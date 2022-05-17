Пленный украинский военный рассказал о зверствах нацбатов

Националистические батальоны чинят зверства и убивают мирных жителей, обычные военнослужащие их боятся, рассказал пленный украинский военный Александр Черваков.

«На каждом из них – немецкая свастика, сразу было видно, что это добровольческие батальоны «Азов» (против его боевиков в России заведено уголовное дело) или «Айдар»... Они восемь лет грабили, убивали, какое к ним будет отношение», – цитирует РИА «Новости» Червакова.

По его словам, нацбаты всем внушают страх – как мирным жителям, так и военнослужащим, для них дать очередь по толпе людей – все равно что «друг на друга посмотреть».

Черваков рассказал, что с их заставы ушли, не захотев воевать, 12 человек из 30, причем такое было возможно только «первое время». «Потом ты уже не уйдешь никуда – ты стоишь вместе с нацбатами, вместе с ВСУ, ты там попробуй еще куда-нибудь двинься», – поделился он.

Черваков заявил, что нацбатальоны «много людей убили, мирных жителей». «Северодонецк был уничтожен практически, несмотря на то, что там не было ни одного русского военного. Он был уничтожен украинской армией», – сказал он.

Пленный добавил, что в украинских войсках моральный дух поддерживается при помощи патриотических лозунгов, алкоголя и наркотиков. «Им разрешалось просто и пить, и курить, и нюхать», – заявил он.

Ранее пленный солдат украинской армии обратился к гражданам с просьбой не вступать в ряды вооруженных сил Украины и других вооруженных формирований, призываемых в третьей волне мобилизации.