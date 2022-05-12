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Захарова назвала Польшу авангардом русофобии
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Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя инцидент с нападением на российского посла в Варшаве Сергея Андреева, заявила, что польские власти перешли все границы, «растоптали мораль» и идут в авангарде русофобии.
«Польские власти перешли все мыслимые границы и просто растоптали мораль, которая, возможно, для них более не существует, потому что они не просто попустительствовали русофобии, а являются в авангарде ее, понимая при этом, к чему это может привести и уже привело», – передает РИА «Новости» слова Захаровой в эфире передачи «Соловьев. LIVE».
«На дипломатическом уровне мы этот вопрос обозначили, наши граждане ответили по-своему», – добавила дипломат.
Ранее посол Польши Кшиштоф Краевский был вызван в среду в МИД России, где его уведомили о том, что Москва ждет официальных извинений от польских властей в связи с нападением на российского посла в Польше Сергея Андреева 9 мая.
Напомним, российских дипломатов окружила толпа с украинскими флагами, потом их облили красной краской.
Андреев допустил, что подготовка к нападению на него могла вестись при координации со спецслужбами Польши.
Напомним, в среду неизвестные облили красной краской табличку посольства Польши в Москве.
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Москва после нападения на посла России выдвинула требование Варшаве
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Российская сторона потребовала от Варшавы незамедлительно организовать ранее сорванную церемонию возложения венка на военном мемориальном кладбище, сообщили в Министерстве иностранных дел.
«9 мая экстремисты при полном бездействии полиции сорвали церемонию возложения венка на кладбище советских воинов в Варшаве, применив насилие по отношению к послу Российской Федерации в Польше С.В. Андрееву и другим сотрудникам дипломатической миссии», – говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
«Польским властям выражен решительный протест за потакание по сути дела неонацистским молодчикам. МИД России потребовал от Варшавы незамедлительно организовать проведение церемонии возложения венка, обеспечив ее полную безопасность от всякого рода провокаций. Добиваемся от польской стороны, чтобы соответствующие меры были приняты сегодня же», – подчеркнули в МИДе.
В свою очередь Следственный комитет заявил, что установит обстоятельства нападения на российских дипломатов в Польше, выявит причастных и примет меры к их привлечению к уголовной ответственности, передает РИА «Новости».
Напомним, в понедельник неизвестные облили красной краской посла России в Польше Сергея Андреева, когда он возлагал венок на кладбище советских воинов в Варшаве. Андреев сообщил, что серьезно не пострадал.
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Глава МВД Польши попытался оправдать нападение на российского посла в Варшаве
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Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский заявил, что может понять нападение на посла России Сергея Андреева на кладбище советских воинов в Варшаве.
«Собрание противников российской агрессии на Украину, где каждый день происходит преступление геноцида, было законным. Эмоции украинских женщин, участвующих в манифестации, чьи мужья мужественно борются за защиту Родины, понятны», – цитирует РИА «Новости» его сообщение в Twitter.
По словам Каминьского, «польские власти не рекомендовали послу России возлагать цветы 9 мая в Варшаве».
Напомним, в День Победы неизвестные облили красной краской посла России в Польше Сергея Андреева, когда он возлагал венок на кладбище советских воинов в Варшаве. Андреев сообщил, что серьезно не пострадал в результате нападения.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что срыв церемонии возложения цветов на кладбище советских воинов в Варшаве в День Победы доказывает реинкарнацию фашизма на Западе.
Российская дипмиссия в Польше заявила протест в связи с нападением на посла Сергея Андреева на кладбище советских воинов в Варшаве.
Сам Андреев рассказал подробности нападения и сделал выводы относительно того, что его облили сиропом, потому что вещество было сладким на вкус.
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Глава МИД Польши назвал «достойным сожаления» нападение на посла России
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Глава МИД Польши Збигнев Рау назвал нападение на посла России Сергея Андреева инцидентом, «достойным сожаления».
«Событие, произошедшее сегодня во время возложения венков у могил павших советских солдат послом Российской Федерации, представляет собой инцидент, которого не должно было произойти, инцидент, со всех сторон достойный сожаления», – цитирует агентство РАР Рау, который находится в Иране, сообщает РИА «Новости».
Напомним, в День Победы неизвестные облили красной краской посла России в Польше Сергея Андреева, когда он возлагал венок на кладбище советских воинов в Варшаве. Андреев сообщил, что серьезно не пострадал в результате нападения.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что срыв церемонии возложения цветов на кладбище советских воинов в Варшаве в День Победы доказывает реинкарнацию фашизма на Западе.
Российская дипмиссия в Польше заявила протест в связи с нападением на посла Сергея Андреева на кладбище советских воинов в Варшаве.
Сам Андреев рассказал подробности нападения и сделал выводы относительно того, что его облили сиропом, потому что вещество было сладким на вкус.
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Байдена заподозрили в намерении развязать войну между Россией и НАТО
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Администрация президента США Джо Байдена, возможно, планирует развязать войну между НАТО и Россией, используя как повод вторжение Польши на Западную Украину, пишет в колонке для American Conservative полковник в отставке, экс-советник министра обороны Соединенных Штатов Дуглас Макгрегор.
Бывший советник министра обороны США отметил, что успехи российских военных в боях на территории бывшей советской республики и плачевное положение ВСУ пошли вразрез с планами Вашингтона.
«Столкнувшись с однозначным провалом американской помощи даже на фоне притока нового оружия для спасения украинских сил от неминуемой гибели, администрация Байдена отчаянно пытается переломить ситуацию и сохранить лицо. Похоже, выход предложила Польша. <...> По неподтвержденным данным из Варшавы, <...> польскому генштабу поручили по-тихому составить план вмешательства в конфликт и захвата Западной Украины», – приводит слова Макгрегора РИА «Новости».
Офицер добавил, что контролируемый Соединенными Штатами Киев без проблем даст разрешение для интервенции Варшавы, которое необходимо для легитимизации боевых действий такого масштаба. А возможные инциденты между польскими и российскими военными Вашингтон рассчитывает использовать в своих интересах.
«Администрация Байдена может надеяться, что любое столкновение россиян и поляков <...> повлечет за собой созыв Совета НАТО, где встанет вопрос о применении статьи пять», – пояснил Макгрегор.
Он указал, что сейчас сложно предположить, насколько легитимным поводом для вмешательство НАТО в конфликт в глазах членов альянса станет польская интервенция, поэтому конкретные действия Вашингтон планирует оставить на усмотрение каждой страны.
В минувшую пятницу российский постпред при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против РФ на Украине. В прошлую среду министр обороны России Сергей Шойгу предупредил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием и амуницией для украинских войск будут уничтожаться.
В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Посол России в Варшаве раскрыл подробности нападения
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Посол России в Варшаве Сергей Андреев сообщил, что нападавшие облили его не краской, а сладким сиропом.
«Никто из наших сотрудников особо не пострадал. За исключением сиропа, которым нас усиленно поливали», – передает РИА «Новости» слова дипломата в эфире «Россия 24». Он добавил, что сделал выводы относительно того, что его облили именно сиропом, потому что вещество было сладким на вкус.
Посол отметил, что изначально планировалось более широкое мероприятие – традиционные возложения, «Бессмертный полк», которые обычно проводятся 9 мая в Варшаве. Однако, по словам дипломата, в субботу МИД Польши не рекомендовал российской стороне проведение этого мероприятия, сославшись на уголовный кодекс, который запрещает пропаганду ненависти, войны, фашистского или тоталитарного строя.
«По этому поводу мы полякам написали, что это абсурдные утверждения. Но мы уважаем порядки, которые здесь существуют, и мы решили отказаться от проведения широкого мероприятия, но сообщили им, что «посол, тем не менее, приедет сегодня в 12.00 возлагать цветы. Исходили из того, что это какое-никакое мероприятие, и полиция присматривает, обеспечивает порядок», – пояснил посол.
По его словам, когда он прибыл, обнаружил, что у памятника толпа из нескольких сотен человек, в том числе агрессивно настроенных.
«Со всякими плакатами, транспарантами, шумелками... полиции и близко не было. Поэтому когда мы с супругой и несколько наших сотрудников попытались пройти к памятнику, чтобы возложить венок, то нас попросту заблокировали, окружили, дальше были шум-гам, оскорбления, бросали этот сироп, полиция появилась минут через 10... после того, как мы поняли, что к памятнику нас не пустят, мы были вынуждены вернуться ко входу на территорию кладбища, там оставили свой венок, и уже в этот момент полиция худо-бедно обеспечивала наш отъезд, и то – не очень у них это получилось, потому что и машины пинали, и номер сорвали», – заключил дипломат.
Ранее сообщалось, что в День Победы неизвестные облили красной краской посла России в Польше Сергея Андреева, когда он возлагал венок на кладбище советских воинов в Варшаве. Андреев сообщил, что серьезно не пострадал в результате нападения.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что срыв церемонии возложения цветов на кладбище советских воинов в Варшаве в День Победы доказывает реинкарнацию фашизма на Западе.
Российская дипмиссия в Польше заявила протест в связи с нападением на посла Сергея Андреева на кладбище советских воинов в Варшаве.
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Российские блогеры бурно отреагировали на нападение на посла в Польше
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В соцсетях бурно обсуждается новость о нападении на российского посла в Польше Сергея Андреева во время возложения венка на кладбище советских воинов в Варшаве. Звучат предположения, что польские власти могли быть напрямую причастны к произошедшему.
«Очевидно, что нападение на нашего посла в Польше не могло быть осуществлено без попустительства, а скорее всего, и прямого участия польских властей. Как иначе объяснить бездействие полиции? Польша не способна выполнять взятые на себя обязательства по обеспечению безопасности дипломатов», – заявил телеведущий Владимир Соловьев. «Бесы», – добавил Соловьев, комментируя видео инцидента.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с нападением на посла отметила, что поклонники неонацизма «в очередной раз обнажили свое лицо – и оно кровавое». «Снос памятников героям Второй мировой, осквернение могил, а теперь и срыв церемонии возложения цветов в святой для каждого порядочного человека день доказывают и без того очевидное – на Западе задан курс на реинкарнацию фашизма. Но, как я уже говорила, нас нельзя запугать. Страшно должно быть жителям Европы от собственного отражения в зеркале», – написала она.
«Пора задуматься над вопросом разрыва дипломатических отношений», – считает автор блога Сolonelcassad.
«Польша давно напрашивается, как никто. Наверное, пора дать по сопатке тем шавкам, кто тявкает на Россию», – призывает экс-депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в своем блоге «Думаем/Z».
Журналист Юрий Васильев в своем блоге «Русский Сыч» опубликовал ссылку на публикацию анонса провокационной акции в Варшаве. Участников призывали собраться «в простынях (в оригинале – укр. «в простирадлах») с имитацией крови». В анонсе публиковался маршрут, по которому в День Победы запланированы мероприятия с участием российского посла. «Ну что ж, отмеченные вчера украинские простирадлы™ напали на посла России в Польше. При полном попустительстве польской стороны. Скотыняки – лучшие друзья bydla», – пишет журналист Юрий Васильев в своем блоге «Русский Сыч».
«Поляки умеют воевать с теми, кто ответить по своему статусу не может. Молодцы, ляхи. Напомнить, как вы Бандеру простили? Как евреев уже после войны убивали? Как дорогу в Аушвиц показывали? Как земли и деньги получали? В конце все равно Тарас Бульба посмотрит на Зелю и спросит: «Ну что, сынок, помогли тебе твои ляхи?» – пишет доктор Александр Сосновский.
«За это нападение ответственны не украинские шизофреники, которые «защищают родину» ртом с безопасного расстояния, а польские власти. Раз не способны гарантировать безопасность нашего посла, значит, пора его отозвать. Заодно пусть и польский посол Москву покинет со всем своим табором», – призвал блогер Илиас Меркури.
Напомним, в понедельник неизвестные облили красной краской посла России в Польше Сергея Андреева, когда он возлагал венок на кладбище советских воинов в Варшаве. Андреев сообщил, что серьезно не пострадал.
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Лукашенко пообещал «обломать рога» Польше
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Глава Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя наличие угрозы нападения на республику со стороны Польши, заявил, что «и не таким рога обламывали».
«Пусть попробуют, мы тут рога обламывали и не таким. Если они хотят попробовать – пожалуйста», – сказал Лукашенко, отвечая на вопрос о наличии опасности нападения на Белоруссию со стороны Польши, передает РИА «Новости».
Он сказал, что в Минске очень внимательно следят за ситуацией у своей границы, за активностью НАТО на западе и ростом числа военнослужащих в приграничной территории сопредельных стран. В этой связи Лукашенко предположил, что таким образом хотят отвлечь внимание Минска и Москвы от Украины.
Вместе с тем Лукашенко напомнил западным странам, что позади Белоруссии находится Россия, ядерная держава, с которой у Минска соответствующие договоренности в сфере обороны и безопасности. Лукашенко также признался, что в последнее время эту тему часто обсуждает со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Напомним, Польша объявила о начале учений Defender Europe с участием солдат НАТО. Маневры будут проходить до 27 мая, в них примут участие 18 тыс. солдат более чем из 20 государств, в том числе около 7 тыс. солдат и 3 тыс. единиц техники на территории Польши. В Белоруссии заявили, что учения Defender Europe являются подготовкой к ведению боевых действий на восточном направлении.
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Захарова резко отреагировала на нападение на посла в Польше
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Срыв церемонии возложения цветов на кладбище советских воинов в Варшаве в День Победы доказывает реинкарнацию фашизма на Западе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя нападение на посла России в Польше Сергея Андреева и сопровождавших его дипломатов.
«Поклонники неонацизма в очередной раз обнажили свое лицо – и оно кровавое. Снос памятников героям Второй мировой, осквернение могил, а теперь и срыв церемонии возложения цветов в святой для каждого порядочного человека день доказывают и без того очевидное – на Западе задан курс на реинкарнацию фашизма», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
«Но, как я уже говорила, нас нельзя запугать. Страшно должно быть жителям Европы от собственного отражения в зеркале», – добавила дипломат.
В День Победы неизвестные облили красной краской посла России в Польше Сергея Андреева, когда он возлагал венок на кладбище советских воинов в Варшаве. Андреев сообщил, что серьезно не пострадал в результате нападения.
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В МИД Польши признали серьезность ситуации с нападением на посла России
Министерство иностранных дел Польши «осознает серьезность ситуации» с нападением на посла России Сергея Андреева, заявил пресс-секретарь ведомства Лукаш Ясина.
«Мы осознаем серьезность ситуации, наблюдаем за ней», – передает его слова РИА «Новости».
Напомним, в понедельник неизвестные облили красной краской посла России в Польше Сергея Андреева, когда он возлагал венок на кладбище советских воинов в Варшаве. Андреев сообщил, что серьезно не пострадал.
В соцсетях бурно обсуждается новость о нападении на российского посла. Звучат предположения, что польские власти могли быть напрямую причастны к произошедшему.
Посольство Польши в Москве облили красной краской
Неизвестные в среду облили красной краской табличку посольства Польши в Москве.
Сейчас сотрудники диппредставительства проводят уборку на прилегающей к посольству территории, но полностью смыть краску не удается, передает ТАСС.
Ранее посол Польши Кшиштоф Краевский был вызван в среду в МИД России, где его уведомили о том, что Москва ждет официальных извинений от польских властей в связи с нападением на российского посла в Польше Сергея Андреева 9 мая.
Напомним, российских дипломатов окружила толпа с украинскими флагами, потом их облили красной краской.
Андреев допустил, что подготовка к нападению на него могла вестись при координации со спецслужбами Польши.
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Посол России заявил о контроле спецслужбами Польши подготовки нападения на дипломатов 9 мая
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Посол России в Варшаве Сергей Андреев допустил, что подготовка к нападению на него могла вестись при координации со спецслужбами Польши.
«Поверить в то, что это была некая спонтанная акция, не могу. В Польше очень квалифицированные службы охраны правопорядка, службы безопасности. Все это готовилось на протяжении длительного времени, это не просто так. Соответственно, не могу поверить и в то, что подготовка велась без ведома, без контроля со стороны польских соответствующих служб», – цитирует РИА «Новости» заявление Андреева в эфире Первого канала.
По его словам, польские власти дискредитировали себя реакцией на инцидент с нападением 9 мая.
«Все задаются вопросами, а зачем польские власти себя так подставили? Позволив это безобразие, потому что дискредитация тотальная – идет перепихивание вины между различными ведомствами друг на друга, оправдаться очень сложно, потому, что конечно выглядят наши польские партнеры в очень неприглядном свете», – сказал также дипломат в эфире «Россия 24».
Напомним, в День Победы неизвестные облили красной краской посла Андреева, когда он возлагал венок на кладбище советских воинов в Варшаве. Андреев сообщил, что серьезно не пострадал в результате нападения. Он рассказал также, что нападавшие облили его не краской, а сладким сиропом.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что срыв церемонии возложения цветов на кладбище советских воинов в Варшаве в День Победы доказывает реинкарнацию фашизма на Западе.
Российская дипмиссия в Польше заявит протест в связи с нападением на Андреева на кладбище советских воинов в Варшаве. В МИД Польши признали серьезность ситуации с нападением на посла России.
В Польше назвали провокацией желание дипломатов России возложить цветы на кладбище 9 мая
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Руководитель канцелярии главы польского правительства Михал Дворчик назвал провокацией желание российских дипломатов возложить цветы на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве 9 мая.
«МИД отправил специальную ноту в посольство России и послу, [в которой было сказано,] чтобы он не участвовал в памятных мероприятиях 9 мая так, как он планировал это сделать, учитывая провокационный характер этих действий», – сказал он. «Эти действия тяжело расценивать иначе, чем как провокацию», – цитирует ТАСС заявление Дворчика в эфире Польского радио.
По его словам, в то же время вне зависимости от событий на Украине «каждый дипломат должен иметь на территории Польши соответствующую защиту».
Как напомнил Дворчик, Польша является страной, которая приняла решение выслать больше всего российских дипломатов. «Мы считаем, что определенные каналы коммуникации нужно поддерживать, как и возможность дальнейших действий и дальнейших шагов нужно всегда оставлять себе», – указал он.
Ранее посол России в Польше Сергей Андреев сообщил, что российское посольство объявило о вынужденном ограничении мероприятий по случаю Дня Победы в Варшаве. Российское посольство в День Победы планировало провести акцию «Бессмертный полк» в Варшаве.
Напомним, в День Победы неизвестные облили красной краской посла Андреева, когда он возлагал венок на кладбище советских воинов в Варшаве. Андреев сообщил, что серьезно не пострадал в результате нападения. Он рассказал также, что нападавшие облили его не краской, а сладким сиропом.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что срыв церемонии возложения цветов на кладбище советских воинов в Варшаве в День Победы доказывает реинкарнацию фашизма на Западе.
Российская дипмиссия в Польше заявит протест в связи с нападением на Андреева на кладбище советских воинов в Варшаве. В МИД Польши признали серьезность ситуации с нападением на посла России.
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Посольство России в Польше объявило о подготовке протеста в связи с нападением на посла
Российская дипмиссия в Польше заявит протест в связи с нападением на посла Сергея Андреева на кладбище советских воинов в Варшаве.
«Мы заявим формальный протест, хотя я считаю, что власти были уведомлены о наших планах. Когда они не рекомендовали нам проведение более широкого мероприятия, мы пошли им навстречу, не стали обострять. Казалось бы, остался совсем минимум, что стоило обеспечить элементарный порядок», – передает его слова РИА «Новости».
В День Победы неизвестные облили красной краской посла России в Польше Сергея Андреева, когда он возлагал венок на кладбище советских воинов в Варшаве. Андреев сообщил, что серьезно не пострадал в результате нападения.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что срыв церемонии возложения цветов на кладбище советских воинов в Варшаве в День Победы доказывает реинкарнацию фашизма на Западе.
Посол России в Польше рассказал о состоянии после нападения
Посол России в Польше Сергей Андреев сообщил, что серьезно не пострадал в результате нападения на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве.
«Нужно еще разобраться. Возможно, какая-то царапина, но ничего серьезного ни у меня, ни у команды», – передает РИА «Новости» слова российского дипломата.
Ранее в понедельник неизвестные облили красной краской посла России в Польше Сергея Андреева, когда он возлагал венок на кладбище советских воинов в Варшаве.
Польша похвасталась первенством в вопросе высылки российских дипломатов
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Польша старается быть первой в деле ограничения дипломатических контактов с Россией, заявил глава польского правительства Матеуш Моравецкий.
«Мы стараемся первыми привести к значительному ограничению разнообразных дипломатических контактов», – сказал он, напомнив, что Польша была первой или одной из первых стран, которая приняла решение о высылке работавших в республике российских дипломатов, передает ТАСС.
«Вслед за нами другие страны Евросоюза стали ограничивать уровень своих дипломатических контактов», – указал Моравецкий.
В конце марта посол России в Польше Сергей Андреев получил в МИД страны ноту о высылке 45 российских дипломатов по обвинению, как утверждают в Варшаве, в разведывательной деятельности. Он назвал это решение безосновательным.
Позднее министерства иностранных дел России и Польши информировали, что Москва в качестве ответной меры на высылку российских дипломатов из Польши объявила персонами нон грата 45 польских дипломатов. Они покинули Россию до 13 апреля.
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