Росмолодежь поможет молодым предпринимателям представить бизнес на ПМЭФ

Мультимедийный проект, который позволит тысячам молодых российских предпринимателей презентовать свои стартапы и наработки, запустит Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) в рамках работы своего стенда на Петербургском международном экономическом форуме – 2022.

Для будущих участников проекта это станет возможностью рассказать о своем бизнесе инвесторам, ведущим бизнесменам, руководителям регионов, министрам, представителям СМИ и получить в дальнейшем необходимую поддержку для развития и масштабирования проекта, сообщается на сайте «Росмолодежь».

Трансляция лучших кейсов в формате оpen call на стенде Росмолодежи начнется с первого дня ПМЭФ–2022. Это шанс для тысячи молодых предпринимателей России презентовать свой бизнес для широкой аудитории.

По мнению руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксении Разуваевой, «оpen call Росмолодежи – это отличный инструмент заявить о себе и показать свой проект. Тем более в любом проекте ведомства мы руководствуемся принципом соавторства и широкого вовлечения непосредственно целевой аудитории. Сейчас за счет освободившихся ниш на рынке можно выйти совсем на другой уровень бизнес-сообщества. В экосистеме молодежного предпринимательства России есть тысячи успешных действующих кейсов, и это шанс для них обрести партнеров среди гостей международного форума, получить инвестиции или же сделать рекламу своему товару или услуге».

В рамках архитектуры программы Росмолодежи запланированы десятки мероприятий, среди которых: нетворкинг, менторская гостиная, панельные дискуссии, лекции и открытые диалоги с участием молодых людей, представителей власти, лидеров бизнес-сферы и экспертов из иностранных государств.

18 июня в последний день форума традиционно состоится Международный молодежный экономический форум (ММЭФ), где будут рассмотрены трансформации малого и среднего бизнеса, института наставничества и практик развития молодежного предпринимательства. Здесь молодые люди обсудят ключевые экономические и социальные вопросы с лучшими экспертами, как российскими, так и зарубежными, познакомятся с единомышленниками и потенциальными партнерами, обменяются опытом и контактами, приобретут новые знания и навыки.

В рамках ММЭФ команда трека Росмолодежь.Бизнес презентует возможности членов Клуба молодых предпринимателей, который был создан как одно из направлений Всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства. Уже сегодня к программе подключено 37 пилотных регионов России.