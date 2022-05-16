Российские средства ПВО сбили два Су-25, один Су-24 и десять беспилотников ВСУ

Российскими средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Евгеновка Николаевской области и Великая Камышеваха сбиты в воздухе два самолета Су-25 воздушных сил Украины. А в районе острова Змеиный российские средства ПВО сбили украинский самолет Су-24, сообщило Минобороны.

«Над населенными пунктами Новосветловка Луганской народной республики, Дементиевка, Изюм и Малые Проходы Харьковской области, Донецк, Высокое и Калиновское Донецкой народной республики уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе два реактивных Ту-143 «Рейс» советского производства», – говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Также ПВО ВС России сбили в воздухе два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Евгеновка Николаевской области и Великая Камышеваха.

Кроме того, «высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России за сутки поражены два пункта управления, в том числе командный пункт 72-й механизированной бригады в районе Цаповки Харьковской области».

ВС России поразили 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники, восемь долговременных огневых точек и пять складов ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Красный Лиман Харьковской области, Владимировка и Константиновка Донецкой народной республики, а также Берестовое Луганской народной республики. В результате ударов уничтожены свыше 360 националистов, выведены из строя 78 единиц военной техники.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три пункта управления, 104 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также два склада горючего. Ракетными войсками и артиллерией поражены 325 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 14 пунктов управления и 24 артиллерийские батареи на огневых позициях», – добавили в Минобороны.

Также были перехвачены 18 реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 168 самолетов, 125 вертолетов, 889 беспилотных летательных аппаратов, 307 зенитных ракетных комплексов, 3108 танков и других боевых бронированных машин, 381 установка реактивных систем залпового огня, 1529 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2949 единиц специальной военной автомобильной техники», – уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Лозовая Харьковской области сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины.

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