Захарова назвала Польшу авангардом русофобии

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя инцидент с нападением на российского посла в Варшаве Сергея Андреева, заявила, что польские власти перешли все границы, «растоптали мораль» и идут в авангарде русофобии.

«Польские власти перешли все мыслимые границы и просто растоптали мораль, которая, возможно, для них более не существует, потому что они не просто попустительствовали русофобии, а являются в авангарде ее, понимая при этом, к чему это может привести и уже привело», – передает РИА «Новости» слова Захаровой в эфире передачи «Соловьев. LIVE».

«На дипломатическом уровне мы этот вопрос обозначили, наши граждане ответили по-своему», – добавила дипломат.

Ранее посол Польши Кшиштоф Краевский был вызван в среду в МИД России, где его уведомили о том, что Москва ждет официальных извинений от польских властей в связи с нападением на российского посла в Польше Сергея Андреева 9 мая.

Напомним, российских дипломатов окружила толпа с украинскими флагами, потом их облили красной краской.

Андреев допустил, что подготовка к нападению на него могла вестись при координации со спецслужбами Польши.

Напомним, в среду неизвестные облили красной краской табличку посольства Польши в Москве.

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