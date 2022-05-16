Токаев рассказал о планах принять участие в Петербургском экономическом форуме

Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что планирует принять участие в Петербургском международном экономическом форуме и международной промышленной выставке «Иннопром–2022» в Екатеринбурге.

«Я сам планирую по вашему приглашению принять участие в Петербургском экономическом форуме 17 июня. Наша правительственная делегация также планирует принять участие в очень крупной промышленной выставке, которая состоится в начале июля в Екатеринбурге», – цитирует его ТАСС.

Также Токаев отметил положительную динамику торгово-экономического и политического сотрудничества двух стран.

«Действительно, нет оснований для разочарования динамикой торгово-экономического сотрудничества, политического взаимодействия между нашими странами. Товарооборот достиг 25 млрд долларов. Россия для Казахстана является основным партнером в торгово-экономической сфере», – сказал он.

По его словам, перед правительством Казахстана поставлена задача не только сохранить динамику, объем торговли и инвестиций, но и нарастить их. «Я с собой взял основных чиновников правительства Казахстана, ответственных за этот блок, во главе с первым заместителем премьер-министра. Они провели очень продуктивные переговоры. Перед ними была поставлена задача – именно в деловом ключе работать с правительством Российской Федерации, не раскатывая турусы на колесах, а работать конкретно с целью достижения конкретных практических результатов», – пояснил президент Казахстана.

В феврале Путин пригласил Токаева стать одним из главных гостей Петербургского Международного экономического форума.