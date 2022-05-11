Россияне поддержали патриотическое воспитание молодежи в школах

В том, что школа должна участвовать в патриотическом воспитании молодежи, уверены 67% россиян, следует из исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В сообщении на сайте ВЦИОМ говорится, что 83% россиян – современная школа должна в первую очередь давать знания. Почти три четверти граждан также ждут организации досуга детей и обеспечения доступа к спортивным секциям, библиотеке, внеклассным кружкам (72%).

Воспитание в учениках моральных качеств назвали 69%, обеспечение их учебниками и учебными материалами – 68%. В том, что школа должна участвовать в патриотическом воспитании молодежи, уверены 67%.

Кроме того, россияне считают, что школа должна побуждать детей к самостоятельному поиску новых знаний (66%) и эффективно организовывать работу учителей (63%). Реже отмечается важность попечительской и аттестационной функций школы – помощь детям из «проблемных» семей назвали 59%, оценку итогового уровня знаний у школьников – 58%.

Респондентам предложили оценить несколько обсуждаемых в настоящее время новаций школьного учебного процесса: исполнение гимна и поднятие флага в начале учебной недели, проведение уроков, освещающих события специальной военной операции России на Украине, введение исторического просвещения с первого класса – сейчас историю начинают изучать только в пятом. Однозначной позиции по этим вопросам в российском обществе на данный момент нет.

Больше всего поддержки и нейтрального отношения получила инициатива по поднятию флага и исполнению гимна перед учебной неделей: 59% относятся к ней положительно, 24% – отрицательно, еще 13% – безразлично.

Чуть меньше граждан положительно относятся к урокам, посвященным событиям специальной военной операции России на Украине, – 51%, 37% относятся отрицательно, 5% безразлично.

В мнении граждан относительно инициативы проведения уроков истории с первого класса преобладают с небольшим отрывом отрицательные оценки: их дали 49% против 42% положительных, безразличными остались 6%.

Россияне, имеющие несовершеннолетних детей и внуков, чаще высказываются положительно об обсуждаемых новациях, чем те, у кого детей и внуков этого возраста нет. Положительно относятся к патриотическому старту школьной недели 65% тех, у кого есть дети до 18 лет, и 51% тех, у кого их нет.

Вместе с тем уроки СВО поддержали 56% родителей несовершеннолетних и 46% россиян, у которых детей такого возраста нет. Отрицательно об уроках истории с первого класса чаще высказывались те, у кого нет детей до 18 лет, – 53%. Среди родителей настоящих и будущих школьников мнение об этой инициативе разделилось поровну: по 46% отрицательных и положительных оценок.

Опрос проводился 27 апреля, метод – телефонное интервью. В исследовании приняли участие 1 тыс. 600 человек старше 18 лет.

Ранее в российских школах начали проводить церемонию торжественного поднятия флага.