тем не менее меры по доступу Крыма для туристов уже предпринимаются, продолжает он. Уже сейчас введены дополнительные поезда на полуостров, количество мест на этом направлении по железной дороге увеличилось на 63%.

«Спад какой-то однозначно будет. Но не думаю, что на 40% и более – это преувеличено, в целом показатели будут достойные. Мы надеемся, что найдется еще какой-то компромисс: может, в Краснодаре откроют аэропорт, через него будет легче добраться и до Симферополя, и до Анапы, и до Геленджика», – говорит вице-президент РСТ.

Более того, с июня планируется запуск автобусов на Черноморское побережье, включая Крым, делится собеседник. «Проблема существует, но пока она решается за счет увеличения ж/д перевозок и автомобильных. Еще запускают каботажные рейсы из Сочи и Анапы, но они больше экскурсионного характера», – заключил Барзыкин.

Ранее сообщалось, что из-за падения спроса на Крым у россиян около трети гостиниц могут не открыться в пик сезона на полуострове, передает Коммерсантъ. Нагрузка этим летом, по словам экспертов, сократится на 30–40%.